Málaga acoge Greencities, un espacio en el que más de 80 ciudades y municipios ponen solución a los retos urbanos

Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, conectará los próximos 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), a más de 80 ciudades y municipios con empresas y proveedores especializados para compartir soluciones, proyectos y experiencias en ámbitos como la sostenibilidad, la gestión de residuos, la iluminación, la digitalización o la movilidad, entre otros retos vinculados al avance hacia una gestión urbana más innovadora y sostenible.

El encuentro combina programa de contenidos, zona expositiva, presentación de proyectos y casos de éxito, así como espacios de networking y colaboración.

Gestión e innovación urbana

En este contexto, una treintena de alcaldes y alcaldesas participarán en distintas actividades previstas durante las dos jornadas, junto a responsables municipales y representantes de redes vinculadas a la gestión y la innovación urbana. Esta presencia territorial se trasladará directamente al programa, en el que los municipios compartirán proyectos, experiencias y soluciones ya aplicadas a la gestión urbana.

Es el caso del panel que reunirá a representantes de Logroño, Sagunto, Ontinyent y Getafe para abordar cómo el uso de la inteligencia artificial y la digitalización puede contribuir a optimizar recursos y coordinar servicios urbanos.

Por su parte, la convocatoria City Speakers dará voz a los ayuntamientos de Ermua, Getafe, Gotarrendura, Irún, La Carolina, La Rinconada, Málaga, Mataró, Montería (Colombia), Ontinyent, San Sebastián y Santomera, que presentarán proyectos municipales vinculados a los datos, la inteligencia artificial, la transición energética, la digitalización o la sostenibilidad.

A ello se sumará el Foro de Alcaldes/as e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos, organizado junto a COTEC, RECI y Red Innpulso, como espacio de intercambio y colaboración entre responsables locales.

Más de 200 empresas y entidades

La dimensión de Greencities se completa con más de 200 empresas y entidades representadas, 70 de ellas con presencia en la zona expositiva. A ello se suma el carácter internacional de la convocatoria, con representación de once países.

El espacio expositivo acercará a los responsables municipales soluciones y tecnologías aplicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, IoT y gestión de datos, movilidad inteligente, residuos, alumbrado y eficiencia energética, descarbonización, agua, infraestructuras o digitalización de los servicios públicos.

En paralelo, el programa de contenidos reunirá a 115 ponentes para abordar algunos de los principales retos de la gestión urbana, con la tecnología como eje transversal. El uso de los datos, la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y la prestación de los servicios públicos tendrá un papel destacado, junto a la sostenibilidad y la transición ecológica, con contenidos sobre gestión del agua y los residuos, descarbonización, zonas verdes, alumbrado y espacio público.

La movilidad inteligente y sostenible completará los principales ámbitos de análisis, con cuestiones relacionadas con el transporte público, la micromovilidad, la electrificación, la movilidad conectada y los nuevos modelos de desplazamiento urbano.

La innovación empresarial tendrá también presencia a través de la Open Call for Startups, que reconoce a empresas emergentes con proyectos disruptivos vinculados a la agenda urbana. Entre las propuestas finalistas figuran soluciones de 3HUB-Biotonomy, Launch4, TECO Mobility, Bideroad e IntelliAlert Technologies, con aplicaciones en ámbitos como la infraestructura vegetal urbana, la energía, la movilidad sostenible, el mantenimiento viario o la predicción de inundaciones mediante inteligencia artificial.

Greencities y RECI

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración, por primera vez de forma paralela a Greencities, del VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Esta confluencia da continuidad a una colaboración que se remonta a las primeras ediciones de Greencities, en las que la Red ya estaba presente, y permitirá ampliar las oportunidades para compartir conocimiento, experiencias y soluciones entre ciudades, instituciones y empresas, manteniendo cada encuentro su identidad y programación propias.

El congreso llega además a Málaga coincidiendo con el 15 aniversario de RECI, una red integrada por más de 170 ciudades y diputaciones. Su programa reunirá a responsables municipales y expertos nacionales e internacionales para abordar cuestiones como la inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas, los gemelos digitales, la soberanía tecnológica, la ciberseguridad, la financiación de proyectos de innovación urbana y el turismo inteligente.

Entre los principales hitos de esta sexta edición estará la Declaración de Málaga, que recogerá el compromiso de las ciudades de RECI con un uso responsable, transparente y centrado en las personas de la inteligencia artificial aplicada al ámbito urbano. El encuentro dará también protagonismo a los Premios RECI, que reconocen proyectos de innovación urbana impulsados desde los territorios.

El evento está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic. Telefónica actúa como Premium Partner. Innovasur y Orange Empresas son Golden Partners.

Son Silver Partners Agrojardín, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, COTEC, Next Sustainable Generation Committee (NSGC), la Universidad de Málaga, así como las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga. Smart City Cluster es Strategic Partner.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y Red Innpulso son City Partners.