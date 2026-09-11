Actualidad cofrade
La nueva casa hermandad de la Archicofradía de la Expiración: un proyecto a examen antes de seguir adelante
El Consejo de Asuntos Económicos del Obispado deja pendiente la intención de reforma y ampliación y exige una auditoría independiente sobre su viabilidad, garantías y riesgos
La nueva casa hermandad de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada afronta ahora un nuevo capítulo en su construcción. El proyecto que pretende transformar y ampliar sus actuales instalaciones, manteniéndose en el entorno de la plaza de Enrique Navarro y junto a la iglesia de San Pedro, tendrá que superar primero el examen económico solicitado por el Obispado de Málaga.
La actuación lleva meses avanzando por distintas vías. El pasado 26 de febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó definitivamente el estudio de detalle que posibilita dicha ampliación, un instrumento urbanístico destinado a definir los parámetros que deberá cumplir el futuro proyecto de obras. El siguiente paso llegó el 28 de marzo, cuando los hermanos de la Archicofradía fueron convocados a un Cabildo General Extraordinario para decidir sobre la continuidad del proceso. La propuesta salió adelante con una amplia mayoría: 603 votos a favor, 151 en contra, nueve en blanco y cinco nulos, por lo que la corporación dio continuidad a la reforma y ampliación de una superficie de 1.664 metros cuadrados.
Pasar el filtro para continuar
La cuestión ha llegado también al ámbito diocesano. Según la comunicación remitida a la Archicofradía, el Consejo de Asuntos Económicos del Obispado abordó el pasado 15 de julio el escrito presentado por varios hermanos en relación con la nueva casa hermandad. Su respuesta no supone, por el momento, un rechazo al proyecto.
El órgano económico acordó «dejar el expediente pendiente de ulterior estudio» y solicitar un análisis externo antes de adoptar una decisión definitiva. Será una empresa auditora independiente, designada por el propio Obispado, la encargada de examinar las condiciones de la operación y aportar los elementos necesarios para que la institución diocesana pueda pronunciarse.
Cuentas y garantías
Tal y como ha dejado claro el Obispado en su comunicado, dicho informe deberá poner sobre la mesa, entre otras cosas, cuestiones como «la viabilidad de la actuación, el equilibrio de las prestaciones, la cobertura íntegra de los riesgos asumidos y la suficiencia de las garantías ofrecidas». Con ese análisis, el Consejo de Asuntos Económicos podrá valorar finalmente si procede dar luz verde a la operación o si existen aspectos que deban ser revisados antes de continuar.
El futuro de la nueva casa hermandad de la Expiración queda, por ahora, en un punto de espera. Urbanísticamente, el proyecto ya ha superado uno de sus principales trámites, pero ahora el siguiente paso pasa por el análisis económico solicitado por el Obispado. Será ese examen el que marque el próximo capítulo de una actuación que lleva años proyectándose y que aspira a dotar a la Archicofradía de unas instalaciones acordes con su presente y su futuro, pero que todavía debe cerrar todas las garantías antes de poder convertirse en una realidad.
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