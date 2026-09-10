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Refuerzan la seguridad para el paso de la Vuelta Ciclista en Málaga este viernes

El dispositivo de seguridad para la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España contará con 132 agentes, 59 motos y un helicóptero que cubrirán el recorrido que abarca desde Vélez-Málaga a Estepona

Un grupo de ciclistas llegan a la meta en una de las etapas de la Vuelta a España. | L.O.

Un grupo de ciclistas llegan a la meta en una de las etapas de la Vuelta a España. | L.O.

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Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Además de los cortes de tráfico para asegurar la llegada de la Vuelta Ciclista a Málaga, sus zonas de paso contarán con un dispositivo de seguridad especial. La 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España discurrirá desde Vélez-Málaga hasta Estepona, atravesando los distritos Este, Centro y parte de la zona oeste de la capital.

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil ha constituido un dispositivo especial compuesto por 132 agentes con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero para dar cobertura y seguridad.

Según ha informado la Guardia Civil de Málaga en una nota, se ha establecido un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 25 guardias civiles y 12 vehículos de seguridad ciudadana, y 82 guardias civiles y 18 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades.

Noticias relacionadas y más

En el 'Parque Vuelta', espacio establecido por la Organización que se situará en el Paseo Marítimo de la localidad de Estepona, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes.

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