Emasa invertirá casi 50 millones hasta 2029 para que menos aguas residuales acaben en el mar

Emasa ha ejecutado o tiene actualmente en marcha una veintena de obras por 19,8 millones de euros durante los dos primeros años de su Plan de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2029. El objetivo de estas actuaciones es doble: reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la red de saneamiento de la ciudad. La empresa municipal prevé poner en marcha otra veintena de actuaciones durante los próximos ejercicios. Con ellas, la inversión destinada a este tipo de obras alcanzará los 49,5 millones de euros, dentro de un plan más amplio que contempla más de 130 actuaciones y una inversión superior a los 100 millones de euros hasta 2029.

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha presentado estas actuaciones como parte de la estrategia municipal para mejorar la respuesta de Málaga ante episodios de lluvias torrenciales y reducir los vertidos puntuales de agua al mar que pueden producirse cuando la red de saneamiento se ve desbordada. El anuncio se produce semanas después de la tormenta de la madrugada del 15 de agosto, que obligó a cerrar al baño hasta seis playas de Málaga (El Palo, San Andrés, La Misericordia, Sacaba, Guadalmar y Campo de Golf-San Julián) después de que Emasa detectara niveles de E. coli por encima de los valores seguros.

Tres de estas playas habían recuperado la bandera verde apenas un día antes de volver a cerrarse. Esta situación generó críticas de la oposición municipal sobre la gestión de los vertidos y puso de nuevo el foco en la capacidad de la red de saneamiento de la capital para hacer frente a las lluvias intensas.

El 58% de la ciudad ya tiene red separativa

Uno de los principales objetivos del plan es seguir extendiendo las redes separativas, aquellas que permiten que el agua de lluvia circule por unas tuberías diferentes a las utilizadas para las aguas residuales. Según los datos de Emasa, el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga ya cuenta con este sistema. La empresa municipal asegura que se trata de un porcentaje superior al de otras grandes ciudades españolas.

La obligación de construir redes separativas en los nuevos desarrollos urbanos existe en Málaga desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1983. A esta exigencia se han sumado las inversiones realizadas durante las últimas décadas para adaptar también zonas que ya estaban urbanizadas.

Entre las áreas que disponen de este sistema se encuentran Teatinos, Churriana, parte de la Carretera de Cádiz, el sector más occidental de Cruz del Humilladero y el arco norte del distrito Este. Otro 17% de la ciudad tiene una red mixta. Es el caso de Guadalmar, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, Limonar, Miraflores del Palo y Cerrado de Calderón. En estas zonas, la mayor parte del agua de lluvia ya llega a las redes de pluviales, aunque todavía quedan algunos tramos en los que las aguas residuales y las de lluvia comparten tuberías.

El 24% restante mantiene sistemas unitarios. Se concentra principalmente en las zonas más antiguas de la ciudad, como Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz. En estos puntos, las aguas de lluvia y las residuales circulan por la misma red hasta las depuradoras. El problema aparece especialmente cuando se producen lluvias muy intensas. En condiciones normales, las redes unitarias pueden funcionar sin problemas porque todo el caudal se dirige a las estaciones depuradoras. Sin embargo, cuando llueve con mucha intensidad, la cantidad de agua puede superar la capacidad de la red y de las instalaciones de tratamiento.

En esos casos se producen los llamados alivios de la red, que permiten evacuar parte del exceso de agua para evitar que las tuberías se saturen y provoquen inundaciones. Ese agua puede contener una pequeña proporción de aguas residuales y terminar en cauces o en el mar.

Según Emasa, esto fue lo que ocurrió durante la madrugada del 15 de agosto. En apenas una hora se registraron 14 litros por metro cuadrado, lo que hizo que la red unitaria recibiera un caudal punta de entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos en solo 60 minutos. Como referencia, la empresa señala que la ciudad está preparada para gestionar 15,5 litros por metro cuadrado en 24 horas, de acuerdo con los registros estadísticos habituales de lluvia en Málaga. Emasa insiste en que estos vertidos durante episodios de lluvia están contemplados por la normativa andaluza y no suponen, según la empresa, un fallo del sistema. Se trata de una medida prevista para evitar que el exceso de agua provoque inundaciones cuando la capacidad de la red se ve superada.

En qué se invierten los 49,5 millones

Los 49,5 millones de euros previstos en este apartado del plan se distribuirán en cuatro grandes líneas de actuación:

Separación de redes: 22,4 millones de euros.

22,4 millones de euros. Mejora del transporte de aguas pluviales hasta las depuradoras: 13,06 millones de euros.

13,06 millones de euros. Tratamiento de los desbordamientos provocados por la lluvia: 12,08 millones de euros.

12,08 millones de euros. Mejora de la evacuación de los desbordamientos al mar: 1,9 millones de euros.

Entre las actuaciones de separación de redes que ya se han ejecutado se encuentran las realizadas en Granja Suárez y Palma-Palmilla, la zona de Miramar (calles Pérez Galdós y Pintor Sorolla) y el colector de pluviales de la calle Benamargosa, en Santa Rosalía.

Actualmente están en obras actuaciones en Las Flores (Centro), Salvador Allende y Juan Sebastián Elcano (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), La Malagueta y Pedregalejo Alto, además del colector interceptor de aguas residuales de la Carretera de Guadalmar, en Churriana.

Emasa prevé licitar próximamente un tanque de tormenta en la margen izquierda del Guadalmedina. Esta infraestructura permitirá almacenar temporalmente parte del agua que llega a la red durante los episodios de lluvia para enviarla posteriormente a la depuradora. El tanque estará conectado al histórico colector de Carretería, que recoge las aguas residuales del Centro Histórico desde la calle Victoria hasta el puerto y que actualmente está siendo rehabilitado.

También está prevista la licitación de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas, entre el arroyo y Héroe de Sostoa y entre este punto y Sor Teresa Prat, con un presupuesto estimado de 5,9 millones de euros. A estas actuaciones se sumarán otras en la avenida de Moliere y la calle Alfredo Corrochano.

En cuanto al transporte de aguas pluviales contaminadas, están en marcha la renovación de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Campo de Golf y sus conexiones, con una inversión de 2,3 millones de euros, y las nuevas EBAR de San Julián (680.000 euros) y Moby-Dick (1,1 millones).

También se ejecuta un bypass para conectar la impulsión de saneamiento de la zona Este junto a la EBAR Jaboneros, con una inversión de 560.000 euros, y se están sustituyendo las tuberías de impulsión de residuales entre Sacaba y Guadalhorce, con un presupuesto de 4,1 millones.

Tanques de tormenta y nuevos tamices

Otra parte importante del plan está destinada a reducir la contaminación que puede llegar al mar cuando se producen desbordamientos durante las lluvias. Para ello, Emasa está instalando nuevos tamices de pretratamiento en las depuradoras del Guadalhorce y del Peñón del Cuervo. Estos sistemas permiten retener residuos sólidos antes de que puedan continuar por la red. La empresa también contempla colocar estos equipos en los aliviaderos de las estaciones de bombeo de Pacífico, Sacaba, Misericordia, Jaboneros y Gálica, con el objetivo de reducir la llegada al mar de residuos como toallitas higiénicas.

A esta actuación se suma la construcción de tanques de tormenta anticontaminación en las zonas que todavía cuentan con redes unitarias. Estas infraestructuras funcionan como grandes depósitos capaces de almacenar temporalmente el exceso de agua durante los episodios de lluvia para evitar que llegue directamente al medio natural.

El proyecto más avanzado es el del colector de Carretería, que se ubicará en el tramo final de la margen izquierda del Guadalmedina y contará con un presupuesto de 10,2 millones de euros.

Emasa estudia además otros posibles emplazamientos para construir infraestructuras similares en las cuencas unitarias de Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla y Ciudad Jardín. La idea es almacenar y filtrar el agua antes de que llegue a la red general de saneamiento.

Por último, el plan incluye mejoras en la evacuación de los desbordamientos al mar. Para ello se prevé prolongar el emisario submarino de Jaboneros y construir un nuevo emisario desde la EBAR Pacífico. Ambas actuaciones supondrán una inversión estimada de 1,9 millones de euros.