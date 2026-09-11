Uno de cada 32 aspirantes logrará una de las 377 viviendas protegidas del sector Universidad en Málaga

Más de doce mil quinientas solicitudes para 377 viviendas. Esa es, en síntesis, la fotografía que deja la lista definitiva de admitidos que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) publicó esta mañana para las dos últimas promociones de alquiler protegido que se levantan en el sector Universidad. Hacen cuentas rápidas: por cada piso disponible, hay más de treinta personas aspirando a él.

El sorteo (ante fedatario público, como marca la normativa) se celebrará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 9:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y podrá seguirse en directo por el canal de YouTube municipal.

Una imagen de las 62 VPO que Lagoom construye en su proyecto Distrito Universidad / JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ

Dos promociones, un mismo desequilibrio

Las viviendas se reparten en dos parcelas contiguas del sector: la R11, con 175 pisos, y la R12, con 202. En la primera se han admitido 5.664 solicitudes tras depurar duplicados; en la segunda, 6.870. El desglose deja un dato revelador sobre cómo se mueve la demanda: 1.197 personas solo se inscribieron para la R11, 2.403 optaron únicamente por la R12 y 4.467 decidieron jugárselo a ambas parcelas a la vez, multiplicando sus opciones ante un mercado que saben hostil.

Los pisos (de uno, dos y tres dormitorios, todos con plaza de garaje y trastero, y las promociones con piscina) tendrán rentas de entre 446 y 624 euros mensuales más gastos de comunidad. Son cifras muy por debajo del precio medio que marca hoy el alquiler libre en la capital, que en el arranque de este año ya se situaba como uno de los más caros de España: Málaga cerró enero como la quinta provincia más cara para alquilar, con 14,37 euros por metro cuadrado, y en abril la capital ya rondaba los 16,80 euros por metro cuadrado al mes, con el mercado andaluz encadenando su mayor subida trimestral desde 2008, un 5,6% solo en los primeros tres meses del año. En ese contexto, no sorprende que una vivienda con renta fijada por debajo de los 450 euros despierte semejante avalancha de solicitudes.

Una pieza de un plan más amplio que avanza a trompicones

Esta no es la primera convocatoria del sector Universidad, ni será la última. El Ayuntamiento, a través de Lagoom Living, ya sorteó en junio otras 91 viviendas de la parcela R15, con rentas que no superaban los 512 euros mensuales, y en octubre del año pasado se resolvió el sorteo de 84 viviendas de la promoción R1. Ambas convocatorias registraron el mismo patrón: cientos de solicitudes por cada vivienda ofertada.

Todo forma parte de un concurso público que el Ayuntamiento adjudicó a Lagoom Living para construir 530 viviendas protegidas en régimen de alquiler, cediendo el derecho de superficie de cuatro suelos por 75 años a coste cero. Ese paquete se enmarca a su vez en un plan mayor: el sector Universidad prevé un total de 1.006 viviendas protegidas en alquiler, de las que el Consistorio, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas, promueve directamente 476 repartidas en cinco promociones (tres en obras y dos ya entregadas).

La financiación combina fondos europeos, suelo municipal y crédito privado: el convenio firmado en noviembre de 2022 entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central reserva 26,5 millones de euros para esta promoción de 530 viviendas, de los que 25,6 millones proceden de los fondos Next Generation de la Unión Europea; el Consistorio aporta suelo valorado en 13,5 millones y Lagoom Living pone financiación propia y un préstamo del ICO de 59,3 millones.

Viviendas de Lagoom Living de alquiler asequible en el Distrito Universidad de Málaga capital / L.O.

El fondo del problema

Los números del sorteo del miércoles no se entienden sin mirar el mercado que los rodea. España necesitaría en torno a 700.000 viviendas para cerrar su déficit estructural, según cálculos del Banco de España, mientras la obra nueva prevista para el próximo trienio se queda muy lejos de esa cifra, en torno a 420.000 viviendas en todo el país. Y las grandes ciudades (entre ellas Málaga) son las que concentran la presión: los precios ya están en máximos y la demanda, en muchos casos, no puede seguir el ritmo de las subidas.

Así que, mientras la Administración negocia suelo, subvenciones y plazos de construcción a varios años vista, miles de familias malagueñas siguen mirando el mismo bombo: el de un sorteo que, esta vez, dejará satisfechos a poco más de tres de cada cien aspirantes.