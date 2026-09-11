Las profesionales de Infantil saldrán a la calle para defender una "infancia digna": "Hay una sola educadora para 20 niños de 2 a 3 años"

Las educadoras y profesionales del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) vuelven a manifestarse. Bajo el lema "El derecho a vincularse", la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles ha convocado concentraciones en todos los territorios para la tarde del próximo jueves 17 de septiembre. En Málaga, la protesta será a las 18:30 horas en la Plaza de la Constitución.

Las movilizaciones nacen como respuesta a la "situación de asfixia que sufren las aulas" y para exigir a las administraciones públicas condiciones laborales dignas que permitan proteger y sostener la salud emocional de la primera infancia y "la publificación del ciclo", equiparándolo con el resto de etapas.

No es la primera vez que las profesoras de guardería se echan a la calle para denunciar su situación. En esta ocasión, las convocantes alertan de que el sistema actual prioriza la productividad laboral frente a las necesidades biológicas y afectivas de los menores.

El "hilo rojo" de la infancia, en riesgo por la precariedad

"Nosotras no guardamos niños, nosotras sostenemos vidas en su momento más vulnerable. Existe un hilo rojo invisible que conecta nuestra presencia con su mundo interno, pero el sistema lo está tensando hasta romperlo", declara una de las portavoces del colectivo de educadoras.

"Es humanamente imposible acompañar con respeto, calma y ternura cuando las ratios actuales nos obligan a hacer malabarismos con demasiados bebés a la vez. Cuidar bajo estas condiciones no es educar, es gestionar crisis de forma constante".

Reivindicaciones y reclamaciones

Precisamente, una de las principales reivindicaciones del colectivo es una reducción de las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. Las profesionales consideran que el número actual de menores por aula dificulta llevar a cabo un adecuado periodo de acogida y adaptación, basado en la vinculación afectiva y en la atención individualizada de las necesidades de cada alumno.

"Son muy pequeños y las ratios de las aulas son muy elevadas", advierte Antonia Bermúdez, educadora infantil. Según explican las profesoras, actualmente una sola profesional puede tener a su cargo ocho bebés de 0 a 1 año, 13 niños de 1 a 2 años y hasta 20 menores de 2 a 3 años.

Por ello, reclaman una "bajada de ratio en el ciclo 0-3 años para poder llevar a cabo un periodo de acogida o de adaptación con vinculación y atendiendo las necesidades del alumnado".

El colectivo denuncia que la falta de recursos y el menosprecio salarial e institucional a las profesionales del sector repercuten de forma directa en el bienestar de los menores. Por ello, el manifiesto de la convocatoria sitúa la defensa de los derechos de las trabajadoras como un paso indispensable para blindar la dignidad de los niños y niñas.