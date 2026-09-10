La Fiscalía General del Estado alerta de la presencia de grandes organizaciones criminales en la Costa del Sol

El narcotráfico sigue muy presente en la provincia de Málaga. Son cada vez más frecuentes los delitos relacionados con el tráfico de drogas de la mano de organizaciones criminales que están asentadas en la Costa del Sol en un contexto en el que Andalucía es, a nivel nacional, uno de los territorios más afectados.

La Fiscalía General del Estado ha advertido de esta propagación de la criminalidad vinculada al narcotráfico, ligada también a un aumento en el resto del territorio andaluz. El Ministerio Público advierte de organizaciones cada vez más violentas y armadas y señala que Málaga y Marbella afrontan una criminalidad «más sofisticada y menos evidente», pero «no menos peligrosa»

Andalucía, uno de los territorios más afectados

Las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo de esta comunidad una de las más afectadas por el narcotráfico y, según señala la Fiscalía, «probablemente el territorio donde el problema sea más visible y menos oculto».

Uno de los ejemplos de esa realidad es la presencia de embarcaciones de alta velocidad, que ya no operan únicamente en el Estrecho, sino que se desplazan cada vez más hacia provincias como Huelva, Almería y Málaga.

La Fiscalía advierte además de que la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad son cada vez más visibles y señala que continúan produciéndose situaciones límite. La memoria recuerda la crisis vivida en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles y cita también la muerte, el pasado 28 de octubre, de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal después de que una narcolancha vinculada al narcotráfico en el Guadiana lo embistiera. En ese suceso resultaron heridas otras tres personas.

Málaga y Marbella: una criminalidad «más sofisticada y menos evidente»

La situación presenta características propias en la provincia malagueña. Los delegados de la Fiscalía Antidroga de Málaga y Marbella advierten de que se enfrentan a una criminalidad «más sofisticada y menos evidente» que la existente en Cádiz o Huelva, pero «no menos peligrosa».

La memoria señala la instalación en Málaga de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias mediante la creación de entramados empresariales de diversa naturaleza.

La investigación de estas estructuras, añade la Fiscalía, se prolonga por la ausencia de una estructura judicial adecuada para hacer frente a este fenómeno.

Los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona carecen de Sección de lo Penal, por lo que el enjuiciamiento de sus asuntos se lleva a cabo en Málaga. La Fiscalía considera que tanto la complejidad como el volumen de procedimientos, que ya justificaron la creación de una delegación antidroga, podrían servir también de fundamento para la creación de nuevos órganos de enjuiciamiento.

Un policía herido con un AK-47 y detenidos en Málaga y Marbella

La misma tendencia se observa en Sevilla. En una operación desarrollada el 9 de noviembre en Coria del Río, la Policía Nacional intervino 4.500 kilos de hachís. Cinco narcotraficantes que huían de los agentes se refugiaron posteriormente en una nave de Isla Mayor y abrieron fuego contra los policías con fusiles de asalto AK-47.

Uno de los agentes resultó herido de gravedad pese a llevar chaleco de protección. Los responsables, de nacionalidad española, fueron detenidos ya en enero de 2026 en Málaga y Marbella, donde también se intervinieron 70 kilos de cocaína, armas cortas, un dron y otros efectos destinados al tráfico de drogas.

Más medios para combatir el narcotráfico

La Fiscalía advierte de que con los medios actuales es "muy difícil" enfrentarse a la dimensión, complejidad y violencia de las organizaciones de narcotraficantes, un problema que "ya está minando las bases de la paz social", por lo que considera "imprescindible" que el Estado se dote de más recursos materiales, humanos y legales.

Es la principal llamada de atención que recoge la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 en materia de lucha contra el narcotráfico, en la que reitera varias propuestas de mejora: el refuerzo y la redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional y la puesta en marcha de secciones de instrucción especializadas en zonas afectadas por estos delitos.

Rebajas de penas derivadas del atasco y las dilaciones

La fiscalía califica de "inadecuada" y "notoriamente insuficiente" la respuesta judicial de medios humanos y legales que provoca sobrecarga en las audiencias provinciales y el alargamiento de la fase intermedia hasta llegar al enjuiciamiento.

También alarma sobre el "atasco" de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que celebró 42 juicios orales en 173 sesiones y dictó 34 sentencias, todas condenatorias, salvo una. En total fueron condenadas 251 personas y absueltas 58

La Fiscalía solicita "una urgente actuación de refuerzo" en este órgano. Advierte de que no hay fechas para señalar procedimientos tan complejos y lamenta que desde la celebración del juicio hasta que se dicta sentencia pasa más de un año, lo que deriva en que rebajas sustanciales de pena al aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

"El tráfico de drogas representa una amenaza sustancial y persistente para la seguridad de Europa", enfatiza la fiscalía que desgrana que, si bien las causas relativas al tráfico de drogas han descendido en 2025, 25.832 respecto 29.758 del año anterior, el número de investigaciones incoadas desde la Audiencia Nacional sigue aumentado, con 71 frente a las 64 de 2024.

La memoria también pone el foco en materia de lucha contra el narco en la "cifra enorme" de piezas separadas, que ha pasado de 31 en 2024 a 93 en 2025, un dato que refleja también "la extrema complejidad de las investigaciones", en la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en algunas causas o en la cada vez mayor presencia de incautación de armas de guerra.

Aumento de armas y bandas muy violentas en Andalucía

De hecho, la fiscalía territorial de Andalucía, una de las regiones más afectadas por el narcotráfico y donde "probablemente el problema sea más visible y menos oculto", muestra su alarma por la mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos.

También constata la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas que no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Como ejemplo, la memoria cita que en Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas, que en Almería se han incautado 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes o que en Coria del Río los narcotraficantes hirieron gravemente a un policía nacional de varios disparos.

Se consolidan las narcolanchas y el hachís

La memoria describe que en 2025 el tráfico de cocaína ha ganado peso en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. En Algeciras, por la vía tradicional de los contenedores, y en las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, con el uso de embarcaciones semirrígidas.

Estas narcolanchas han dejado de ser utilizadas solo para el transporte de hachís y, como se advirtió el año anterior se usan con normalidad para el transporte de cocaína descargada de embarcaciones en altamar.

Aun así, el hachís sigue siendo la mercancía predominante en Andalucía, utilizando tácticas cada vez más sofisticadas, como grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos, con intervenciones de 23 toneladas; o túneles bajo la frontera de Ceuta.