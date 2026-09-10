Moreno Bonilla destaca en la inauguración del Áurea Palacio de la Tinta en Málaga, la importancia de "apostar por un turismo que genere empleo de calidad y riqueza en las ciudades"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves en Málaga la apuesta por un turismo de calidad que «genera empleo de calidad, rompe la estacionalidad y que sin duda alguna contribuye a la riqueza y al progreso» de las ciudades.

Moreno ha realizado estas declaraciones durante la inauguración oficial del Áurea Palacio de la Tinta, el hotel de cinco estrellas que Eurostars Hotel Company, división hotelera del Grupo Hotusa, abrió el pasado mes de mayo en el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta.

Juanma Moreno Bonilla: «El turismo de cinco estrellas requiere servicios de cinco estrellas, restauración de cinco estrellas y seguridad de cinco estrellas». / Álex Zea

El establecimiento ocupa un edificio modernista de 1908 diseñado por el arquitecto Julio O'Brien, cuya rehabilitación ha permitido recuperar 10.500 metros cuadrados de patrimonio local.

Moreno: «El turismo de cinco estrellas requiere servicios de cinco estrellas»

Durante el acto, el presidente andaluz ha vinculado este tipo de inversiones con el modelo turístico que, a su juicio, debe impulsar Andalucía.

«El turismo de cinco estrellas requiere servicios de cinco estrellas, restauración de cinco estrellas, seguridad de cinco estrellas, a la que tenemos que contribuir todos; y eso es lo que estamos trabajando entre todos», ha señalado.

Moreno ha explicado además su interés por que el grupo hotelero implantara la marca Áurea en Málaga y ha destacado «la importantísima inversión» realizada para rehabilitar un inmueble que anteriormente, según ha indicado, «era un pasivo para el contribuyente».

Tras la subasta y la transformación del edificio, ha añadido, el antiguo palacio se ha convertido en «un activo» para Málaga, tanto desde el punto de vista patrimonial como por su capacidad para generar empleo y actividad económica.

El presidente de la Junta ha calificado la inauguración como «un hito». / Álex Zea

Un edificio de 1908 recuperado frente a La Malagueta

El presidente de la Junta ha calificado la inauguración como «un hito» por permitir devolver a la ciudad completamente rehabilitado un inmueble histórico situado en uno de los principales enclaves turísticos de Málaga.

Moreno ha destacado que el proyecto ha recuperado «su esplendor y su belleza» y ha señalado que el inmueble se convierte ahora en otro edificio icónico de la ciudad.

La actuación ha conservado elementos originales como la fachada y la escalera principal, mientras que el diseño interior se inspira conceptualmente en la obra de Pablo Picasso y, especialmente, en su etapa cubista.

Momentos previos al acto de inauguración del hotel de cinco estrellas. / Álex Zea

La apuesta por un turismo que crezca en calidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha respaldado durante la inauguración un modelo turístico orientado hacia una mayor calidad.

«No crecer en cantidad, sino en calidad», ha resumido el regidor, que ha destacado además la sensibilidad de la empresa a la hora de respetar el valor patrimonial del inmueble y su integración en la ciudad.

De la Torre ha coincidido así con Moreno en la necesidad de que el desarrollo turístico de Málaga vaya acompañado de servicios, inversiones y establecimientos con un mayor valor añadido.

Un hotel vinculado a la cultura y al patrimonio

El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López, ha defendido igualmente un modelo turístico basado en la singularidad de los destinos y en su historia.

«Más allá del turismo que pueda ser de masas, cada vez más se centrará en la singularidad, que sobre todo está en la geografía y está en la historia y tenemos que vincularlo a los hoteles», ha señalado.

Momento del corte de la cinta. / Álex Zea

Según López, el Áurea Palacio de la Tinta responde precisamente a esta filosofía de establecimientos «muy vinculados a la cultura» y «muy integrados en las ciudades».

El responsable de Hotusa ha considerado además que uno de los principales retos del sector pasa por recuperar el patrimonio histórico y darle nuevos usos vinculados a la actividad turística.

Moreno anima a Hotusa a seguir invirtiendo en Andalucía

El presidente de la Junta ha cerrado su intervención trasladando su deseo de que el grupo hotelero continúe apostando por la comunidad.

Moreno ha confiado en que Hotusa «siga invirtiendo y creando empleo y riqueza en Andalucía» y ha utilizado la rehabilitación del Palacio de la Tinta como ejemplo de un modelo que combina recuperación patrimonial, inversión privada y turismo de alta gama.