Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en la A-7053Profesor malagueño sobre estudio PISAHuelga de profesores de infantilDesahucio de FernandoDeuda de hijo de Al-ThaniCifra histórica de empresas en MálagaLa Vuelta Ciclista de MálagaMuerte a tiros de un hombre en Marbella
instagramlinkedin

Ayudas

La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga empleará la ayuda en actividades educativas y jornadas gastronómicas

La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP

La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

La Diputación de Málaga ha concedido una subvención de 25.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga para contribuir a la promoción y divulgación de las mieles amparadas por este sello de calidad.

La colaboración de la institución provincial permitirá reforzar el trabajo que el Consejo Regulador viene desarrollando para acercar la Miel de Málaga con DOP a los consumidores, mejorar el conocimiento de sus características y variedades y poner en valor el trabajo de los apicultores y las empresas que forman parte de la Denominación de Origen.

Noticias relacionadas y más

La promoción de la Miel de Málaga se desarrolla a través de diferentes vías y llega a públicos muy diversos. Una de las principales líneas de actuación se encuentra en la divulgación y educación, tanto a través de las actividades organizadas en el Museo de la Miel de Málaga como mediante la participación en jornadas de La Carta Malacitana, encuentros y actividades gastronómicas y agroalimentarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  2. Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
  3. La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
  4. La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
  5. El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
  6. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  7. El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída
  8. La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas

La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP

La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP

Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: "No soy un okupa, soy propietario por herencia"

Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: "No soy un okupa, soy propietario por herencia"

El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival

El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival

Cajones, colectores y "camiones de 40 toneladas": así funciona el saneamiento de agua de Málaga

Cajones, colectores y "camiones de 40 toneladas": así funciona el saneamiento de agua de Málaga

McArthurGlen y Plaza Mayor celebran este fin de semana en Málaga su primer Dog Fest: yoga para perros, repostería y peluquería canina y gincana

McArthurGlen y Plaza Mayor celebran este fin de semana en Málaga su primer Dog Fest: yoga para perros, repostería y peluquería canina y gincana

El cribado de cáncer de mama llega a Campanillas: estas son las mujeres que pueden hacerse una mamografía

El cribado de cáncer de mama llega a Campanillas: estas son las mujeres que pueden hacerse una mamografía

Málaga consolida por sexto mes la cifra histórica de 60.000 empresas con el reto pendiente de la dimensión: un 85% son micropymes

Málaga consolida por sexto mes la cifra histórica de 60.000 empresas con el reto pendiente de la dimensión: un 85% son micropymes

Las profesionales de Infantil saldrán a la calle para defender una "infancia digna": "Hay una sola educadora para 20 niños de 2 a 3 años"

Las profesionales de Infantil saldrán a la calle para defender una "infancia digna": "Hay una sola educadora para 20 niños de 2 a 3 años"
Tracking Pixel Contents