La obra del metro de Málaga llega a la fase de losas en el tramo 2: así avanza el túnel entre Hilera y Eugenio Gross

Las obras de la ampliación del Metro de Málaga entre las futuras estaciones de Hilera y Eugenio Gross han entrado en una nueva fase. La Consejería de Fomento y Movilidad ha comenzado a colocar y hormigonar la primera losa de cubrición del túnel en el tramo 2, un hito que permitirá empezar a recuperar el viario ocupado por las obras y avanzar hacia la reurbanización de la superficie.

La operación se ha completado, de momento, en un primer tramo de 13 metros, entre el punto de conexión con el tramo 1 (Guadalmedina-Hilera) y la intersección con la calle Honduras, junto a la calle Santa Elena. La losa ya ejecutada tiene 8,3 metros de ancho y un metro de espesor: para construirla ha sido necesario colocar más de 10 toneladas de ferralla y verter 108 metros cúbicos de hormigón armado.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet, ha subrayado que este paso es «el requisito previo para abordar la reurbanización de la superficie en los tramos donde ya se han ejecutado las pantallas», lo que permitirá «ir recuperando el viario público de manera progresiva para reducir las molestias a los vecinos».

Segunda fase de las obras del metro de Málaga / Araceli Pardal Redondo

Del 52% de pantallas al 21% de losa previsto

Según los datos facilitados por la Consejería, la ejecución de las pantallas (los muros que delimitan el túnel y las futuras estaciones) alcanza ya el 52% en este tramo. Están completadas desde la calle Honduras hasta la intersección con Martínez Maldonado, así como los tramos de la rampa de trabajo en avenida de la Purísima, mientras continúan los trabajos entre las calles Rafaela y Martínez de la Rosa y en el entorno de la futura estación La Trinidad.

Con las pantallas resueltas en esos puntos, el siguiente paso es extender la losa hacia la calle Martínez Maldonado hasta completar 140 metros lineales, el 21% del trazado total entre Hilera y Eugenio Gross. El método constructivo empleado, Cut & Cover, consiste en levantar primero las pantallas longitudinales, hormigonar después la losa que cubre el túnel y recuperar así la superficie cuanto antes. Una vez completada la losa hasta Martínez Maldonado, comenzará la excavación de tierras entre pantallas por niveles, hasta llegar a la losa de fondo donde irá la plataforma de vía.

En paralelo, la UTE formada por FCC Construcción, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen (que ejecuta este tramo bajo la gestión de la Agencia de Obra Pública) continúa con el desvío y reposición de servicios afectados: redes de comunicaciones, saneamiento, abastecimiento, gas y electricidad.

Un tramo de casi 47 millones y 653 metros

El tramo 2 de la prolongación hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza se inició en junio de 2025, tiene una longitud de 653 metros y una inversión de casi 47 millones de euros, con un plazo total de ejecución de 36 meses. Incluye la construcción de la estación La Trinidad (con acceso en avenida de la Purísima) y un pozo de ventilación y salida de emergencia en la confluencia de Martínez Maldonado con Eugenio Gross.

Es, junto al primer tramo (Guadalmedina-Hilera, al 75% de ejecución) y al tercero (Eugenio Gross-Blas de Lezo, licitado por 61 millones), una de las tres piezas de una ampliación de 1,8 kilómetros soterrados al 100%, cuyo presupuesto total ronda los 244 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder. La llegada efectiva del metro al entorno del Hospital Civil y el Materno Infantil no se espera hasta 2030.

Las obras y el día a día del barrio

El propio consejero ha vinculado este avance a la voluntad de aliviar el impacto de las obras en los vecinos de la zona, una cuestión que no es solo discursiva: el pasado julio, la rotura accidental de un prisma de Telefónica por una pantalladora en la calle Eugenio Gross dejó sin internet ni línea telefónica a parte del vecindario durante varios días, hasta que el servicio pudo restablecerse casi por completo. El episodio ilustra las servidumbres que arrastra un barrio con las obras del metro y la red de servicios urbanos superpuestas, precisamente el tipo de afección que la Consejería y la UTE dicen intentar minimizar con el actual desvío y reposición de redes de comunicaciones, saneamiento, abastecimiento, gas y electricidad.

El anuncio de esta primera losa llega además pocos días después de que la Junta fijara la primera mitad de 2027 como horizonte para decidir el trazado de la siguiente fase de ampliación del metro, más allá de la línea 2, con Ciudad Jardín, el Parque Tecnológico y Rincón de la Victoria entre los corredores en estudio.