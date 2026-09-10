Condenan al SAS a pagar 75.900 euros por la muerte de un paciente malagueño que fue diagnosticado siete meses tarde de un cáncer

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 75.926 euros a la familia de un paciente malagueño que falleció en 2019, después de que su cáncer fuera diagnosticado con siete meses de retraso, pese haber acudido en numerosas ocasiones a los servicios de Urgencias por un intenso dolor.

Así lo ha estimado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, que revoca la sentencia dictada en diciembre de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, que había rechazado la reclamación presentada por la familia.

Nueve visitas a Urgencias sin que se detectara el cáncer

El caso ha sido tramitado por el abogado Damián Vázquez, perteneciente a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, quien ha logrado que la Sala reconozca la responsabilidad del SAS por el fallecimiento de este paciente malagueño, de 63 años.

Según recoge la sentencia, el paciente acudió hasta nueve veces a los servicios de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y en dos ocasiones a su médico de cabecera por un intenso dolor dorsolumbar y costal.

Sin embargo, durante esos meses no se le derivó en ningún momento a un especialista en Traumatología ni se le realizaron las pruebas diagnósticas indicadas por los propios protocolos del SAS, como un TAC o un proteinograma.

El paciente recurrió a la sanidad privada para conocer qué le ocurría

Ante la falta de respuestas, el hombre terminó recurriendo a la sanidad privada. Allí, un especialista detectó mediante un TAC que detrás de aquellos dolores había una masa tumoral que afectaba a varias vértebras dorsales y a la séptima costilla.

La biopsia confirmó el diagnóstico: mieloma múltiple asociado a un plasmocitoma paravertebral. Pero llegó tarde. La enfermedad ya había provocado compresión medular y paraplejia. El paciente falleció el 26 de enero de 2019, a los 63 años.

Retraso injustificado, el TSJA revoca la anterior resolución judicial

La Sala ha concluido que existió un retraso injustificado de más de siete meses en el diagnóstico y abordaje de la enfermedad, imputable a la desatención del SAS, lo que privó al paciente de “un tratamiento precoz y de mayores posibilidades de supervivencia y calidad de vida”, según detalla la asociación ‘El Defensor del Paciente’ en un comunicado.

Esta sentencia revoca la anterior resolución judicial que rechazó la reclamación de la familia. En ella se indicaba “de forma errónea”, como puntualiza el abogado Damián Vázquez, que el paciente no acudió a su médico de cabecera, cuando lo hizo en varias ocasiones, así como numerosas más a Urgencias y no se realizó el TAC.

La resolución también indicaba que dado que el paciente ya estaba en un avanzado estado de su enfermedad no se debía indemnizar. No obstante, el abogado defendió que había sido precisamente la omisión de medios del SAS y falta de pruebas diagnósticas adecuadas o de derivación a especialista adecuado, lo que le condujo a dicho extremo. A ello se sumaba, el sufrimiento añadido por el estado que presentaba por esa falta de tratamiento, durante todos sus últimos días de vida.

“El retraso asistencial se demoró durante meses. Los síntomas eran evidentes y se dejó evolucionar la enfermedad”, subraya la asociación.

El TSJA reconoce una "pérdida de oportunidad" por la demora

Asimismo, señalan que la revisión del proceso sufrido por el paciente permite afirmar que un diagnóstico más precoz de este tumor hematológico hubiera condicionado un inmediato tratamiento radioterápico y evitado el síndrome radicular ―las secuelas hasta su defunción―, así como las incontables sesiones de rehabilitación.

Según detallan en el comunicado, el Tribunal ha aplicado la doctrina jurisprudencial de la "pérdida de oportunidad", según la cual no es necesario acreditar con certeza que un diagnóstico temprano habría evitado el fallecimiento, sino que basta con demostrar que la demora asistencial redujo de forma significativa las probabilidades de un mejor pronóstico.

La familia recibirá una indemnización de 75.926 euros

Así, la sentencia del TSJA revoca la primera resolución judicial y condena al SAS a indemnizar a los familiares del paciente fallecido con un total de 75.926 euros. En concreto, 40.526 euros para su esposa y 17.699 euros para cada uno de sus dos hijos.

"Es una victoria emocionante para la familia, que recibe la noticia con profunda emoción y agradecimiento por el reconocimiento de su sufrimiento", señalan desde Vázquez Abogados tras conocerse el fallo.

Para el letrado Damián Vázquez, especialista en Derecho sanitario y reclamaciones por negligencias médicas, este tipo de resoluciones “ponen de manifiesto, una vez más, cómo el ahorro de medios y el incumplimiento de los propios protocolos por parte del Servicio Andaluz de Salud acaban costando vidas y calidad de vida a los pacientes, cuando una simple prueba diagnóstica a tiempo podría haber cambiado el desenlace".