Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: "Cambio de lugar pero no cambio de compromiso"

La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje, o eso canta IZAL. Elisa Pérez de Siles ha elegido un total look en verde para entregar su acta de concejala en el Ayuntamiento de Málaga. La que ha sido portavoz del equipo de Gobierno hasta ahora ha abandonado el Salón de Plenos con una nueva historia que vivir en lo personal y con más de 20 años de experiencia política.

«Cuando se tiene una edad y se quiere ser madre es difícil continuar en política», con estas palabras del alcalde ha revelado la gran noticia. Según ha podido confirmar este medio, Pérez de Siles está embarazada, motivo que ha pesado en su decisión de dejar la primera línea política. «Hay vida fuera de la política y tú lo vas a demostrar», ha añadido De la Torre en esta sesión de Pleno extraordinario.

Despedida de la concejala Elisa Pérez Elisa, donde ha entrado el acta de concejal / Álex Zea

Una despedida emotiva

Pérez de Siles ha tomado la palabra nada más sentarse. «Para mí hoy es un día duro y especial», ha arrancado, antes de reconocer que cierra «una etapa que ha marcado mi vida tanto personal como profesional».

La todavía portavoz ha definido el Ayuntamiento como «una escuela de vida» y ha insistido en que «detrás de cada expediente hay una persona», una idea que ha repetido para explicar su forma de entender la política: «solo tiene sentido cuando se ejerce desde la cercanía». Ha logrado contener las lágrimas hasta mediada su intervención, en la que ha citado a varios compañeros de distintas etapas municipales y ha agradecido «la confianza de todos los que en mi partido han confiado en mí durante todos estos años».

Pérez de Siles ha recordado una de sus primeras conversaciones con Elías Bendodo, de quien ha dicho que le advirtió de que «para ser un buen político tienes que ser una buena persona», y ha tenido palabras para la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, a quien ha descrito como «una mujer dedicada, exigente y una persona muy bonita».

«Para mí el PP es mucho más que una formación política», ha añadido, antes de reivindicar que «la política es debate, contraste, discrepancia y respeto» y de mostrarse convencida de que, más allá de las siglas, todos los grupos «comparten el deseo de que Málaga siga avanzando».

El momento de mayor emotividad ha llegado al dirigir la mirada hacia la bancada donde se sentaban sus familiares, entre ellos su pareja. Ya sin poder contener del todo la emoción, ha cerrado su intervención dando las gracias al alcalde, Francisco de la Torre, a quien se ha referido como «el capitán de este barco» y «el jefe con mayúsculas», agradeciéndole «la confianza, el cariño y la complicidad» y «el ejemplo de dedicación, cercanía y amor a Málaga». «Ha sido un honor trabajar a tu lado y un privilegio aprender de ti», ha afirmado, para matizar después que se marcha con «un cambio de lugar, pero no un cambio de compromiso». «Me voy con gratitud, con mucho orgullo y con muy buenos recuerdos, y con el honor de haber servido a la ciudad más bonita del mundo», ha concluido.

Los portavoces de la oposición se suman al reconocimiento

Tras su intervención, los portavoces de los grupos municipales han tomado la palabra para despedir a Pérez de Siles. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, le ha agradecido «el tiempo dedicado a la ciudad» y ha reconocido que, pese a estar «en las antípodas» en lo político, valora «la pasión y la vehemencia» con las que ha defendido sus ideas. Sguiglia ha tenido también una mención personal, felicitándola por «haber educado a una leona», y le ha deseado que en el futuro se la vea «más descansada y más sonriente».

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que ambos «podrán discrepar en algunas cuestiones», pero siempre «con respeto», y le ha agradecido «el trabajo, la dedicación, el sacrificio y también las discrepancias, que son las que hacen vivir a la democracia». Por parte del PSOE, Mariano Ruiz Araujo ha destacado que Pérez de Siles ha demostrado «compromiso, ilusión y una capacidad de trabajo innata», y ha recordado que, más allá de los debates en el salón de plenos, siempre ha existido «confianza» entre los grupos. «No diré que no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas», ha dicho citando a un Tolkien antes de desearle «toda la suerte del mundo».

El alcalde, Francisco de la Torre, ha cerrado el turno subrayando que el pleno municipal «tiene un sentido de encuentro» pese a las diferencias entre grupos, y ha definido la vida política como «hermosísima cuando se vive con honestidad». De la Torre ha revelado que entre las motivaciones personales de Pérez de Siles para dejar el cargo está su deseo de ser madre, una decisión que, ha dicho, resulta «compleja de compatibilizar» con la primera línea política. «Hay vida fuera de la política y tú lo vas a demostrar», le ha dicho, para añadir después, entre risas, que el equipo de gobierno espera «estar a la altura» sin ella. El regidor ha cerrado su intervención con un «gracias infinitas» en nombre de «todos los malagueños».

El relevo, ya en marcha

La sesión de hoy pone fin formalmente al proceso que arrancó el pasado 4 de agosto, cuando Pérez de Siles anunció en rueda de prensa su decisión de abandonar la política municipal tras casi dos décadas de trayectoria para iniciar una nueva etapa en el sector privado. Con la toma de conocimiento de su renuncia, Carmen Casero, hasta ahora concejala de Urbanismo, asume la portavocía del equipo de gobierno y la primera tenencia de alcaldía, sumando a sus competencias el área de Contratación Pública Estratégica.

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La marcha de Pérez de Siles abre además la puerta a la incorporación de Juan Carlos Giardín, número 18 en la lista del PP, como nuevo concejal, una vez complete los trámites ante la Junta Electoral de Zona. Giardín asumirá las áreas de Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito de Carretera de Cádiz. Tanto él como Casero recibirán sus nuevas delegaciones mediante una resolución del alcalde que fijará la estructura definitiva del equipo de gobierno.