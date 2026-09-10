Málaga se muere de calor: registra 148 muertes anuales por cada millón de habitantes

Málaga se muere de calor. Las altas temperaturas ya no solo afectan al medio ambiente y nuestra calidad de vida, sino que ya causan la muerte. O así al menos lo aseguran los datos del informe de 'The Lancet', que analiza todos los efectos derivados del calentamiento global en la salud de las personas.

El estudio cita el caso de Málaga, donde la mortalidad asociada al calor se ha más que duplicado, con un incremento del 107,3%. En el periodo 1991-2000 se registraban unas 71 muertes anuales por cada millón de habitantes, mientras que entre 2015 y 2024 la cifra ha aumentado hasta 148 muertes por millón de habitantes.

Es decir, por cada millón de habitantes se producen ahora unas 77 muertes más al año relacionadas con el calor que hace dos décadas. Traducido al tamaño de Málaga capital, con alrededor de 600.000 habitantes, esa tasa equivaldría a unas 89 muertes al año.

El informe también revela datos llamativos sobre otras ciudades costeras. En comparación con la capital, Benalmádena es la localidad malagueña con una mayor tasa de mortalidad por calor, con 172,49 muertes por millón. Fuengirola, con 160,35, también presenta una tasa superior a Málaga, mientras que Torremolinos (146,87) y Marbella (133,99) se sitúan por debajo.

Jaén y Linares, a la cabeza nacional

Málaga ocupa el puesto 59 de las 88 ciudades analizadas, pero se "salva" de una lista encabezada por dos ciudades andaluzas: Jaén y Linares. Estos son los dos municipios donde se registran las mayores tasas de muertes atribuibles al calor de España.

Jaén encabeza la clasificación nacional, con 370,94 muertes anuales relacionadas con el calor por cada millón de habitantes, seguida de Linares, con 324,12. Por detrás aparecen Talavera de la Reina, con 312,41; Salamanca (309,43), Ciudad Real (294,05), Zamora (286,61), Ávila (254,90), León (243,68), Toledo (243,13) y Córdoba (243,05).

Las muertes por calor se han más que duplicado en muchos puntos de España en lo que va de siglo / Levante EMV

En comparación con otras ciudades andaluzas, Málaga también está lejos de alcanzar los datos de Granada, con 239,04 muertes por millón, y Sevilla, con 157,95.

En la parte baja de la clasificación aparecen Bilbao (101,24), Irun (99,49), Pontevedra (94,81), Vigo (92,84) y Ferrol (78,55). A Coruña cierra la lista, con 62,49 muertes anuales por millón de habitantes, la tasa más baja de las 88 ciudades estudiadas.

Málaga, a falta de árboles

Una de las causas de este aumento de la mortalidad por calor es el llamado 'efecto isla de calor', que provocan las ciudades en verano debido a la abundancia de materiales como el asfalto, el hormigón o el acero, que atrapan la radiación con facilidad, sin apenas reflejarla. Ese efecto hace subir la temperatura urbana respecto a su entorno rural en varios grados.

Los organismos europeos, recuerda el informe, recomiendan que todas las ciudades tengan al menos un 30% de superficie arbolada —no zonas simplemente ajardinadas, sino con árboles—. En cambio, en 2020 las ciudades españolas solo tenían un 13,2% de su superficie arbolada y únicamente un 12% de ellas cumplían con la recomendación del 30%.

Málaga tiene 11.000 árboles. / L.O

En el caso de Málaga, la ciudad cuenta con más de 110.000 árboles urbanos, que contribuyen a proporcionar sombra, mejorar la calidad del aire y potenciar la biodiversidad en los 11 distritos. Y aunque la cifra puede sonar muy elevada, lo cierto es que la cubierta arbórea de Málaga es del 15,75%. O lo que es lo mismo: Málaga tiene aproximadamente la mitad de la superficie arbolada recomendada para hacer frente a las altas temperaturas.

Si el grado de ocupación del arbolado fuese del 30%, según el estudio, se podrían prevenir 5,30 muertes por cada 100.000 habitantes.

Con las temperaturas cada vez más elevadas, la ciudad no está adecuadamente preparada para hacer frente al calor ni para funcionar como un refugio climático efectivo. La escasez de arbolado que proporcione sombra, las plazas pavimentadas sin protección solar, la falta de fuentes de agua y la ubicación poco estratégica de los escasos refugios climáticos dificultan que los ciudadanos encuentren alivio durante las olas de calor.