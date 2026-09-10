La Junta pide proteger inversiones como el centro de datos de 1.257 millones previsto en Málaga

Málaga quiere reforzar su posición como uno de los grandes polos digitales del sur de Europa y los centros de datos aparecen como una pieza clave para conseguirlo. En ese contexto, la Junta de Andalucía ha reclamado este jueves que la futura regulación estatal de estas infraestructuras tenga en cuenta las particularidades de cada territorio y ofrezca seguridad a las inversiones que ya se encuentran en marcha.

Entre ellas figura uno de los proyectos de mayor envergadura previstos en Málaga: el centro de datos promovido por Saltburn Holding en la ampliación de Málaga TechPark, declarado inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía y que contempla una inversión de 1.257 millones de euros.

La iniciativa prevé alcanzar una potencia informática de 100 megavatios y generar 254 empleos directos durante su explotación, además de los puestos de trabajo asociados a la fase de construcción.

Una veintena de centros de datos y 10.000 millones de inversión en Andalucía

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha explicado desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga que Andalucía cuenta actualmente con una veintena de proyectos de centros de procesamiento de datos (CPD) en distintas fases.

En conjunto representan una inversión aproximada de 10.000 millones de euros y, según la Junta, pueden generar empleo cualificado y actividad vinculada a sectores como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los servicios digitales y la industria tecnológica.

Nieto ha defendido que disponer de capacidad propia para almacenar, procesar y gestionar información es fundamental para desarrollar tecnologías como la inteligencia artificial, los servicios en la nube o la ciberseguridad.

La Junta pide cambios en la futura regulación estatal

El Gobierno andaluz ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal que regulará los centros de datos. Nieto ha valorado que el Gobierno de España se haya mostrado dispuesto a estudiar modificaciones durante su tramitación.

El objetivo de la Junta es que las exigencias medioambientales sean compatibles con la implantación de estas infraestructuras. El consejero ha advertido de que: «Una regulación que dificulte la implantación de centros de datos en España puede producir el efecto contrario al perseguido».

Según ha argumentado, el traslado de inversiones hacia otros países podría aumentar la dependencia tecnológica y reducir la capacidad de Andalucía para desarrollar soluciones propias en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, la investigación, la ciberseguridad o los servicios públicos digitales.

Málaga quiere consolidarse como nodo digital del sur de Europa

La Junta vincula directamente el desarrollo de estas infraestructuras con el crecimiento tecnológico experimentado por Málaga, donde confluyen empresas, profesionales especializados, conectividad internacional y espacios como el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Los nuevos CPD permitirían aumentar la capacidad necesaria para proyectos relacionados con la inteligencia artificial, la nube, la ciberseguridad, los videojuegos, la producción audiovisual y los contenidos digitales.

Nieto ha señalado que: «Consolidar Málaga como nodo digital del sur de Europa requiere una cadena completa de capacidades que incluye formación y talento, creación empresarial, conectividad terrestre y submarina, energía renovable y centros de procesamiento de datos».

Energía y agua, dos de las claves de la nueva normativa

La Junta comparte la necesidad de avanzar hacia centros de datos que consuman de manera más eficiente energía y agua, aunque considera que las obligaciones deben adaptarse a las condiciones climáticas de los distintos territorios.

Andalucía cerró 2025 con 17.360 megavatios de potencia renovable instalada, después de incrementar su capacidad un 20% durante ese año. Además, concentró el 24% de toda la nueva potencia renovable instalada en España entre 2023 y 2025.

Para Nieto, esta disponibilidad de energía limpia debe utilizarse también como una ventaja competitiva para captar inversiones tecnológicas capaces de transformar esa capacidad energética en industria, innovación y empleo.

La posición geográfica de Andalucía entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo es otro de los argumentos utilizados por la Junta, que destaca también las posibilidades para desplegar nuevas conexiones mediante cables submarinos.

Seguridad jurídica para los proyectos que ya están avanzados

Otro de los puntos que preocupa al Gobierno andaluz son los periodos transitorios contemplados en la futura normativa para los proyectos que ya han obtenido o solicitado permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

La Junta los considera insuficientes porque, según sostiene, existen iniciativas que ya han realizado inversiones, comprometido contratos, cerrado financiación o adoptado decisiones técnicas difíciles de modificar.

Por ello, propone establecer un régimen transitorio que tenga en cuenta el grado real de desarrollo de cada proyecto y permita adaptarse progresivamente a las nuevas obligaciones.

También reclama un tratamiento específico para los centros de datos impulsados por las administraciones públicas debido a su importancia para los servicios esenciales y la soberanía digital.

De la Torre: «No se trata de elegir entre sostenibilidad y desarrollo tecnológico»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respaldado también desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales la necesidad de compatibilizar el crecimiento de estas infraestructuras con las exigencias medioambientales.

De la Torre ha destacado la evolución del ecosistema tecnológico malagueño y ha asegurado que: «Los centros de datos forman parte de las infraestructuras que necesitamos para que todo ese potencial pueda desarrollarse y para consolidar a Málaga como un nodo digital de referencia en el sur de Europa».

El alcalde ha pedido igualmente seguridad jurídica para las inversiones ya comprometidas y una normativa adaptada a cada territorio. «No se trata de elegir entre sostenibilidad y desarrollo tecnológico, sino de hacer compatibles ambos objetivos», ha afirmado.

Según ha señalado, la llegada de este tipo de proyectos puede traducirse en actividad económica, empleo cualificado y nuevas oportunidades empresariales para Málaga.