Colectivos de Málaga convocan una manifestación para denunciar el avance del "racismo y fascismo": "Proteger Ceuta no significa protegerse de las personas migrantes"

Colectivos, organizaciones y personas de Málaga comprometidas con la defensa de los derechos humanos convocan este sábado 12 de septiembre una movilización bajo el lema "Málaga con Ceuta. Por los derechos humanos. Contra el racismo y el fascismo", ante la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma y el avance de "discursos y prácticas de carácter racista y fascista".

Antes del inicio de la movilización, a las 11:45 h en Calle Alcazabilla, se celebrará una rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación, en la que se expondrán los motivos de la convocatoria y las principales reivindicaciones de las organizaciones participantes.

Cartel de la manifestación convocada por colectivos pro derechos humanos para este sábado 12 de septiembre / L.O

Las entidades convocantes quieren poner el foco en una situación que consideran especialmente preocupante: 145 personas han perdido la vida, mientras la emergencia humanitaria y las condiciones de extrema vulnerabilidad que afectan a muchas personas migrantes siguen sin recibir una respuesta adecuada.

Denuncian el bloqueo y la represión de iniciativas solidarias, así como el crecimiento de discursos de odio y de actuaciones destinadas a "perseguir, expulsar y deshumanizar" a las personas migrantes. Entre ellas, señalan la aparición de llamamientos de la ultraderecha a "cazar migrantes" y la destrucción de asentamientos y chabolas donde viven personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Garantizar derechos a los migrantes

Para las organizaciones convocantes, la respuesta a esta situación no puede ser la persecución ni la violencia, sino la solidaridad, los derechos humanos, el apoyo mutuo y la organización colectiva. "Proteger Ceuta no significa protegerse de las personas migrantes. Significa mejorar las condiciones de vida de quienes viven allí, garantizando derechos sociales, vivienda, alimentación, educación y cuidados", reivindican.

La convocatoria plantea también la necesidad de rechazar los discursos que enfrentan a las personas por su origen, color de piel, religión o situación administrativa, y reivindica una respuesta colectiva ante una emergencia que consideran humanitaria y social.

Las organizaciones hacen un llamamiento a colectivos sociales, asociaciones, organizaciones sindicales, movimientos feministas, vecinales, antirracistas y antifascistas, entidades de defensa de los derechos humanos, colectivos de apoyo a personas migrantes y a la ciudadanía en general para participar en la movilización.