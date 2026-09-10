Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo alemán en MálagaAccidente mortal en Alhaurín de la TorreRodaje de 'Far Cry'Empleo en el Centro de Ciberseguridad de GoogleProhibido el baño en BenalmádenaSeñales de que un niño no ve bienCortes de tráfico por la VueltaMejor helado de Europa en Málaga
instagramlinkedin

San Diego Comic - Con Málaga

Vision, el personaje de Marvel y de la serie Wanda Vision, estará en la San Diego Comic-Con de Málaga

Paul Bettany, el actor que encarna a este androide, presentará en el panel de Disney su nueva serie: Vision Quest

Vision, el personaje de Marvel, llega a Málaga.

Vision, el personaje de Marvel, llega a Málaga. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Paul Bettany, el actor que encarna a Vision, el personaje de Marvel y protagonista de WandaVision, es la primera gran sorpresa confirmada por Disney.

Bettany estará en Málaga para presentar VisionQuest, la nueva serie de Marvel Television que llegará a Disney+ el 14 de octubre. Una grata sorpresa para los fans del Universo Marvel.

El actor se suma así a una amplia lista de invitados ya confirmados para la San Diego Comic-Con Málaga 2026, en la que figuran nombres como Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de El Señor de los Anillos; Iñaki Godoy, de One Piece; Sean Gunn, conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia; o Deborah Ann Woll, de Daredevil.

Más novedades de Disney

Disney tendrá su propio espacio en la San Diego Comic-Con de Málaga, con contenidos dedicados al futuro de la animación de Disney, Pixar y 20th Century Studios. Además de VisionQuest, habrá otro panel dedicado a Whalefall, la nueva producción de 20th Century Studios, que se estrenará exclusivamente en cines el próximo 16 de octubre.

Los asistentes a la Comic-Con de Málaga también descubrirán los secretos detrás de Hechizo, la nueva historia mágica de Walt Disney Animation Studios; Ice Age: En ebullición, la nueva entrega de la aclamada saga; y Gatto, la nueva aventura animada original de Disney y Pixar, de los mismos creadores de Luca.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, estas son las sorpresas desveladas, aunque todavía se espera que se anuncien nuevos invitados y más novedades dentro del bloque de Disney en la San Diego Comic-Con Málaga 2026.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  2. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  3. Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
  4. La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
  5. El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
  6. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  7. La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
  8. Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos

Vision, el personaje de Marvel y de la serie Wanda Vision, estará en la San Diego Comic-Con de Málaga

Vision, el personaje de Marvel y de la serie Wanda Vision, estará en la San Diego Comic-Con de Málaga

Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: "Cambio de lugar pero no cambio de compromiso"

Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: "Cambio de lugar pero no cambio de compromiso"

El 92,5% de las viviendas en Málaga son "ineficientes" energéticamente, con rangos entre la D y la G: "Hay que rehabilitar el parque"

El 92,5% de las viviendas en Málaga son "ineficientes" energéticamente, con rangos entre la D y la G: "Hay que rehabilitar el parque"

Operación contra VTC fraudulentos en Málaga: inmovilizan 19 vehículos y se interponen 21 denuncias durante el verano

Operación contra VTC fraudulentos en Málaga: inmovilizan 19 vehículos y se interponen 21 denuncias durante el verano

Sebastián Molinillo, vicepresidente de AEMARK: ««La tecnología permite adaptar mejor el marketing a las necesidades de cada consumidor»»

Sebastián Molinillo, vicepresidente de AEMARK: ««La tecnología permite adaptar mejor el marketing a las necesidades de cada consumidor»»

Google supera los 100 trabajadores en su Centro de Ciberseguridad en Málaga y sigue buscando más personal: "La idea siempre es crecer"

Google supera los 100 trabajadores en su Centro de Ciberseguridad en Málaga y sigue buscando más personal: "La idea siempre es crecer"

Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’

Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’

Entornar los ojos, guiñar o acercarse mucho al texto: estas son las señales que pueden indicar que un niño no ve bien

Entornar los ojos, guiñar o acercarse mucho al texto: estas son las señales que pueden indicar que un niño no ve bien
Tracking Pixel Contents