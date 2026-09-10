Ocio
McArthurGlen y Plaza Mayor celebran este fin de semana en Málaga su primer Dog Fest: yoga para perros, repostería y peluquería canina y gincana
Los dos centros comerciales acogerán el sábado 13 y el domingo 14 por primera vez dos jornadas con actividades, talleres y experiencias para disfrutar junto a los animales de compañía
Los centros comerciales McArthurGlen Designer Outlet Málaga y Plaza Mayor Dog Fest acogerán los próximos días 12 y 13 de septiembre el evento Dog Fest, un fin de semana especialmente dedicado a los perros y a las personas que comparten su día a día con ellos. La programación reunirá en ambos centros comerciales varias actividades, talleres y experienciass. Las propuestas están relacionadas con el bienestar, la educación y el cuidado de los animales, junto a actividades de ocio pensadas para convertir la visita a los centros en una experiencia diferente para toda la familia, según han explicado este jueves los promotores de esta iniciativa.
Cada jornada comenzará a las 10.00 horas con una sesión de Yoga con perros, una actividad que combina movimiento, relajación y dinámicas compartidas entre las personas participantes y sus mascotas. A las 12.00 horas tendrá lugar un taller de repostería canina, en el que los asistentes podrán preparar una receta "especialmente pensada para sus compañeros de cuatro patas".
Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará un taller de educación canina, con pautas y recomendaciones para favorecer una convivencia equilibrada, reforzar la comunicación y resolver dudas habituales relacionadas con el comportamiento de los perros.
La programación se completará en McArthurGlen con ilustraciones personalizadas, un pop-up de Dog City, peluquería canina y una gincana para recorrer el centro "de una forma divertida", según detallan los promotores de esta celebración.
Dog Fest reservará asimismo ventajas especiales para los miembros de McArthurGlen Club, que podrán recibir un regalo para su mascota, junto a un saco de pienso Acana. Con esta iniciativa, el centro amplía su agenda de experiencias con una propuesta cpm los animales de compañía como protagonistas y que combina ocio, aprendizaje y bienestar para compartir en familia.
Sobre el Grupo McArthurGlen
El Grupo McArthurGlen, propietario, promotor y gestor líder en Europa de outlets premium y de lujo, fue fundado por los socios Kaempfer en 1993. Ha desarrollado desde entonces 685.000 metros cuadrados de espacio comercial. Actualmente, la compañía gestiona 25 outlets en 8 países: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido, generando unos ingresos totales de la cartera por valor de 5.000 millones de euros al año.
Los centros acogen las mejores firmas de lujo y premium y ofrecen a casi 100 millones de clientes.
En 2013, McArthurGlen se convirtió en una joint venture entre los Socios Kaempfer y Simon Property Group Co. (NYSE SPG), líder mundial en la propiedad de destinos premium de compras, restaurantes, entretenimiento y usos mixtos.
En abril de 2023, McArthurGlen inauguró su centro más reciente, Designer Outlet Paris- Giverny, para atender la zona oeste de París. Actualmente el Grupo ya está trabajando ya en la próxima ampliación de McArthurGlen Designer Outlet Málaga
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