Málaga consolida por sexto mes la cifra histórica de 60.000 empresas con el reto pendiente de la dimensión: un 85% son micropymes

La provincia de Málaga mantiene por sexto mes consecutivo su cifra de empresas adscritas a la Seguridad Social por encima de la barrera de las 60.000 compañías, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) correspondiente al mes de agosto. La provincia, que superó por primera vez esa barrera en su serie histórica el pasado mes de marzo, alcanzó un récord de 60.977 en mayo y ha podido conservar el volumen a lo largo de estos meses, teniendo en cuenta que antesala del verano y la propia temporada alta son la época de mayor actividad económica del curso. Así, a cierre de agosto, la provincia cuenta con 60.612 empresas.

Málaga es actualmente la quinta provincia con más empresas de España tras Madrid (198.638), Barcelona (173.185), Valencia (78.380) y Alicante (63.312). La sexta es Sevilla (55.561).

La provincia malagueña ha ganado en los últimos doce meses 1.138 nuevas empresas sumando los diferentes sectores productivos, lo que supone un 2% de crecimiento en el censo total de compañías.

En marzo de 2020, con el estallido de la pandemia, la cota de empresas de Málaga (que hasta ese momento estaba en las 56.000) llegó a caer por debajo de las 50.000 pero en unos meses el volumen se estabilizó en unas 53.000 (muchas de las empresas que desaparecieron no estaban extintas, sino que paralizaron de forma temporal su cotización como empleadoras a la espera de reanudar actividad). A partir de 2022, cuando la economía normalizó su ritmo, la cifra fue creciendo de forma progresiva marcando en este 2026 nuevos máximos históricos.

Los servicios suponen el 81% de las empresas de Málaga

El sector servicios sigue confirmándose como el gran baluarte de la economía de Málaga, al concentrar a algo el 81,7% de las empresas de la provincia (49.569 de las 60.612 que hay a cierre de marzo). El sector de la construcción cuenta con 6.205 compañías dadas de alta en la Seguridad Social. Por su parte, la industria tiene 2.627 y el sector agrario 2.211.

Los servicios, que aúnan a actividades tan significativas como el turismo o el comercio, son además el que más viene aportando, de largo, al crecimiento de empresas en la provincia. De todas formas, cabe destacar que la Seguridad Social y el IECA han adoptado en este nuevo 2026 la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, por lo que algunos epígrafes se han movido de sector en relación a la anterior base CNAE 2009. Eso lleva a que, por ejemplo, se haya empujado aún más al alza el capítulo de servicios y se haya recortado en algo la cifra de compañías en el segmento constructor.

En cualquier caso, cabe destacar que los segmentos con más firmas en Málaga son el comercio al por mayor y al por menor (10.748), la hostelería (9.869), la construcción (6.205), las actividades profesionales, científicas y técnicas, (4.244), el transporte y almacenamiento (4.040), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.917), las actividades inmobiliarias (3.476), la agricultura, ganadería y pesca (2.209), la industria manufacturera (2.364), las actividades sanitarias (2.295), la educación (1.192), las actividades de artísticas, recreativas y entretenimiento (1.468) y las telecomunicaciones, programación e infraestructura informática y otros servicios de información (945).

Un trabajador de la construcción en Málaga. / L. O.

La cuestión del tamaño empresarial

En el debe de la provincia, cabe comentar que Málaga sigue adoleciendo de falta de dimensión en su tejido productivo general. Según el IECA, más de 51.000 empresas malagueñas (prácticamente el 84,2% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, 31.037 sólo cuentan con uno o dos trabajadores, otras 13.413 tienen entre tres y cinco y otras 6.604 se mueven entre los seis y nueve empleados.

En el segmento de mediana empresa hay 5.040 con entre 10 y 20 trabajadores; 3.128 que se mueven en la horquilla de entre 20 y 50 personas; 758 con plantillas de entre 50 y 100; y 433 que tienen entre 100 y 250 empleados.

¿Cuántas empresas de gran tamaño hay en Málaga? Atendiendo a las cifras del IECA hay 195 compañías (solo un 0,3% del parque empresarial total) por encima de los 250 trabajadores, que es el nivel estándar que se suele establecer para hablar de grandes sociedades.

La CEM pide "un entorno más favorable"

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara de Comercio de Málaga vienen advirtiendo de que, a pesar del gran ritmo de creación de empresas y autónomos, sigue existiendo una importante atomización empresarial. El reto de la dimensión es un objetivo permanente que la provincia no termina de afrontar. La CEM lo reconoce aunque también alude a factores poco favorables para el empresario, entre ellas, "cuestiones de seguridad jurídica, supresión de trabas burocráticas, estabilidad o una fiscalidad más beneficiosa". "¿Por qué no reducimos las cotizaciones sociales y damos un tratamiento fiscal más favorable para que una empresa que llega a 49 trabajadores pueda dar el salto y alcanzar los 100?", ha comentado en varias ocasiones el presidente de la CEM, Javier González de Lara.

Por otro lado, el informe ‘Análisis económico-financiero de la empresa española 2025’ publicado hace unas semanas por Unicaja constataba que la provincia de Málaga lidera el crecimiento empresarial y de ventas en España pero sigue en el furgón de cola de la productividad.