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Sanidad

Los médicos de Málaga y toda España iniciarán una huelga indefinida el próximo 28 de octubre

Los más de 5.800 facultativos que ejercen en la sanidad pública de la provincia están llamados a secundar este paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

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Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Los médicos se preparan para volver a la huelga, pero esta vez de manera indefinida. El próximo miércoles 28 de octubre los facultativos colgarán sus batas e iniciarán un paro estatal indefinido para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. En Málaga están convocados los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública.

La fecha de comienzo de la huelga ha sido acordada por todas las organizaciones que integran el Comité de Huelga, del que forma parte el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Esta decisión, han explicado los sindicatos, llega tras comprobarse “la falta de compromiso del Ministerio de Sanidad para negociar soluciones que permitan atender las reivindicaciones del colectivo médico, que se mantienen intactas”.

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Los médicos llevan más de un año de paros y manifestaciones. Desde el pasado mes de febrero, han llevado a cabo una semana de huelga mensual para reclamar un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

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