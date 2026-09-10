El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros

Existe un enclave en la provincia malagueña en el que se pueden adquirir tanto cerámicas, pinturas y piezas de artesanía únicas creadas por artistas locales como ropa 'vintage' a pocos euros, objetos de coleccionismo, juguetes y muebles, todo ello en un mismo lugar. Se trata del rastro de los domingos de Nerja, celebrado cada semana en el municipio costero, a excepción de los festivos, cuando permanece cerrado.

De ese modo, este mercadillo, que también es conocido como 'Flea Market', permite a vecinos y visitantes adquirir todo tipo de artículos por apenas unos euros, desde relojes antiguos, cuadros, cerámica, menaje del hogar o libros hasta antigüedades, vinilos, accesorios de informática y muebles.

Antigüedades, artesanía local y artículos de segunda mano en el rastro de Nerja

Este rastro de antigüedades y artículos de segunda mano cuenta con 120 puestos en los que, además, los usuarios pueden encontrar piezas únicas de artistas locales, como cerámica, pinturas, láminas, jabones, esculturas y toda clase de expresiones artísticas a precios accesibles.

Y para los amantes de los objetos de segunda mano, este mercadillo ofrece ropa y calzado de todas las marcas y estilos, bisutería, bolsos, complementos, decoración, bordados, juguetes, muebles, libros, pequeños electrodomésticos y artículos de coleccionismo.

Un mercadillo solidario para asociaciones locales

Además de permitir a sus visitantes adquirir piezas únicas difíciles de encontrar en cualquier otro lugar por apenas unos euros, este mercadillo organizado por la ONG 'Club de los Leones' tiene un claro objetivo solidario al destinar parte de los fondos recaudados a causas benéficas para apoyar a entidades y asociaciones locales.

Este mercadillo se puede visitar cada domingo de 7.00 a 14.00 horas, a excepción de los festivos, cuando permanece cerrado.

Sus 120 puestos se localizan en la calle Mirto de Nerja, en el Paraje de Almijara, junto a las urbanizaciones Almijara I y II, a apenas dos kilómetros del centro de la localidad costera.

El mercadillo de los martes de Nerja

En este mismo lugar se celebra el mercadillo de los martes de Nerja, un rastro que cuenta con cerca de 200 puestos en los que los comerciantes ponen a disposición de la clientela toda clase de productos por apenas unos euros, como ropa, cerámica, artesanía, fruta, verdura, cosmética, complementos y artículos del hogar.

Entre la amplia variedad de opciones que pueden elegir los usuarios destaca la ropa, tanto nueva como de segunda mano, el calzado, los bolsos, los complementos y los artículos de piel.

Ropa, alimentación y productos para el hogar en este mercadillo

A estos se suman sus puestos de alimentación, con frutas, verduras, frutos secos y encurtidos, además del menaje del hogar, decoración, artesanía y cerámica.

El mercadillo de los martes de Nerja, uno de los más visitados y admirados de la Costa del Sol / Tripadvisor

Otros de los productos más buscados por los visitantes en este lugar son juguetes, artículos para móviles y pequeños electrodomésticos. Todo ello se puede adquirir todos los martes, a excepción de los festivos, en horario de 8.00 a 14.00 horas.