Ayudas
La Diputación de Málaga destina 25.000 euros a la promoción de la Miel de Málaga con DOP
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga empleará la ayuda en actividades educativas y jornadas gastronómicas
La Diputación de Málaga ha concedido una subvención de 25.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga para contribuir a la promoción y divulgación de las mieles amparadas por este sello de calidad.
La colaboración de la institución provincial permitirá reforzar el trabajo que el Consejo Regulador viene desarrollando para acercar la Miel de Málaga con DOP a los consumidores, mejorar el conocimiento de sus características y variedades y poner en valor el trabajo de los apicultores y las empresas que forman parte de la Denominación de Origen.
La promoción de la Miel de Málaga se desarrolla a través de diferentes vías y llega a públicos muy diversos. Una de las principales líneas de actuación se encuentra en la divulgación y educación, tanto a través de las actividades organizadas en el Museo de la Miel de Málaga como mediante la participación en jornadas de La Carta Malacitana, encuentros y actividades gastronómicas y agroalimentarias.
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