iTero, del club GIANTX de Málaga, supera el millón de instalaciones con su app de IA para League of Legends: "Ayuda al jugador a tomar mejores decisiones"

La startup tecnológica iTero, adquirida en 2024 por el club malagueño de deportes electrónicos GIANTX, ha superado ya el millón de instalaciones tras acelerar considerablemente su crecimiento en el último año dentro del ecosistema nacional e internacional del League of Legends, uno de los videojuegos más populares del mundo. La app iTero, basada en inteligencia artificial y análisis de datos, tiene como objetivo "ayudar a jugar a videojuegos como lo hacen los profesionales de los deportes electrónicos", según ha explicado este viernes GIANTX en un comunicado.

iTero emplea inteligencia artificial para analizar alrededor de 750.000 partidas de League of Legends cada día, más de cinco millones a la semana y más de diez millones durante un solo parche del videojuego, con el objetivo de identificar patrones y ofrecer recomendaciones personalizadas. Su tecnología está especialmente orientada a la IA predictiva, ya que no busca jugar en lugar del usuario, sino "analizar qué está ocurriendo y qué decisiones pueden aumentar o reducir las posibilidades de victoria".

Cuando GIANTX adquirió iTero, la plataforma rondaba las 250.000 instalaciones. Un año después alcanzó las 500.000 y ahora ha vuelto a duplicar esa cifra hasta superar el millón. "Desde su integración en la compañía, por tanto, ha multiplicado por cuatro su alcance", comenta la compañía, para quien la evolución va "más allá de las descargas".

iTero descata el salto dado desde Málaga

Así, según destaca esta startup, la incorporación a GIANTX ha proporcionado a iTero "mayor credibilidad dentro del ecosistema de League of Legends, acceso al talento y la estructura del club en Málaga y una importante capacidad de distribución a través de sus canales de contenido".

La plataforma nació con una audiencia fundamentalmente angloparlante en mercados como Estados Unidos y Europa Occidental. Sin embargo, su crecimiento en España y Latinoamérica se ha acelerado desde su incorporación a GIANTX hasta el punto de que el español es actualmente el idioma más utilizado dentro de la aplicación.

"Este crecimiento ratifica nuestra apuesta por iTero y la idea de que una organización de esports puede utilizar su conocimiento, audiencia y estructura para construir productos tecnológicos con vida propia. iTero ha multiplicado por cuatro su alcance desde su incorporación a GIANTX y queremos seguir explorando oportunidades que conecten esports, gaming, datos e inteligencia artificial", señala el CEO de GIANTX, José Ramón Díaz.

La llegada al millón de instalaciones abre ahora una nueva etapa. iTero afirma que estudia oportunidades en otros videojuegos, aunque cualquier posible expansión dependerá de que exista "una propuesta tecnológica realmente diferencial, una comunidad suficientemente grande y un ecosistema abierto a aplicaciones de terceros".

Según los datos de iTero, sus usuarios diarios han aumentado un 300% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía atribuye la evolución tanto a sus estrategias de crecimiento como a una alta retención de usuarios y al efecto de las recomendaciones entre jugadores.

"Hay diferentes estrategias que están empezando a dar resultado, pero en última instancia crecemos porque a los jugadores les gusta la aplicación. Cuando alguien encuentra iTero, tiende a quedarse y recomendarla a sus amigos", ha explicado el fundador de iTero y responsable de tecnología de GIANTX, Jack Joseph Williams.

IA para entender por qué se gana o se pierde

"Para nosotros la IA significa predicciones: predecir quién gana una partida y, sobre todo, entender por qué esa predicción puede cambiar. Queremos decirte por qué perdiste para que tengas algo en lo que trabajar la próxima vez, no jugar la partida por ti", señala Williams.

La "transversalidad" de la aplicación es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la propia compañía. Su distribución de usuarios por rango prácticamente replica la de la comunidad general de League of Legends. Proporcionalmente, iTero es igual de popular entre jugadores de rango Hierro, propio de principiantes, que entre jugadores de rango Master, próximos a los niveles de los profesionales.

El ‘midlaner’ checo Jackies, vinculado al sistema de ‘scouting’ basado en datos utilizado por GIANTX. / L. O.

Los usuarios de iTero presentan un porcentaje de victorias superior al 50% y existe una relación entre el seguimiento de sus recomendaciones y el rendimiento. Según los datos recabados, los jugadores que seleccionan campeones valorados con una puntuación de cuatro o superior sobre cinco por el sistema pueden mejorar su ‘win rate’ hasta en un 5%.

Del jugador amateur al ‘scouting’ profesional

La información generada por iTero también tiene aplicaciones dentro del ecosistema profesional de los esports. GIANTX compite en la LEC, la principal competición europea de League of Legends y una de las vías de clasificación para el Mundial, y utiliza el ‘dataset’ de partidas clasificatorias de iTero durante determinados procesos de ‘scouting’. La tecnología permite analizar miles de cuentas para obtener información adicional sobre posibles incorporaciones.

Uno de los ejemplos señalados es el del ‘midlaner’ checo Jackies, cuyo descubrimiento estuvo vinculado al sistema de ‘scouting’ basado en datos utilizado por GIANTX. Meses después, su rendimiento fue tan alto que fue elegido mejor ‘rookie’ de la liga europea de League of Legends. Un producto pensado principalmente para ayudar a cualquier jugador a mejorar genera al mismo tiempo información aprovechable en el máximo nivel competitivo.