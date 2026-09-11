El Ayuntamiento de Málaga cierra la compra de las VPO de Soliva: 78 viviendas por 3,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado este jueves la compra de 78 viviendas de protección oficial (VPO) de la promoción de InmoCaixa en Soliva Este. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha formalizado así la adquisición por 3,41 millones de euros, de los que 3,1 millones corresponden al precio de los inmuebles y el resto, unos 310.000 euros, a gastos e impuestos derivados de la operación, según ha confirmado el Consistorio.

La compra pone punto final a un proceso que arrancó el pasado mes de febrero, cuando InmoCaixa comunicó al Ayuntamiento su intención de vender parte de la promoción (98 viviendas en total) a una entidad inversora. Ante esa decisión, el Consistorio decidió ejercer el derecho de tanteo, un mecanismo que le permitía adquirir los pisos en las mismas condiciones pactadas con el fondo, igualando precio y condiciones.

Bloque de InmoCaixa en Soliva / Alfonso Vázquez

Ese derecho existía porque la promoción se levantó sobre suelo municipal: el IMV subastó la parcela R3 del sector Soliva Este en noviembre de 2006, y la adjudicación recayó en Foment Inmobiliari Assequible, la sociedad que con el tiempo pasaría a ser InmoCaixa, para construir las 98 viviendas en régimen de alquiler. En aquel contrato, el Ayuntamiento se reservó la posibilidad de recuperar la promoción si algún día su propietario decidía venderla.

El número de viviendas incluidas en la operación ha ido variando desde que se conoció la noticia: en un primer momento se habló de 75 de las 98 VPO, cifra que después pasó a 77 y que el Ayuntamiento ha fijado definitivamente en 78 al formalizar hoy la compra. Del resto de la promoción, un grupo de inquilinos ha ido adquiriendo sus viviendas directamente a InmoCaixa, mientras que otras seis fueron vendidas a la sociedad Techo Hogar Socimi, una operación que generó dudas entre los vecinos y su abogado por tratarse de una entidad del mercado de capital riesgo.

Meses de quejas por el mantenimiento

La decisión municipal de comprar el bloque llegó después de que los inquilinos denunciaran durante meses el mal estado de conservación de la promoción: averías recurrentes, cortes de agua, problemas con las calderas, placas solares sin funcionar desde hacía años, grietas en el edificio y desperfectos en las zonas comunes. Un grupo de vecinos, asesorado por el abogado Francisco Granados, llegó a estudiar acciones judiciales contra InmoCaixa, tanto por la gestión del edificio como por el propio proceso de venta, que el letrado consideraba no autorizado por la Junta de Andalucía.

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, explicó en su momento que la decisión de comprar partió del alcalde, Francisco de la Torre, y que el Ayuntamiento ya tenía constancia de los problemas de gestión de InmoCaixa antes de que trascendiera el intento de venta al fondo de inversión. Pomares se comprometió además a que el Consistorio se hiciera cargo del mantenimiento del edificio una vez completada la compra, «como uno más en la comunidad de propietarios».

Qué cambia ahora para los inquilinos

Con la compra ya formalizada, las viviendas pasan a integrarse en el parque público municipal y seguirán manteniendo su condición de VPO. Según ha informado el Ayuntamiento, los inquilinos que residen en estas 78 viviendas recibirán en los próximos días una comunicación oficial con las gestiones que deben realizar a partir de ahora.

La operación se ha financiado con cargo al remanente de tesorería del IMV, después de que su consejo de administración aprobara a finales de junio la modificación presupuestaria necesaria para hacer frente al pago.