Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’

La famosa serie de videojuegos de acción ‘Far Cry’ se pasa al cine en una producción de Disney cuyo rodaje ha dado sus primeros pasos este miércoles 9 de septiembre en Málaga, en concreto en una localización que ya ha sido escenario de otros rodajes internacionales: la antigua Prisión Provincial.

Los ensayos para este rodaje de acción, que se extenderá durante tres semanas hasta el 26 de septiembre, han comenzado con las pruebas de los efectos especiales, por los que previamente se avisó a los vecinos de Cruz de Humilladero de que podrían escuchar fuertes detonaciones y observar humo en la zona.

Alrededor de las 17.00 horas ya había un importante movimiento en el entorno de la antigua cárcel para estas pruebas, imprescindibles para el rodaje de algunas de las principales escenas de acción de la producción internacional. Unos ensayos que está previsto que se repitan este jueves 10, aproximadamente a la misma hora.

Preparativos para las detonaciones. / Álex Zea

En concreto, estaba previsto que se pudieran escuchar detonaciones controladas y ver humo denso.

Aviso sonoro para los vecinos

Para evitar preocupaciones a los vecinos por el ruido, la producción ha preparado un sistema de aviso previo para los residentes de las zonas más afectadas.

Inmediatamente antes de producirse las detonaciones se escucha una señal sonora formada por tres tonos. Además, durante estos días los vecinos pueden ver drones por el barrio asociados a los trabajos de rodaje.

En los siguientes días, los protagonistas serán los actores que den forma a este popular videojuego convertido en serie, intérpretes de la talla de Steve Buscemi o Lizzy Caplan.

Las principales escenas con efectos especiales están previstas para el sábado 19 de septiembre y continuarán rodándose hasta el 21 de septiembre, según la información facilitada por el Ayuntamiento de la capital malagueña.

El Consistorio también ha informado a los vecinos y conductores de que deben tener en cuenta las restricciones de tráfico y de aparcamiento que ya están activas alrededor de la antigua cárcel.

Cortes de tráfico

La principal afección se concentra en calle Valderaduey, que permanece cortada al tráfico. Las limitaciones alcanzan también al lateral sur de calle Fernández Fermina, en el tramo situado entre Virgen del Pilar y Valderaduey, y al lateral oeste de Virgen del Pilar, entre Ortega y Gasset y Fernández Fermina.

En Fernández Fermina pueden producirse, además, cortes intermitentes de circulación durante las grabaciones. La producción dispone igualmente de autorización para ocupar parcialmente uno de los carriles con dos grúas, con presencia policial y personal de apoyo identificado.