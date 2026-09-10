El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

El Ayuntamiento de Málaga ha plantado ya un nuevo ficus de gran porte, de unos cuatro metros, en la plaza Juan Ruiz Sánchez, en el barrio de La Paz, en sustitución del ejemplar de más de 50 años que tuvo que ser talado la madrugada del 31 de agosto tras la rotura de una de sus ramas de grandes dimensiones, un incidente que no causó daños personales. El Consistorio había avanzado inicialmente que el nuevo ejemplar sería de porte medio y de una especie por determinar; finalmente ha optado por reponer un ficus de gran porte en el mismo emplazamiento.

La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha defendido la decisión de retirar el árbol pese a su valor como ejemplar singular: "El árbol nos da mucha pena, pero nuestra prioridad es la seguridad de los malagueños". La edil ha explicado que el informe elaborado por un arborista externo "establece que el árbol ya está enfermo, no se puede recuperar" y que presenta un riesgo alto de fallo estructural por una grieta longitudinal en su eje principal, con alta probabilidad de desplome.

Un informe que habla de fallo "irreversible"

El informe técnico, elaborado por el arborista del servicio de mantenimiento y ratificado por Parques y Jardines, sitúa el origen de la rotura en una unión codominante con corteza incluida, con desgarro de fibras que afectó directamente a la horquilla y al tronco del árbol. Los técnicos calificaron el fallo estructural de irreversible y descartaron que fuera viable conservar el ejemplar con un nivel de seguridad compatible con el uso del espacio público, pese a que el propio informe recogía que el ficus estaba inventariado, sometido a inspecciones periódicas y con una vitalidad alta. Entre las actuaciones registradas sobre el árbol figuran una evaluación en 2022 y una poda de gálibo en junio de 2025, sin que en ninguna de ellas se detectaran incidencias.

La tala generó protestas vecinales en el barrio, donde se reclamó al Ayuntamiento la publicación de informes que justificaran la decisión. Los portavoces de la movilización denunciaron que no se podía retirar un árbol de más de medio siglo "sin aportar un solo informe público que demuestre la inviabilidad de su conservación".

Preguntado por la polémica, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, salió en defensa del criterio de sus técnicos: "Tengo la seguridad plena de que el carácter conservacionista de los técnicos es máximo". El regidor apuntó además que especies como el ficus necesitan más espacio del que suelen ofrecer los entornos urbanos, y avanzó que el Ayuntamiento trabaja en reforzar las zonas de sombra de la ciudad de cara al aumento de las temperaturas medias.

Un plan de choque tras varios incidentes en la ciudad

El caso de La Paz se suma a otras caídas de ramas registradas este verano en barrios como Palma-Palmilla, Carlos Haya y La Victoria, que han llevado al Ayuntamiento a reforzar el control del arbolado urbano. Gómez reconoció que la rotura de la rama de eucalipto del 22 de agosto, que fracturó la clavícula a una vecina, supuso "un punto de inflexión": "estoy muy preocupada por esta chica", ha admitido la concejala, para quien "los árboles para nosotros son importantísimos". El Consistorio ha activado un plan centrado inicialmente en los eucaliptos, con la revisión de más de 400 ejemplares situados en entornos escolares, zonas de estancia, parques infantiles y áreas de tránsito peatonal, dentro de más de 31.000 actuaciones de mantenimiento (podas, revisiones y talas) realizadas en lo que va de año.

Tocón del ficus talado en La Paz / L.O.

Según ha explicado el Área de Sostenibilidad Medioambiental, buena parte de estos episodios responden a un fenómeno descrito en la literatura científica desde 1983 y conocido como "síndrome de caída de rama en verano" (Summer Branch Drop), ligado al estrés hídrico de los árboles en periodos de altas temperaturas y noches tropicales. Aún así, expertos aseguran que si "si el calor fuera la causa, razona, no se habrían roto cuatro o cinco ramas en Málaga, sino miles".

Este fenómeno corresponde a que el calor extremo lleva a la vegetación a cerrar sus estomas para reducir la pérdida de agua por evapotranspiración, lo que aumenta la presión hidráulica interna en la madera y puede desembocar en la rotura de ramas como mecanismo de supervivencia del propio árbol. El Ayuntamiento señala que este verano ha sido especialmente propicio para este fenómeno, con un aumento medio de un grado en las temperaturas máximas y un número elevado de noches tropicales.

El Consistorio afirma tener inventariados y documentados los ejemplares con daños detectados en sus ramas. "Vamos a ir intentando sustituir sobre todo los que tienen más daños reconocidos", explicó Gómez sobre la priorización de las zonas de mayor uso ciudadano. Sobre el ritmo de reposición del arbolado, la concejala señaló que "en la última campaña de plantación hemos plantado casi 1.600 árboles", hasta un total de casi 10.000 en los últimos siete años, dentro de un arbolado urbano que suma actualmente 112.000 ejemplares inventariados.