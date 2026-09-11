Cajones, colectores y "camiones de 40 toneladas": así funciona el saneamiento de agua de Málaga

Tras el cierre de varias playas en julio y agosto, Emasa ha decidido explicar con detalle un sistema que rara vez sale a la luz salvo cuando algo falla: la red de saneamiento de la ciudad. La empresa municipal de aguas sostiene que los cierres no responden a una avería ni a una red obsoleta, sino al funcionamiento previsto de un sistema que, explican, hay que entender en perspectiva histórica para no confundir problemas distintos. El propio gerente de Emasa, Juan José Denis, fue el encargado de explicar en profundidad cómo funciona esta red.

De los arroyos a los "cajones"

Málaga, como casi cualquier ciudad, creció pegada a sus arroyos. Muchos de ellos (el arroyo de las Cañas, el Guadalhorce) siguen siendo cauces naturales, pero otros se transformaron con el tiempo en grandes conducciones de hormigón de varios kilómetros de longitud que hoy la propia Emasa llama "cajones". Por ellos discurre el agua de lluvia de la ciudad hasta el mar. En origen, el agua residual de las viviendas se incorporaba a esos mismos cajones: es lo que se conoce como red o sistema unitario, un diseño presente en la mayoría de las ciudades con casco histórico, especialmente las más antiguas. En Málaga llegó a haber seis colectores de este tipo a lo largo del Guadalmedina y sus afluentes.

El problema de ese esquema clásico es evidente: sin lluvia, el agua residual acababa vertiéndose directamente al mar; con lluvia, se sumaba diluida al caudal pluvial.

El salto de los años 80 y 90: el saneamiento integral

Con el crecimiento urbano de mitad del siglo XX y la aparición de brotes de enfermedades ligadas a aguas residuales, se impuso una solución que Emasa describe como "elegante": en lugar de rehacer toda la ciudad, se instalaron tubos interceptores que cortan los colectores unitarios y capturan el agua residual en tiempo seco, para llevarla (mediante emisarios submarinos, en el caso de Málaga hacia las depuradoras del Guadalhorce y el Peñón del Cuervo) lejos de las zonas de baño. Es lo que técnicamente se conoce como saneamiento integral, operativo en Málaga desde 1999, y que en la literatura internacional se identifica con las siglas CSO (combined sewer overflow).

Este sistema funciona como una red separativa mientras no llueve: todo el caudal va a depuración. El problema aparece cuando llueve con intensidad: el interceptor, dimensionado para el caudal residual, se ve desbordado por un volumen de agua pluvial muchísimo mayor, que arrastra consigo una fracción de aguas residuales hacia el mar.

Dos alivios que no son lo mismo

Uno de los puntos que Emasa quiso remarcar es la diferencia entre dos conceptos que se suelen confundir:

Alivio de agua residual : se produce cuando falla algo en la propia red de saneamiento (una avería, un colapso, un bombeo fuera de servicio) y se vierte agua residual sin depurar . Emasa cita como ejemplo reciente la crecida del Guadalhorce a finales de diciembre, que desalineó parte de la tubería aérea que lleva el agua hacia la depuradora y obligó a cerrar temporalmente el baño en la zona hasta ejecutar una solución provisional.

: se produce cuando falla algo en la propia red de saneamiento (una avería, un colapso, un bombeo fuera de servicio) y se vierte . Emasa cita como ejemplo reciente la crecida del Guadalhorce a finales de diciembre, que desalineó parte de la tubería aérea que lleva el agua hacia la depuradora y obligó a cerrar temporalmente el baño en la zona hasta ejecutar una solución provisional. Alivio por lluvia: es el vertido de agua pluvial mezclada con una fracción de residual cuando una tormenta satura la red unitaria. Es lo que ocurrió, según la empresa, la madrugada del 15 de agosto.

Por qué "una simple lluvia" no es tan simple

La clave técnica, insiste el gerente de Emasa, Juan José Denis, no está en la cantidad de lluvia percibida como pequeña, sino en la diferencia de escala entre el caudal residual y el pluvial. Como ejemplo, un colector interceptor de un metro de diámetro transporta hasta 50 litros por segundo, frente a los 15.000 litros por segundo que puede llevar un cajón de tormenta: una diferencia de hasta 300 veces. La comparación que emplea Denis es la de conducir una motocicleta frente a manejar un camión de 40 toneladas: "hay que conducirlo suavemente hacia el mar" para que no se mezcle ni choque con el resto de la red.

Con esa proporción, una tormenta aparentemente moderada multiplica el problema: los 14 litros por metro cuadrado registrados en una hora la noche del 15 de agosto equivalieron, según los cálculos de Emasa, a 102 piscinas olímpicas de agua caída sobre la ciudad en solo sesenta minutos, frente a las tres piscinas olímpicas por hora que tratan de media las depuradoras.

¿Es un problema de redes viejas o de falta de inversión?

Emasa rechaza esa lectura. La compañía sostiene que la población de Málaga ha crecido de forma sostenida desde 2005, mientras que el volumen de agua residual tratada en la depuradora del Guadalhorce se ha mantenido prácticamente estable desde 2013 pese al aumento del turismo, gracias al control de fugas y presiones. Tampoco se trata, según la empresa, de que el interceptor sea "demasiado pequeño": está dimensionado para el caudal residual, no para desviar además el agua de lluvia, que por diseño debe ir directamente al mar y no a depuración.