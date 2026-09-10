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Google supera los 100 trabajadores en su Centro de Ciberseguridad en Málaga y sigue buscando más personal: "La idea siempre es crecer"
El GSEC del Paseo de la Farola, inaugurado en 2023, está ya casi al 100% de su capacidad - Más de 22.000 visitantes han pasado por las instalaciones de un centro que Google considera el más importante de Europa en su campo
El Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC), inaugurado hace ahora cerca de tres años en el Paseo de la Farola, cuenta ya con más de 100 trabajadores y está prácticamente al 100% de su capacidad aunque la intención de la compañía estadounidense es la de seguir incorporando más personal a su equipo de trabajo en la capital malagueña. De hecho, Google lanzó el pasado mes de julio una oferta de empleo con 14 nuevas vacantes de las que, hasta la fecha, ha cubierto ocho, con lo que sigue a la búsqueda de seis perfiles más que añadir a este centro, ubicado en el inmueble de la antigua sede del Gobierno Militar de Málaga y que cuenta con 2.500 metros cuadrados de superficie.
El gigante de Mountain View considera al GSEC de Málaga como su laboratorio de ciberseguridad más importante de Europa, como han apuntado en estos años varios de sus responsables. Desde noviembre de 2023, fecha en la que se inaguró el GSEC, más de 22.000 personas han pasado por estas instalaciones en los distintos foros y actividades celebradas en estas dependencias, que Google ha querido convertir en ágora de debate, conocimiento y aprendizaje a escala europea dentro del campo de la ciberseguridad.
"Somos ya 104 personas en el GSEC de Málaga y ahora mismo seguimos creciendo. Tenemos un sistema híbrido de trabajo, donde la gente puede también también realizar sus taras desde casa. Así que tenemos todavía cierto margen, aunque sea ya pequeño", apuntan a este periódido el fundador de Virus Total, Bernardo Quintero, y la coordinadora del Centro de Ciberseguridad de Málaga, Paloma Simón.
El perfil de las personas que trabajan en el GSEC está integrado eminentemente ténico, con gran presencia de informáticos, ingenieros de seguridad y de sistemas.
"La idea siempre es intentar crecer en Málaga"
Quintero afirma también que el GSEC es muy "orgánico" y que no se trabaja con vistas a un crecimiento determinado de trabajadores de cara a los próximos años, pero comenta que lo lógico, si se sigue la trayectoria mantenida hasta ahora, es que el centro malagueño continúe sumando empleados.
"La idea siempre es intentar crecer y traer inversión aquí a Málaga. Y si se quiere seguir creciendo, pues en algún momento dado habrá que buscar también otros espacios", señala.
Por su parte, Simón destaca el papel de punto de encuentro que viene jugando el GSEC de Málaga en todo lo relativo a cibserseguridad. "En estos casi tres años se ha realizado desde visitas de escolares a actividades de inteligencia artificial y robótica, encuentros con organizaciones, con instituciones como Cruz Roja, con mayores o con expertos de la industria. También tenemos actividades de clientes y profesionales", expone.
La actividad de Google en Málaga está también vinculada a la Universidad de Málaga (UMA), con quien comparte una Cátedra de Ciberseguridad.
Google sigue buscando ingenieros en Málaga
Las 14 nuevas vacantes lanzadas por Google el pasado mes de julio para su centro de Málaga, correspondían a ingenieros de software III en GTI, ingenieros de software senior para inteligencia de amenazas e ingeniero de software de personal y seguridad/privacidad.
Dos meses después, quedan todavía por cubrir seis: un ingeniero de software III GTI, un ingeniero de software de Personal, Seguridad/Privacidad, un ingeniero de software III de Google Cloud e Inteligencia de Amenazas, un ingeniera de software III, AI/ML e inteligencia de amenazas, un ingeniero de Seguridad de Producto y un ingeniero de software Senior, IA y Seguridad. Las ofertas de Google en Málaga pueden consultarse en el siguiente enlace.
GSEC Málaga reúne a una gran variedad de expertos y equipos de Google que crean y desarrollar investigaciones y herramientas vanguardistas de protección frente a amenazas y ciberdelincuentes. Entre los equipos de Google que operan en Málaga cabe citar los de VirusTotal, Mandiant y Google Security Operations.
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