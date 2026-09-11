Un hombre intenta quemarse a lo bonzo tras serle retirada la custodia de su hijo autista en Málaga

Un hombre de 50 años ha intentado quemarse a lo bonzo en Málaga para reclamar la custodia de su hijo. El menor, de 11 años y con autismo, fue sustraído de la familia afincada en Rincón de la Victoria tras haberse decretado el desamparo provisional.

Según informa el diario SUR, el suceso tuvo lugar el pasado domingo en las inmediaciones de Canal Sur. El hombre, natural de Rumanía, se roció con gasolina mientras amenazaba con prenderse fuego con un mechero para expresar su rechazo por la retirada del menor

Al lugar de los hechos acudieron la Policía, bomberos y sanitarios. Fue un trabajador de Canal Sur quien asumió el papel de negociador debido a su dominio del inglés, mientras los agentes reducían al hombre, que fue trasladado a un hospital por sufrir quemaduras leves.

El menor cayó de una ventana

El menor había sufrido el 28 de abril, según el rotativo, una caída desde la ventana de un primer piso en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, que fue amortiguada por un toldo, cuando estaba a su cuidado la hermana de 17 años. Sin embargo, no se trataba de un hecho aislado, al suceso se sumaron informes remitidos desde Reino Unido por supuestas carencias de supervisión y asistencia escolar irregular durante su estancia en ese país.

Desde la Junta de Andalucía han explicado a EFE que recibieron una comunicación de las autoridades de Servicios Sociales del Reino Unido sobre la posible situación de desprotección de esta familia, ante lo que los técnicos efectuaron una valoración y constataron que las condiciones en las que se encontraba el menor no eran adecuadas, teniendo en cuenta especialmente su situación de discapacidad. Este hombre había recurrido previamente a la Justicia para tratar de recuperar la custodia de su hijo, que asumió la Junta hace unos meses.

Por ello, la administración autonómica decretó el desamparo provisional del menor y su acogimiento residencial, en interés superior de este y con el objetivo de garantizar su protección y de que recibiera la atención adecuada a sus necesidades.

Esta medida se mantendrá mientras se desarrolla el procedimiento para determinar si procede finalmente declarar o no el desamparo definitivo, un proceso en el que la Administración espera contar con la colaboración de la familia.