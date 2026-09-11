Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: "Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público"

Andalucía no puede sacar pecho del Informe PISA 2025, que sitúa a la comunidad autónoma en la parte baja de los ránkings en las tres competencias que estudia: matemáticas, ciencia y comprensión lectora. Los titulares que la prensa ha extraído del informe sacan los colores a un sistema educativo que, según los expertos, cuenta con "brechas reales" entre territorios y clases sociales.

El doctor en Educación de la Universidad de Málaga, Manuel Fernández Navas, tiene claro que los "nefastos" resultados no son más que el reflejo de la "dejadez" de la Junta en la inversión educativa, la privatización del sector y el interés de los Gobiernos de derechas en la centralización de las competencias en educación, lo que Juanma Moreno ha llamado estos días "pacto de Estado".

En los pasillos de San Telmo ya se escuchan argumentos "simplistas" que tienen que ver con la famosa "cultura del esfuerzo", el tópico con el que las instituciones suelen señalar al alumnado cuando salen informes en materia de educación que no cuentan con los resultados esperados. La tónica de la consejera responsable, María del Carmen Castillo Mena, es la misma que la del presidente de la Junta, que entiende, porque así lo expresó en declaraciones a periodistas esta misma semana, que la inversión y el aumento de los recursos en educación "no generan por sí mismos mejores resultados". Una afirmación que se contrapone a lo que opinan los propios docentes en primera línea de la calidad del servicio que se le puede ofrecer al alumnado.

¿Sirve PISA para hacer una radiografía de la educación en España y Andalucía?

Las primeras preguntas que hay que hacerse antes de valorar los datos que arroja el Informe PISA son qué estudia, cómo lo hace y cuáles son sus carencias y virtudes. El Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), que comúnmente se conoce como PISA, es un estudio de la OCDE que pretende comparar cómo están preparados los estudiantes de distintos sistemas educativos para utilizar sus conocimientos en situaciones de la vida real, más allá de cuánto contenido son capaces de memorizar. Las pruebas se realizan al alumnado de 15 y 16 años, aproximadamente al final de la educación obligatoria.

Según Fernández Navas, PISA es un estudio con "muchas limitaciones" porque "no establece causalidades" de los datos que arroja, lo que alimenta la diversidad de lecturas y tratamientos mediáticos de la información que ofrece. El docente universitario explica que uno de los grandes problemas con los que cuenta el estudio es que "el alumnado cada vez dedica menos esfuerzo a estas pruebas", un hecho que apenas ha trascendido estos días y que el propio informe atribuye a la invalidez de las mismas para el expediente académico del alumnado. "La realidad es que estamos tomando una herramienta como PISA como si fuera el sumun de la información y de cómo se encuentra nuestro sistema educativo, cuando al alumnado no le importa estas pruebas y las hace deprisa y corriendo", asegura.

De ese dato que ha pasado desapercibido en la esfera pública, el profesor de la UMA saca una reflexión relevante: "¿Dónde está aprendiendo el alumnado a hacer solo con interés las cosas que cuentan para la nota?". Fernández Navas tiene claro que ahí reside el problema estructural que vertebra la enseñanza en España y Andalucía. "El otro día me contó una persona cercana que su hija, que había hecho las pruebas PISA en 2025, las hizo rápido y corriendo porque se tenía que ir a estudiar a casa corriendo para un examen que tenía al día siguiente. ¿Eso es falta de cultura del esfuerzo?", añade.

La famosa "cultura del esfuerzo"

La denominada "cultura del esfuerzo" se ha convertido en uno de los argumentos esgrimidos por la Junta para explicar los malos resultados de Andalucía en el Informe PISA. Frente a quienes apuntan a una falta de inversión o de recursos en el sistema educativo, el Gobierno andaluz descarta que este sea el origen del retroceso y sitúa el foco en otros factores relacionados con el rendimiento y el compromiso de los estudiantes. "Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público", critica Manuel Fernández.

Una lectura que contrasta con la que hacen los sindicatos y algunos expertos. La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, reclama analizar "qué recursos tienen los centros" y "cuántos alumnos atiende cada docente", además de los apoyos que recibe el alumnado con necesidades especiales y el tiempo que los profesores dedican a tareas burocráticas. Para el sindicato, cuestiones como la bajada de ratios o el refuerzo de los equipos educativos forman parte de las condiciones necesarias para mejorar el aprendizaje.

El profesor de la Universidad de Málaga Manuel Fernández Navas va un paso más allá y considera que el debate sobre PISA no debería quedarse en la responsabilidad individual de los estudiantes. A su juicio, hablar de las pantallas, de la inteligencia artificial o de una supuesta falta de esfuerzo de los jóvenes supone simplificar un problema que tiene causas estructurales. "Me parece que hay que hablar de causas estructurales, que en Andalucía tenemos un montón", sostiene el docente, que apunta a la falta de inversión educativa y a las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.

Brecha entre la educación pública y privada

Fernández Navas pone como ejemplo centros que todavía cuentan con alumnado que recibe clase sin aire acondicionado o que sufren una falta de especialistas. Son, a su juicio, circunstancias que quedan fuera del debate cuando se atribuyen los malos resultados exclusivamente a las nuevas tecnologías o a la actitud de los estudiantes. "No estamos viendo los procesos de falta de inversión que ocurren en nuestro país y en Andalucía", señala el profesor, que también denuncia procesos de privatización de la educación tanto a nivel nacional como autonómico.

El docente de la UMA reclama, además, que cualquier evaluación del sistema educativo tenga en cuenta a quienes lo integran. "Se escucha poco al profesorado, por supuesto, pero más falta hace escuchar la voz del alumnado y de las familias", afirma, al considerar que poner estas voces en diálogo permitiría evaluar los resultados "con intención de mejora". Por eso, frente al debate político sobre PISA, Fernández Navas reclama medidas concretas y una mayor apuesta por la educación pública: "En vez de estar discutiendo sobre PISA, lo que hay que hacer es ponerse a cambiar la educación".

La inteligencia artificial o el "tecnofeudalismo"

"El problema es que la inteligencia artificial dinamita por completo siglos y siglos de una nefasta realidad educativa". Fernández Navas considera que el uso de las pantallas entre los jóvenes tiene más que ver con una cortina de humo que busca desviar las verdaderas problemáticas que giran en torno a la educación ("la falta de inversión y la privatización)", más que con la preocupación real por su auge. El experto entiende que la "tareita para casa ya no tiene ningún valor" y que todas aquellas tareas que "puedan ser copiadas, merecen ser copiadas".

Fernández Navas cuestiona la utilidad pedagógica y educativa de las actividades que potencialmente se pueden hacer con la IA porque, entre otras cosas, entiende que "siempre crea desigualdad" por las condiciones en las que el alumnado las hace y se muestra preocupado por lo que llama el "tecnofeudalismo", o lo que es lo mismo, "dejar en manos de determinados señores tecnofeudales con más dinero que un país entero y de los algoritmos, la producción y la relación con el conocimiento sin ninguna cultura crítica".

El docente, consciente de que "objetivamente estas son de las generaciones que más difícil lo tienen para encontrar trabajos no precarios o independizarse", insiste en que es muy fácil resumirlo todo "en que son la generación de cristal o de la falta de cultura del esfuerzo". "Son la generación que lastra crisis sociales tan importantes como la del 2008 y eso también lo enuncia el propio Informe PISA", sentencia.