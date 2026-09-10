El pueblo de Málaga que celebra su tradicional Feria de la Aceituna este fin de semana: degustaciones gratuitas, conciertos y atracciones infantiles

La localidad malagueña de Alozaina se prepara para conmemorar uno de sus productos más famosos y admirados, su Aceituna Aloreña de Málaga, con Denominación de Origen Protegida, con una de sus fiestas más emblemáticas, la Feria de la Aceituna. Una cita que contará con un completo programa de actividades que se iniciará este jueves y se extenderá hasta el lunes.

Con esta fiesta, que llenará esta localidad de 2.000 habitantes de degustaciones gratuitas, conciertos, concursos y atracciones infantiles, Alozaina marcará el inicio de la recolección de su famosa aceituna, motor económico principal del municipio.

Una festividad que se inició en 1929 y que ha sido distinguida como Fiesta de Singularidad Turística Provincial, que busca llenar el municipio de cultura, música y gastronomía en torno a una de sus mayores señas de identidad, su Aceituna Aloreña de Málaga.

Programación de la Feria de la Aceituna para este jueves

Esta Feria de la Aceituna comenzará este jueves a las 20.30 horas con el esperado encendido del alumbrado, así como la apertura de las atracciones infantiles instaladas en el lugar, que cada día, entre las 20.30 y las 21.30 horas, permanecerán sin ruido para las personas con necesidades especiales.

A la misma hora, se producirá un homenaje a los mayores de la localidad en el Parque Mirador María Sagredo, que contará con la actuación de la Orquesta Sugar y de Luis Muñoz Tributos.

También a las 20.30 horas se llevará a cabo el torneo de fútbol en el Estadio Municipal Javier Rueda.

Actividades del viernes: petanca, veteranos y exposición de pintura

La programación continuará el viernes a las 17.00 horas con el torneo de petanca Feria de la Aceituna en las Pistas Municipales, a lo que seguirá a las 20.00 horas el III Trofeo Veteranos José Antonio Campos Navarro 'Titi' en el Estadio Municipal Javier Rueda.

Por su parte, la apertura de atracciones se llevará a cabo a las 20.30 horas en la calle Calvario, misma hora en la que se producirá la inauguración de la exposición de pintura de Claudio Tenaglia en el Aula de Cultura.

A esto le seguirá a las 21.30 horas el concierto de pasodobles de la Banda de Música de Alozaina en la Plaza de la Constitución, así como a las 22.30 horas la apertura de la Caseta Oficial en el Parque Mirador María Sagredo con las actuaciones de la Orquesta Sugar y la Gala de Copla: José González y Lidia Gómez.

Degustaciones gratuitas y música en directo el sábado en Alozaina

"El sábado 12 de septiembre es el día central de la feria, repleto de sabor con la degustación de Aceituna Aloreña de Málaga con DOP aliñadas al estilo pechero y de productos típicos locales, nuestra solemne procesión en honor del Dulce Nombre de María y la mejor música en directo", señalan desde el Ayuntamiento.

Por ello, la Plaza de la Constitución acogerá distintas iniciativas, como la apertura de puestos y stands de la Feria de Día a las 12.00 horas y, a las 13.00 horas, la inauguración del Día de la Aceituna y la entrega de premios de la Aceituna 2026 a Olivarero del Año, Labor Informativa y Promoción Rural y Defensa del Territorio, así como la elección de la Reina de la Aceituna.

Premios en la Feria de la Aceituna de Alozaina

La Opinión de Málaga recibirá el premio a Labor Informativa y Promoción Rural; Miguel Oña Sepúlveda, a Olivarero del Año; y la Asociación Valle Natural Río Grande, a Defensa del Territorio.

Una cita en la que, además, se podrá disfrutar de las actuaciones de la panda de verdiales 'Raíces Las Moras' y Curro García.

A las 14.00 horas se producirá uno de los momentos más esperados de las fiestas con la degustación gratuita de aceitunas Aloreña de Málaga aliñadas al estilo pechero y otros productos tradicionales de Alozaina.

Concurso de aliño y procesión del Dulce Nombre de María

Tras esto, a las 15.00 horas, se celebrará el XVIII Concurso de Aliño de Aceitunas de Alozaina, en el que los participantes pueden optar a un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros.

A las 18.00 horas, por su parte, se producirá la actuación del grupo Proyecto Vinilo. Asimismo, a las 20.00 horas se celebrará la misa en honor del Dulce Nombre de María, seguida de la procesión acompañada por la Banda de Música de Alozaina y el Reinado de la Feria 2026.

Las atracciones volverán a abrir sus puertas en calle Calvario a las 20.30 horas, mientras que la Caseta Oficial del Parque Mirador María Sagredo volverá a ponerse en funcionamiento a las 22.30 horas con la actuación de la Orquesta Sugar y el Grupo Aguardiente.

Programa del domingo: Feria de Día, Miss Flamenca y humor

La jornada del domingo comenzará a las 13.00 horas con el paseo y muestra de mascotas en la Plaza de la Constitución, mientras que a las 13.30 horas se celebrará la Feria de Día en la Plaza de la Constitución con la actuación del Grupo Más que Amigos y la banda Legado. Tributo a El Barrio.

Asimismo, a lo largo del día se elegirá a Miss Flamenca y Míster Flamenco, mientras que las atracciones arrancarán a las 20.30 horas y la Caseta Oficial a las 22.30 horas con la Orquesta Sugar y DJ Celuu, así como el espectáculo humorístico de Pepe El Caja. De igual modo, durante la noche se elegirá a El más feriante y La más feriante.

El último día de feria será este próximo lunes 14 de septiembre, fiesta local del municipio, cuando se producirá a las 14.30 horas la apertura gratuita de la piscina y la fiesta de la espuma. A las 20.30 horas, por su parte, se llevará a cabo la apertura de atracciones con precios especiales por el Día del Niño, mientras que la traca fin de fiestas se desarrollará a las 23.00 horas en la calle Calvario.