El Gobierno impulsa en Málaga la Inteligencia Artificial a través de una inversión de 5,6 millones de euros

El Gobierno de España ha movilizado 5,6 millones de euros en Málaga para el impulso de 18 proyectos de Inteligencia Artificial.

Esta inversión se realiza a través de la convocatoria 'RedIA', impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionadas por 'Red.es', con el objetivo de acelerar la incorporación de la Inteligencia Artificial

Incorporación de la IA a procesos productivos

La Subdelegación del Gobierno ha afirmado que la convocatoria 'RedIA', dotada con 130 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá financiar el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, así como su incorporación a los procesos productivos de las cadenas de valor.

Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a ámbitos como los asistentes inteligentes, los gemelos digitales, la robótica avanzada, la visión artificial, la ciberseguridad o los sistemas predictivos.

Los proyectos abarcarán distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, e incluyen iniciativas relacionadas con la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como con la respuesta ante emergencias. En total, el Gobierno movilizará en Andalucía cerca de 39 millones euros que impulsarán 92 proyectos.

Málaga, la provincia andaluza más beneficiada

En Andalucía se han propuesto 74 proyectos beneficiarios, que representan el 24,6% del total nacional, con una ayuda propuesta de 29,2 millones de euros. Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de proyectos, con 28 y una ayuda propuesta de 9,8 millones de euros.

Le sigue Málaga, con 18 proyectos y 5,9 millones; Granada y Córdoba, con siete proyectos cada una y ayudas de 4,1 y 3 millones de euros, respectivamente. Cádiz y Jaén cuentan con cinco proyectos cada una, con ayudas propuestas de 1,85 y 1,82 millones de euros, respectivamente, mientras que Almería y Huelva suman dos proyectos cada una, con ayudas de 1,52 y 1,18 millones de euros.

A nivel nacional, RedIA beneficiará a 300 proyectos empresariales, de los más de mil que se presentaron a la convocatoria. El 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los cinco millones de euros.

Por su parte, la convocatoria RedIA Salud cuenta con una dotación nacional de 50 millones de euros para impulsar 72 proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario. En Andalucía se han seleccionado 18 actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros y constituye una apuesta del Gobierno por el desarrollo de una Inteligencia Artificial orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas, impulsar la innovación y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.