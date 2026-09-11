El mercadillo favorito de los amantes de la artesanía vuelve este domingo a Málaga: con bolsos pintados a mano, cerámica y ropa de diseño

Existe un rincón en pleno centro de Málaga que se convierte en todo un museo de arte y creatividad al aire libre con la celebración de su famoso mercadillo, en el que la ciudadanía puede conocer de cerca el trabajo de los artesanos locales y adquirir joyas de autor, ropa de diseño, cerámica y toda clase de artículos hechos a mano a precios para todos los bolsillos. Se trata del Mercado Urbano del Soho, situado en el mítico barrio de las artes.

De forma tradicional, este rastro se celebra el cuarto domingo de cada mes, pero este mes, la organización ha decidido poner en marcha una edición extraordinaria que se llevará a cabo este próximo domingo 13 de septiembre y que llenará la calle Tomás Heredia de puestos de pintura, moda, complementos y arte.

Más de medio centenar de artistas locales en este rastro de Málaga

Así, más de medio centenar de artistas se darán cita en este enclave para ofrecer creaciones originales y únicas imposibles de encontrar en cualquier otro lugar al situarse fuera de las producciones en serie y crearse a mano por los propios artistas locales.

Además, el Mercado Urbano del Soho permite conocer de primera mano la labor de estos profesionales al realizarse demostraciones de su trabajo en directo.

Ropa de diseño, joyas de autor y cerámica en este mercadillo de Málaga

De ese modo, este próximo domingo, malagueños y visitantes podrán descubrir la cara más cultural de Málaga a través de los distintos puestos que se instalarán en el mercado y que acogerán desde ropa de diseño, bolsos pintados a mano y complementos, hasta joyas de autor y cerámica.

Los ciudadanos también podrán adquirir distintos artículos, como cosméticos naturales, artículos de regalo, figuras, literatura e ilustraciones, entre otras muchas opciones.

Horario y próxima edición del mercadillo del Soho

Este mercadillo se llevará a cabo este domingo en la calle Tomás Heredia en horario de 11.00 a 19.00 horas, cuando los usuarios podrán disfrutar de un ambiente único repleto de talento, originalidad y autenticidad con las creaciones de los artistas de la zona.

La siguiente edición de este mercadillo se celebrará el último domingo del mes, el 27 de septiembre.