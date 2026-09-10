El Colegio El Pinar arranca el curso 2026-2027 como mejor centro malagueño en el portal educativo líder ‘micole.net’

Arranca en Málaga el curso académico 2026-2027. La campaña, que movilizará a más de 340.000 alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias en la provincia y en la que habrá 6.140 niños y jóvenes menos en las aulas por la merma en la natalidad, será la número 27 en la historia del Colegio El Pinar.

La institución académica de Alhaurín de la Torre, en contraste con la tendencia demográfica nacional y reginal, gana alumnos en dos etapas clave: Educación Infantil y Bachillerato. En la primera crece un 10% y alcanza los 200 matriculados, mientras que en la segunda llega a los 170 estudiantes, un 15% más que el año anterior. Unos datos que volverán a situar a su comunidad educativa por encima de los 1.350 alumnos y alumnas en enseñanzas obligatorias y postobligatorias y FP.

El Colegio El Pinar, a la cabeza en resultados académicos en el ranking 'micole.net'

Junto a las novedades en el plano pedagógico, con el desarrollo de un proyecto multidisciplinar de innovación docente que pondrá la mirada en el centenario de la Generación del 27, el centro de Alhaurín de la Torre estrena curso encabezando el ranking por resultados académicos del buscador de colegios e institutos líder en España, ‘micole.net’, un portal que cuenta con 14.427 centros en su catálogo nacional, de los que 1.150 son malagueños de distinta titularidad (públicos, privados o concertados).

Se trata de un ranking que selecciona a los 50 mejores centros educativos de la provincia, que son elegidos basándose en criterios como la oferta, los resultados académicos, servicios, instalaciones, valoraciones externas o satisfacción, entre otros aspectos. En concreto y en el curso que ahora arranca, El Pinar encabeza el listado malagueño -y se encuentra en el top 5 regional- en base a resultados académicos, una variable que desde el pasado curso es verificada por los gestores del portal con documentos oficiales certificados como la nota media de la PeVAU.

El Colegio El Pinar de Málaga inicia el curso con más de 1.350 alumnos y alumnas. / La Opinión

“Se trata de un posicionamiento que responde al análisis de rendimiento y satisfacción del portal independiente, que pondera los resultados académicos del centro, el nivel de satisfacción de las familias, la demanda del alumnado y la calidad de su proyecto pedagógico e instalaciones”, según explica Carolina Rodrigo Amaro, representante de la plataforma presente en siete países de habla hispana; con más de 5 millones de usuarios anuales y más de 4.000 centros educativos suscritos.

Para María José Salom, directora de El Pinar, “este reconocimiento de un portal independiente tan consolidado como ‘micole.net es el reflejo del esfuerzo diario de nuestro equipo docente y del compromiso de las familias con una propuesta educativa viva, innovadora y dinámica. Afrontamos el curso 2026-2027 con la ilusión de seguir superando nuestros estándares académicos y acompañando a cada alumno en su desarrollo integral".

Estas son las novedades académicas en el Colegio El Pinar este curso

El vigésimo séptimo curso de la historia de la institución docente de Alhaurín de la Torre viene con novedades en casi todas las etapas educativas, entre las que destaca el proyecto de innovación educativa que vertebrará el itinerario académico de las etapas de Secundaria y Bachillerato y que pone en el foco el centenario de uno de los grupos artísticos y literarios que ha marcado la historia de España, la Generación del 27.

Se trata de una iniciativa transversal y multidisciplinar que implicará a casi medio millar de estudiantes y más de 40 docentes y que permitirá a los jóvenes abordar distintas áreas de conocimiento curricular investigando, creando y desarrollando un trabajo creativo en base a esta efeméride; en la que una de las claves planteadas por el equipo docente será la visibilización de las llamadas ‘sin sombrero’, en referencia a las artistas y escritoras como Maruja Mallo, Margarita Manso, Concha Méndez, María Teresa León, María Zambrano, Margarita Xirgú o Ernestina de Campourcín, cuyas contribuciones a este grupo no recibieron la misma atención mediática o social que las de sus conocidos compañeros.

Equipo de docentes y profesionales del Colegio El Pinar. / La Opinión

El proyecto, fundamentado en la metodología constructivista, transformará el entorno escolar en un laboratorio dinámico de aprendizaje donde el propio alumnado se sitúa en el centro del proceso del conocimiento. Lejos de limitar la efeméride al ámbito exclusivo de la Lengua y la Literatura, la iniciativa conecta diversas áreas académicas para ofrecer una visión interdisciplinar y transversal de la Edad de Plata de la cultura española y movilizará a otros departamentos del centro que abarcarán el enfoque histórico, plástico y de Artes Visuales, Música y Artes Escénicas; e incluso áreas de Ciencias y Biología y Tecnología.

El nuevo año escolar viene marcado por la implantación de nuevas dinámicas didácticas, la optimización de programas bilingües, con especial atención a la Escuela Cambridge y el buen desempeño que sus alumnos están teniendo en las pruebas de nivel de la prestigiosa universidad británica, con grupos avanzados de C1 y C2; un hecho que también tiene su reflejo en los resultados obtenidos por los estudiantes de El Pinar en las últimas ediciones de la PEvAU con calificaciones sobresalientes en los exámenes de Inglés.

El Colegio El Pinar cuenta con una amplia variedad de actividades para su alumnado. / La Opinión

De igual manea, se refuerzan las áreas STEM; con novedades en el área de Programación y Robótica, en la que el objetivo será la integración de la IA al plan curricular para redefinir el sentido de esta herramienta, que replantea todo el enfoque de los proyectos de Programación en los que viene trabajando el centro desde el Tercer Ciclo de Primaria.

El Pinar: apuesta continua por formar en retos sociales como la sostenibilidad

En cuanto a las enseñanzas obligatorias, el equipo pedagógico de El Pinar volverá a centrar sus esfuerzos en el más de medio centenar de iniciativas de aprendizaje multidisciplinar (proyectos ABP) que, en línea con algunos de los retos sociales del momento tales como la sostenibilidad, el avance de la ciencia, la economía circular o los hábitos de vida saludable; pondrán a prueba el talento creativo de los estudiantes, su capacidad para trabajar en equipo o el fomento de la autonomía y de su espíritu crítico en una fórmula de acción didáctica que parte del propio interés de los alumnos y alumnas para avanzar en la consecución de los objetivos curriculares.

En el capítulo de enseñanzas postobligatorias destaca el incremento de estudiantes que acceden a Bachillerato en este inicio de curso desde otros centros malagueños; un hecho en el que tiene mucho que ver los sobresalientes resultados en la PEvAU que viene obteniendo El Pinar en los últimos cursos. Esta incremento en la matrícula ha permitido que la campaña lectiva presente pueda contar con dos grupos en la especialidad de Ciencias Sociales.

Una FP que sumerge a los alumnos de El Pinar en la vida real

Por otro lado, el centro continúa apostando por un modelo de FP basado en la acción práctica y en la colaboración ‘instituto/empresa’. Las 12 especialidades ofertadas este curso mantienen su línea ascendente con más de 200 jóvenes matriculados en los distintos grados.

La FP de El Pinar cuenta con la oferta de titulaciones más amplia del Valle del Guadalhorce y, de manera especial, en la rama sanitaria. Este año también traerá destacadas novedades en el ámbito de estas enseñanzas, con la consolidación de la FP Dual en los dos cursos de cada grado, lo que llevará a los jóvenes a complementar de manera obligatoria una primera fase formativa en empresas, con cotización a la Seguridad Social incluida.

La conexión con el ámbito laboral es otra de las señas de identidad del equipo de la FP de El Pinar, que mantiene acuerdos de colaboración con un total de 70 firmas y entidades de carácter público y privado, convenios que han posibilitado la realización de prácticas de cientos de estudiantes en los últimos cursos, con un porcentaje de inserción laboral que supera el 90% en la mayoría de especialidades en el año posterior a la obtención de su titulación oficial.