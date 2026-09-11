FYCMA
Málaga acoge Greencities, un espacio en el que más de 80 ciudades y municipios ponen solución a los retos urbanos
La sexta edición del Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes se celebrará de forma paralela al evento para debatir sobre el uso ético de la inteligencia artificial
Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, conectará los próximos 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), a más de 80 ciudades y municipios con empresas y proveedores especializados para compartir soluciones, proyectos y experiencias en ámbitos como la sostenibilidad, la gestión de residuos, la iluminación, la digitalización o la movilidad, entre otros retos vinculados al avance hacia una gestión urbana más innovadora y sostenible.
El encuentro combina programa de contenidos, zona expositiva, presentación de proyectos y casos de éxito, así como espacios de networking y colaboración.
Gestión e innovación urbana
En este contexto, una treintena de alcaldes y alcaldesas participarán en distintas actividades previstas durante las dos jornadas, junto a responsables municipales y representantes de redes vinculadas a la gestión y la innovación urbana. Esta presencia territorial se trasladará directamente al programa, en el que los municipios compartirán proyectos, experiencias y soluciones ya aplicadas a la gestión urbana.
Es el caso del panel que reunirá a representantes de Logroño, Sagunto, Ontinyent y Getafe para abordar cómo el uso de la inteligencia artificial y la digitalización puede contribuir a optimizar recursos y coordinar servicios urbanos.
Por su parte, la convocatoria City Speakers dará voz a los ayuntamientos de Ermua, Getafe, Gotarrendura, Irún, La Carolina, La Rinconada, Málaga, Mataró, Montería (Colombia), Ontinyent, San Sebastián y Santomera, que presentarán proyectos municipales vinculados a los datos, la inteligencia artificial, la transición energética, la digitalización o la sostenibilidad.
A ello se sumará el Foro de Alcaldes/as e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos, organizado junto a COTEC, RECI y Red Innpulso, como espacio de intercambio y colaboración entre responsables locales.
Más de 200 empresas y entidades
La dimensión de Greencities se completa con más de 200 empresas y entidades representadas, 70 de ellas con presencia en la zona expositiva. A ello se suma el carácter internacional de la convocatoria, con representación de once países.
El espacio expositivo acercará a los responsables municipales soluciones y tecnologías aplicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, IoT y gestión de datos, movilidad inteligente, residuos, alumbrado y eficiencia energética, descarbonización, agua, infraestructuras o digitalización de los servicios públicos.
En paralelo, el programa de contenidos reunirá a 115 ponentes para abordar algunos de los principales retos de la gestión urbana, con la tecnología como eje transversal. El uso de los datos, la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y la prestación de los servicios públicos tendrá un papel destacado, junto a la sostenibilidad y la transición ecológica, con contenidos sobre gestión del agua y los residuos, descarbonización, zonas verdes, alumbrado y espacio público.
La movilidad inteligente y sostenible completará los principales ámbitos de análisis, con cuestiones relacionadas con el transporte público, la micromovilidad, la electrificación, la movilidad conectada y los nuevos modelos de desplazamiento urbano.
La innovación empresarial tendrá también presencia a través de la Open Call for Startups, que reconoce a empresas emergentes con proyectos disruptivos vinculados a la agenda urbana. Entre las propuestas finalistas figuran soluciones de 3HUB-Biotonomy, Launch4, TECO Mobility, Bideroad e IntelliAlert Technologies, con aplicaciones en ámbitos como la infraestructura vegetal urbana, la energía, la movilidad sostenible, el mantenimiento viario o la predicción de inundaciones mediante inteligencia artificial.
Greencities y RECI
Una de las principales novedades de esta edición será la celebración, por primera vez de forma paralela a Greencities, del VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Esta confluencia da continuidad a una colaboración que se remonta a las primeras ediciones de Greencities, en las que la Red ya estaba presente, y permitirá ampliar las oportunidades para compartir conocimiento, experiencias y soluciones entre ciudades, instituciones y empresas, manteniendo cada encuentro su identidad y programación propias.
El congreso llega además a Málaga coincidiendo con el 15 aniversario de RECI, una red integrada por más de 170 ciudades y diputaciones. Su programa reunirá a responsables municipales y expertos nacionales e internacionales para abordar cuestiones como la inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas, los gemelos digitales, la soberanía tecnológica, la ciberseguridad, la financiación de proyectos de innovación urbana y el turismo inteligente.
Entre los principales hitos de esta sexta edición estará la Declaración de Málaga, que recogerá el compromiso de las ciudades de RECI con un uso responsable, transparente y centrado en las personas de la inteligencia artificial aplicada al ámbito urbano. El encuentro dará también protagonismo a los Premios RECI, que reconocen proyectos de innovación urbana impulsados desde los territorios.
El evento está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic. Telefónica actúa como Premium Partner. Innovasur y Orange Empresas son Golden Partners.
Son Silver Partners Agrojardín, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, COTEC, Next Sustainable Generation Committee (NSGC), la Universidad de Málaga, así como las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga. Smart City Cluster es Strategic Partner.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y Red Innpulso son City Partners.
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