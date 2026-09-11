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Accidente

Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en la A-7053 en Mijas

El suceso tuvo lugar este jueves a las 22.12 horas en el kilómetro 7, dirección Alhaurín el Grande

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

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La Opinión

MÁLAGA

Un hombre de 54 años ha fallecido en una colisión frontal entre dos vehículos registrada a última hora de este jueves en el municipio malagueño de Mijas. En el siniestro también han resultado heridas otras tres personas, entre ellas un menor de dos años de edad

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente de tráfico se registró en la A-7053 sobre las 22.12 horas cuando impactaron frontalmente dos vehículos en el kilómetro 7 en dirección a Alhaurín el Grande.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Los servicios sanitarios han certificado la muerte de un hombre de 54 años en el siniestro y han evacuado a un menor de dos años, un hombre de 65 y una mujer de 26 al Hospital Costa del Sol.

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