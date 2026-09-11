El cribado de cáncer de mama llega a Campanillas: estas son las mujeres que pueden hacerse una mamografía

Hasta el próximo 14 de octubre, la Unidad Móvil del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias permanecerá en la localidad de Campanillas para facilitar que las mujeres convocadas para el cribado del cáncer de mama puedan realizarse las mamografías.

El equipo se encuentra desde inicios de septiembre en el número 15 de la calle Praga (recinto ferial) del municipio para atender a las mujeres citadas.

Una unidad móvil para acercar el cribado de cáncer de mama a las vecinas

El objetivo de la Junta con esta estrategia es mejorar la accesibilidad al programa de cribado de las mujeres que viven en localidades alejadas de las unidades fijas situadas en los centros de salud Puerta Blanca, La Roca y Colonia Santa Inés-Teatinos.

Según ha destacado la Consejería en un comunicado, se espera que esta Unidad Móvil consiga una “alta participación”, como ha ocurrido en años anteriores.

Estas son las mujeres que pueden hacerse la mamografía preventiva en Campanillas

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama está destinado a la población femenina residente en Andalucía con edades comprendidas entre los 49 y 71 años, a la que se invita a realizarse una mamografía cada dos años.

Cartel de la Unidad Móvil del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. / L.O.

Por ello, desde el Distrito Valle de Guadalhorce animan a las mujeres que se encuentren en este rango de edad y residan en el Distrito Municipal de Campanillas a comprobar que han recibido su cita y participar en este programa preventivo.

Qué hacer si no puedes acudir a la cita de la mamografía

Según han detallado en el comunicado, las destinatarias del programa son citadas mediante carta para acudir a una unidad de exploración mamográfica. El resultado también se remitirá por correo postal a su domicilio y podrá consultarse en ClicSalud+.

Para las dudas, cambiar la cita recibida o volver a solicitarla si por cualquier motivo no hubiese podido acudir antes, las usuarias pueden contactar a través del teléfono 677007017 o info@cribadoenandalucia.es.