McArthurGlen y Plaza Mayor celebran este fin de semana en Málaga su primer Dog Fest: yoga para perros, repostería y peluquería canina y gincana

Los centros comerciales McArthurGlen Designer Outlet Málaga y Plaza Mayor Dog Fest acogerán los próximos días 12 y 13 de septiembre el evento Dog Fest, un fin de semana especialmente dedicado a los perros y a las personas que comparten su día a día con ellos. La programación reunirá en ambos centros comerciales varias actividades, talleres y experienciass. Las propuestas están relacionadas con el bienestar, la educación y el cuidado de los animales, junto a actividades de ocio pensadas para convertir la visita a los centros en una experiencia diferente para toda la familia, según han explicado este jueves los promotores de esta iniciativa.

Cada jornada comenzará a las 10.00 horas con una sesión de Yoga con perros, una actividad que combina movimiento, relajación y dinámicas compartidas entre las personas participantes y sus mascotas. A las 12.00 horas tendrá lugar un taller de repostería canina, en el que los asistentes podrán preparar una receta "especialmente pensada para sus compañeros de cuatro patas".

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará un taller de educación canina, con pautas y recomendaciones para favorecer una convivencia equilibrada, reforzar la comunicación y resolver dudas habituales relacionadas con el comportamiento de los perros.

La programación se completará en McArthurGlen con ilustraciones personalizadas, un pop-up de Dog City, peluquería canina y una gincana para recorrer el centro "de una forma divertida", según detallan los promotores de esta celebración.

Una imagen de Plaza Mayor y McArthurGlen de promoción de la Dog Fest, que se celebra el 12 y 13 de septiembre. / L. O.

Dog Fest reservará asimismo ventajas especiales para los miembros de McArthurGlen Club, que podrán recibir un regalo para su mascota, junto a un saco de pienso Acana. Con esta iniciativa, el centro amplía su agenda de experiencias con una propuesta cpm los animales de compañía como protagonistas y que combina ocio, aprendizaje y bienestar para compartir en familia.

Sobre el Grupo McArthurGlen

El Grupo McArthurGlen, propietario, promotor y gestor líder en Europa de outlets premium y de lujo, fue fundado por los socios Kaempfer en 1993. Ha desarrollado desde entonces 685.000 metros cuadrados de espacio comercial. Actualmente, la compañía gestiona 25 outlets en 8 países: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido, generando unos ingresos totales de la cartera por valor de 5.000 millones de euros al año.

Los centros acogen las mejores firmas de lujo y premium y ofrecen a casi 100 millones de clientes.

En 2013, McArthurGlen se convirtió en una joint venture entre los Socios Kaempfer y Simon Property Group Co. (NYSE SPG), líder mundial en la propiedad de destinos premium de compras, restaurantes, entretenimiento y usos mixtos.

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