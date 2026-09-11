Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: "No soy un okupa, soy propietario por herencia"

"No soy un okupa, soy propietario por herencia". Fernando tiene 70 años, vive con su hijo y su perro en el Puerto de la Torre y el 19 de octubre será desahuciado del piso familiar en el que reside y "paga religiosamente" (los suministros de agua y luz) desde hace 21 años. El juzgado de la Audiencia Provincial que lleva el caso volverá a estudiar su caso en noviembre, cuando ya tendría que haber abandonado el inmueble por orden judicial. Fernando busca frenar el desahucio, al menos hasta que la Audiencia se pronuncie sobre su situación. "Me puedo ver en la calle".

Fernando, a las puertas de la vivienda en la que reside desde hace 21 años / Eduardo Nieto

Los padres de Fernando, hace años fallecidos, fueron quienes adquirieron el inmueble, que nunca llegó a ser escriturado. En declaraciones a este periódico, el afectado explica que la promotora que llegaría años más tarde con interés de adquirir el bloque de pisos entero, situado en la calle Armagasilla de Alba número 6, se comprometió a regularizarlo, algo que nunca llegó a ocurrir. Fernando explica que se dio cuenta años más tarde de que la promotora no llevó a cabo ese trámite, pese a que en el contrato de compra-venta ponía, según relata, "que todos los gastos corrían a cuenta de la promotora a la que vendieron".

Ahora la propiedad ha sido vendida a un particular, que habría iniciado los trámites judiciales que han llevado a Fernando al desamparo.

Dos procedimientos judiciales abiertos

Fernando está a la espera de resolución de dos procedimientos judiciales, uno de ellos es una denuncia por estafa a la promotora, que en su día el juez desestimó y que ahora han vuelto a apelar; y otro, que también es un procedimiento de apelación por orden de desahucio. Fernando busca ganar tiempo a un reloj que juega en su contra. "Hace falta conseguir que un juez paralice la orden de desahucio. Por lo menos hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial".

Fernando, fotografiado en el interior del pequeño estudio en el que vive / Eduardo Nieto

Cuando llegó la carta de desahucio al domicilio de Fernando, los servicios sociales se pusieron en contacto con él para comprobar si era vulnerable, pero según relatan fuentes cercanas al afectado, su pensión supera por cien euros el umbral estipulado para la vulnerabilidad en estos casos, situado en 600 euros. Actualmente, es pensionista y cobra 700 euros, una cantidad con la que resulta complicado acceder a un alquiler en Málaga. "Pedí una vivienda social hace un año y medio, cuando empezó todo esto, previendo que todo fuese mal. Y efectivamente ha ido mal", lamenta.

Los servicios sociales podrían ayudar a Fernando a buscar una solución habitacional temporal, pero con 700 euros, dice, no puede hacer frente a los precios del mercado de la vivienda en Málaga.

"Estoy a la espera de que el concejal del distrito nos llame para ver si puede hacer algo, hacer presión, o ver alguna posibilidad de vivienda", cuenta Fernando. Fuentes del Ayuntamiento indican a este periódico que Fernando será atendido por los servicios sociales y que "se le apoyará con las prestaciones definidas para este tipo de casos".