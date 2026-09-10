Una estudiante de la Universidad de Málaga, sobre la prevención del suicidio: "No es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos"

El suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte en personas jóvenes, y contribuir a prevenirlo es un trabajo colectivo. En la lucha contra esta lacra, la Universidad de Málaga se suma mediante un plan que pretende reducir el estigma y fomentar la acción a través de redes de apoyo y la detección temprana.

Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una efeméride en la que la UMA suma dos ediciones a través de su Plan de Prevención de la Conducta Suicida, que la convirtió en la primera institución académica en poner en marcha una iniciativa de este tipo. Con esto, la institución busca implementar estrategias y acciones con el objetivo de reducir la prevalencia de la conducta suicida en el ámbito universitario.

Papel clave de las universidades

El estudio realizado por una alumna ha resultado clave en los avances del plan. El Trabajo Fin de Master de la estudiante Thalía Postigo López, del Máster en Estudios Avanzados en Trabajo Social, parte de una metodología cualitativa en la que se ha acercado a las experiencias, percepciones y opiniones que están implicadas en la prevención dentro de la UMA. Con esto, ha puesto de manifiesto el papel clave de las universidades en la prevención de la conducta suicida.

Los resultados revelan que esta prevención no depende únicamente de recursos especializados ni de protocolos dentro de este ámbito, sino que se enfatiza como factores protectores. El apoyo social, el apoyo entre iguales, el sentido de pertenencia, la resiliencia y la presencia de un profesorado cercano, resultan significativos para tejer una red de apoyo en la que el alumno se sienta seguro y comprendido.

Asimismo, se pone de relieve la necesidad de potenciar y dar mayor visibilidad a estos recursos disponibles, por lo que es necesario que todos los miembros de la universidad los conozcan y sepan acudir a ellos cuando los necesiten”.

Personas referentes y trabajo en red

En este sentido, el estudio señala que la universidad ya cuenta con personas y herramientas que puedan desarrollar un papel preventivo antes de que aparezca la crisis. Estas son nombradas como las ‘personas referentes’, “que tienen capacidad para detectar, escuchar, orientar y derivar”.

Postigo apunta a que, actualmente, su papel no está plenamente consolidado. “Hay problemas de formación, visibilidad y conocimiento de sus funciones, tanto por parte del alumnado como de los propios referentes. Hay que seguir trabajando para que sean conocidos, accesibles y cercanos”, aclara.

La autora también pone énfasis en la necesidad de mejorar la comunicación, reforzar la formación y trabajar en red. “La prevención debe formar parte del día a día de la propia universidad para que la conducta suicida se aborde antes de que aparezca el momento de la crisis”, concluye.

Porque tal y como afirma esta estudiante de la UMA en su trabajo, “un suicidio no es culpa de nadie, pero sí responsabilidad de todos”.

La UMA ante la conducta suicida

La Universidad de Málaga fue la primera institución académica en poner en marcha un Plan de Prevención de la Conducta Suicida, en el año 2021. Dicho plan, fruto de una iniciativa surgida de la Facultad de Psicología y Logopedia, está coordinado por la catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Berta Moreno Küstner, y su misión principal es implementar estrategias y acciones con el objetivo de reducir la prevalencia de la conducta suicida en el ámbito universitario.

Reforzar la formación sobre el suicidio en los programas docentes y dar a conocer de forma activa las pautas de actuación ante el riesgo de conducta suicida en el colectivo universitario son otros de sus objetivos.

Impulsado por el Vicerrectorado de Igualdad y Política Social, la UMA presentó el pasado año su segundo Plan, consolidando, así, una trayectoria marcada por la atención a esta problemática en el ámbito académico. La institución subraya que la prevención del suicidio no puede limitarse al plano clínico, sino que debe abordarse desde una perspectiva social y comunitaria.

Este segundo proyecto pone el foco en la construcción de entornos protectores y en la reducción de factores de riesgo mediante la promoción de lazos sociales y actividades que fortalezcan la vida comunitaria. Además de atender a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se busca prevenir el aislamiento y generar redes de apoyo sólidas, fomentando la cohesión y el sentido de pertenencia. La estrategia también incluye acciones para sensibilizar, combatir el estigma y garantizar la igualdad, con el objetivo de crear un espacio seguro, diverso y humano. Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga reafirma su papel pionero en la promoción del bienestar emocional y la prevención del suicidio en el entorno universitario.