San Diego Comic - Con Málaga
Vision, el personaje de Marvel y de la serie Wanda Vision, estará en la San Diego Comic-Con de Málaga
Paul Bettany, el actor que encarna a este androide, presentará en el panel de Disney su nueva serie: Vision Quest
Paul Bettany, el actor que encarna a Vision, el personaje de Marvel y protagonista de WandaVision, es la primera gran sorpresa confirmada por Disney.
Bettany estará en Málaga para presentar VisionQuest, la nueva serie de Marvel Television que llegará a Disney+ el 14 de octubre. Una grata sorpresa para los fans del Universo Marvel.
El actor se suma así a una amplia lista de invitados ya confirmados para la San Diego Comic-Con Málaga 2026, en la que figuran nombres como Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de El Señor de los Anillos; Iñaki Godoy, de One Piece; Sean Gunn, conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia; o Deborah Ann Woll, de Daredevil.
Más novedades de Disney
Disney tendrá su propio espacio en la San Diego Comic-Con de Málaga, con contenidos dedicados al futuro de la animación de Disney, Pixar y 20th Century Studios. Además de VisionQuest, habrá otro panel dedicado a Whalefall, la nueva producción de 20th Century Studios, que se estrenará exclusivamente en cines el próximo 16 de octubre.
Los asistentes a la Comic-Con de Málaga también descubrirán los secretos detrás de Hechizo, la nueva historia mágica de Walt Disney Animation Studios; Ice Age: En ebullición, la nueva entrega de la aclamada saga; y Gatto, la nueva aventura animada original de Disney y Pixar, de los mismos creadores de Luca.
Por ahora, estas son las sorpresas desveladas, aunque todavía se espera que se anuncien nuevos invitados y más novedades dentro del bloque de Disney en la San Diego Comic-Con Málaga 2026.
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