Con Málaga pide frenar los "minipisos" de Hacienda Cabello y blindar con un plan especial todo el entorno del Cerro de la Tortuga

Con Málaga quiere parar en seco uno de los solares que el Ayuntamiento tiene reservados para su plan de vivienda asequible, el conocido como «plan de los minipisos», y convertirlo en el punto de partida de un corredor verde que llegaría hasta el Cerro de la Tortuga. La portavoz adjunta del grupo, Antonia Morillas, presentará este lunes en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad una moción que pide declarar zona verde la margen izquierda del arroyo de Teatinos y tramitar un Plan Especial de Protección para todo el ámbito que va desde la calle César Manrique hasta el propio cerro.

Morillas lo anunció este viernes acompañada de vecinos de la zona, reclamando la protección de un enclave que, según dijo, tiene «un enorme valor ecológico y paisajístico». La edil pidió paralizar cualquier operación urbanística en el entorno y advirtió de que el Ayuntamiento «no hace el mantenimiento y el cuidado adecuado» del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, citando también la reciente caída del ficus de La Paz y de los dragos de la barriada de Los Corazones.

Cerro de la Tortuga, Málaga, con la residencia Castañón de Mena al pie / L.O.

La parcela en el centro de la disputa

El origen del conflicto es una parcela municipal de 3.611 metros cuadrados situada en la avenida Lope de Vega, dentro del sector urbanístico Hacienda Cabello. Se trata del equipamiento S-2, cuyo plan parcial se aprobó en 2007, que el Instituto Municipal de la Vivienda seleccionó en marzo de 2024 para construir alojamientos dotacionales dentro del llamado plan de los minipisos.

Este plan, impulsado por el alcalde Francisco de la Torre, es una iniciativa municipal más amplia para paliar el déficit de vivienda asequible en la ciudad: contempla entre 1.500 y 2.000 alojamientos en alquiler temporal repartidos en distintas parcelas de equipamiento por toda Málaga, destinados sobre todo a menores de 35 años y a personas mayores, con rentas limitadas y superficies de entre 35 y 60 metros cuadrados. El Ayuntamiento se ampara para ello en un decreto andaluz de 2025 que permite construir vivienda protegida en suelo dotacional.

En el caso de la parcela de Hacienda Cabello, la edificabilidad máxima permitida (1/1, es decir, tanto metro construido como metro de suelo) es lo que ha disparado la alarma vecinal: la moción de Con Málaga habla del riesgo de un «mamotreto» en plena zona forestal y bosque de pinos.

Qué pide exactamente la moción

El texto que Morillas defenderá el lunes no se limita a pedir la paralización de esa parcela. Plantea unir en una sola estrategia territorial tres piezas hasta ahora tratadas por separado: el propio Hacienda Cabello, el sector «La Ermita» (que ya prevé ceder 270.000 m² como espacios libres reforestados) y el sector «Alcubillas (Cerro de la Tortuga» (que ya contempla ceder 120.000 m² y calificar como zona verde el resto del cerro). Según la moción, conectar estos tres ámbitos mediante la margen izquierda del arroyo de Teatinos daría lugar a un corredor verde continuo, con funciones urbanísticas, ambientales, hidráulicas, paisajísticas y patrimoniales.

Entre los siete puntos que somete a votación, la moción pide al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo que inicie los trámites para calificar como zona verde esa franja junto al arroyo; que la parcela S-2 renuncie a su uso como suelo para minipisos y se busque una ubicación alternativa para esas viviendas; que se impulse el corredor verde unitario hasta el cerro; que se redacte un Plan Especial de Protección conjunto, con prevención de incendios incluida; que se refuercen las cautelas arqueológicas sobre el entorno del BIC; que se cree una mesa de trabajo con vecinos, colectivos y arqueólogos; y que el equipo de gobierno encargue un estudio ambiental y paisajístico específico.

Un yacimiento fenicio pendiente de excavar en su mayor parte

La razón patrimonial que esgrime la moción no es menor. El Cerro de la Tortuga, un monte de 174 metros de altitud a las afueras de la ciudad, junto a la antigua carretera de Antequera, alberga un yacimiento arqueológico catalogado con el número 018 en el Catálogo de Protección del PGOU, sobre una superficie de casi 293.000 metros cuadrados. Se sitúa entre la Residencia Militar de Castañón de Mena y la finca de La Alcubilla, frente a la Hacienda de Teatinos, y quedó inscrito como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, en 1999.

Los trabajos del arqueólogo malagueño Juan Manuel Muñoz Gambero, que empezaron a excavarlo a mediados del siglo XX, sacaron a la luz estructuras de habitación, cuevas, pozos, enterramientos y grabados rupestres de un asentamiento de época fenicia o ibero (púnica, que algunos investigadores interpretan como un posible conjunto de templo y necrópolis. Buena parte del yacimiento, sin embargo, sigue sin excavar. La normativa municipal ya prohíbe construir dentro de esa zona arqueológica salvo obras destinadas a conservarla, pero la moción de Con Málaga va más allá: pide extender esa protección al entorno inmediato (laderas, corredores naturales y espacios de transición) que hoy no está blindado con la misma categoría.

No es la primera vez que se plantea poner en valor este espacio: en 2018, el entonces candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Juan Cassá, ya proponía impulsar excavaciones en el Cerro de la Tortuga para convertirlo en parque arqueológico, dentro de un discurso más amplio sobre el patrimonio de la ciudad.

Fauna protegida y riesgo de incendios

Junto al argumento patrimonial, la moción y la propia asociación vecinal insisten en el valor ecológico de la zona. Según ambos textos, el entorno alberga poblaciones de camaleón, ardilla roja y cárabo, además de aves forestales y migratorias, y comunidades de tomillar xerófilo que, según la moción, son escasas en el resto del cinturón periurbano de Málaga. La secretaria de la Asociación de Vecinos Cerro de la Tortuga, Carolina García, explicó que el colectivo (que reúne a residentes de una zona situada entre los jardines de Castañón de Mena y la Plaza Manos Unidas) nació precisamente para dar visibilidad a un espacio que consideran «un gran desconocido» para buena parte de los malagueños.

La moción añade que el entorno ha sufrido cuatro incendios en el último año, el más reciente de ellos hace pocas semanas, mientras los vecinos denuncian desde hace tiempo la falta de limpieza y mantenimiento municipal. Son los propios residentes, según Morillas, quienes en ocasiones han tenido que encargarse de esas labores para evitar nuevos fuegos.

Un argumento añadido: el agua

La moción incorpora también un argumento hidráulico que no apareció en la comparecencia pública de Morillas: calificar como zona verde la margen del arroyo de Teatinos, sostiene el texto, ayudaría a mantener superficies permeables y a reducir el riesgo de inundaciones, además de preservar una antigua canalización romana (identificada en el catálogo arqueológico municipal con el número 036) que discurre desde la Residencia Militar Castañón de Mena hasta la ladera suroeste del cerro.