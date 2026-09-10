Control de vehículos
Operación contra VTC fraudulentos en Málaga: inmovilizan 19 vehículos y se interponen 21 denuncias durante el verano
La Policía Local de Málaga investiga un posible delito de falsedad documental tras detectar que varios conductores operan VTC con licencias adquiridas en otras comunidades autónomas para reducir sus costes operativos
La Policía Local de Málaga han desarrollado durante los meses de junio, julio y agosto, la segunda fase del operativo “Transporte Legítimo”, que tiene el objetivo de detectar fraudes en la prestación de los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC).
El operativo ha sido desarrollado en las zonas de más trasiego de este tipo de vehículos: el litoral, centro, aeropuerto y Real del Cortijo de Torres.
Control de documentación
En estas ubicaciones, agentes de paisano del GIP, con el apoyo de efectivos uniformados de Jefaturas de Policía de Barrio, han realizado los controles de documentación y han corregido infracciones. En total, se han realizado más de 1.300 inspecciones, de las que 600 han tenido lugar durante la Feria.
Como resultado, se han inmovilizado 19 vehículos y se han interpuesto 21 denuncias por diferentes infracciones.
Respecto a las denuncias, nueve se han interpuesto por iniciar un servicio en un ámbito territorial distinto del autorizado, lo que conlleva una sanción de 1001 euros y la inmovilización del vehículo y 12 por realizar la actividad de arrendamiento de vehículo careciendo de título habilitante, sancionadas con 4001 euros y también inmovilización del turismo. Por otro lado, se investiga a un individuo como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Una práctica que está en auge
Tras las actuaciones realizadas y el análisis de la documentación intervenida, los agentes del GIP han constatado una nueva práctica que se está llevando a cabo. Esta consiste en adquirir vehículos de segunda mano que en su día contaran con licencia para ejercer actividad de VTC en municipios andaluces y que aun conserven los elementos identificativos para desarrollar el servicio en la comunidad autónoma.
De esta forma, una vez que el comprador ya tiene el turismo con los distintivos, adquiere una licencia de otra comunidad autónoma, en la que el traspaso sea más barato, pero ejerce la actividad en Andalucía.
Desde el Grupo de Investigación y Protección se continúa con la investigación de este tipo de prácticas a fin de trasladarlo al organismo competente por si pudiera derivarse algún tipo de ilícito penal.
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