Málaga abre 2.397 plazas para talleres de baile, pintura, pilates e informática: cómo y dónde inscribirse

El Ayuntamiento de Málaga abrirá el próximo lunes 14 de septiembre el plazo de inscripción para una nueva edición de los talleres del Aula de Formación Ciudadana, que este curso amplía su oferta hasta alcanzar los 139 cursos y 2.397 plazas para personas mayores de 18 años.

La programación, gestionada a través de la empresa municipal Más Cerca, incluye 130 talleres presenciales repartidos por los 11 distritos de Málaga y nueve cursos exclusivamente online. Las clases comenzarán el 5 de octubre y abarcan un total de 32 materias diferentes.

Baile, pilates, informática o fotografía: estos son algunos de los talleres

Entre los cursos que ofrecerá el Ayuntamiento se encuentran informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, baile, zumba, pilates y gimnasia de mantenimiento.

La programación también incluye talleres de técnicas de dibujo y pintura, manualidades con barro o vidrio y otras actividades dirigidas tanto al aprendizaje como a favorecer la participación y la ocupación del tiempo libre.

Las clases presenciales se impartirán en una treintena de centros municipales distribuidos por los 11 distritos de la ciudad, aunque los participantes podrán solicitar plaza en cualquier taller con independencia del distrito en el que residan.

Cuándo se abre la inscripción para los talleres del Ayuntamiento

El plazo de inscripción para la primera fase comenzará el lunes 14 de septiembre a las 10.00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 16 de septiembre.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Cada persona podrá seleccionar un máximo de cuatro talleres por orden de preferencia, siempre que los horarios sean compatibles y no se repita la misma temática. Si se completan todas las plazas, se habilitará una lista de espera.

Los listados de admitidos se publicarán el 30 de septiembre, mientras que el pago de la matrícula podrá efectuarse ese mismo día y el 1 y 2 de octubre. Toda la información sobre el procedimiento de inscripción y la oferta formativa está disponible en la web.

Cuánto cuestan los cursos y cuánto duran

La formación se dividirá en dos periodos. La primera fase se desarrollará entre el 5 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, mientras que la segunda tendrá lugar entre el 25 de enero y el 18 de junio de 2027.

Los cursos tendrán una duración de dos horas semanales, que podrán impartirse en una única sesión o repartirse en dos clases de una hora, dependiendo de la materia. El precio de la matrícula para la primera fase será de 25 euros, mientras que la segunda fase tendrá un coste de 40 euros, tanto para quienes renueven su plaza como para las nuevas inscripciones.

Fechas para renovar la plaza y apuntarse en enero

Quienes quieran continuar en el mismo taller durante la segunda fase podrán renovar su plaza entre el 1 y el 13 de diciembre.

Además, el Ayuntamiento publicará el 8 de enero de 2027 los talleres que aún dispongan de plazas libres. Las nuevas inscripciones podrán realizarse los días 11 y 12 de enero, mientras que los listados y el pago de matrícula se gestionarán los días 18, 19 y 20 de enero. Las clases se retomarán el 25 de enero de 2027 y finalizarán el 18 de junio.

Cómo apuntarse a los talleres del Aula de Formación Ciudadana

Toda la información sobre la oferta de cursos y el procedimiento de inscripción puede consultarse en la web de Más Cerca, dentro del apartado dedicado al Aula de Formación Ciudadana.

La iniciativa está dirigida a toda la población mayor de edad, aunque actualmente el 80% de las personas que participan tiene más de 55 años. Además, por su carácter inclusivo, también participan usuarios de entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o necesidades especiales.