El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival

Talleres, pasacalles, conciertos, un zoco morisco, puestos de comida y más de 10.000 velas iluminando los principales rincones de la localidad. Así celebrará este fin de semana el municipio malagueño de Guaro una de sus citas más emblemáticas, el Festival Villa de Guaro, que este año cumple su edición número 28.

Un evento que arranca su extensa programación este viernes y se extenderá hasta el sábado con una amplia variedad de actividades, como cuentacuentos, pasacalles, talleres, conciertos, artesanía, zonas de restauración y zoco morisco con toda clase de productos hechos a mano.

Guaro, villa de cuento con luz, música y talleres

Además, Guaro se transformará en una villa de cuento gracias a una de sus principales iniciativas, su noche de las velas, con más de 10.000 velas distribuidas por sus principales calles y rincones para iluminar sus mayores tesoros en un ambiente único.

"Serán dos noches para pasear, disfrutar y dejarse envolver por la luz, la música y la magia de Guaro", ha señalado sobre esta cita desde el Ayuntamiento de Guaro.

Zoco morisco y talleres para abrir el festival

La programación para este esperado evento arrancará este viernes a las 17.00 horas con la apertura del zoco morisco. A esa misma hora comenzará en la haima un taller de tatuajes, que se prolongará hasta las 19.00 horas.

Por su parte, a las 17.30 horas tendrá lugar un taller de dibujo con velas por las calles del casco urbano, con punto de encuentro en la haima, mientras que entre las 18.00 y las 22.00 horas se celebrará un taller de terapia emocional.

Cuentacuentos, papiroflexia y pasacalles en Guaro

Las actividades continuarán durante la tarde con un taller de papiroflexia, de 19.00 a 20.00 horas, y un cuentacuentos a partir de las 20.00 horas en la Plaza de los Cuentos. La haima acogerá también un taller de dibujo a las 21.00 horas y otro taller a las 22.00 horas. A las 21.45 horas comenzará un pasacalles que recorrerá todo el zoco morisco.

Uno de los platos fuertes de la jornada del viernes llegará a las 23.00 horas con el concierto de Andy, que actuará en el Recinto Deportivo Doctor Antonio Rueda. La noche terminará a las 00.00 horas con una actuación de danza del vientre y música árabe en la Torre Al-Ándalus.

Programación del sábado en Guaro

El sábado la programación volverá a comenzar a las 17.00 horas con la apertura del zoco morisco y el inicio del taller de tatuajes en la haima, que estará disponible hasta las 19.00 horas.

A las 17.30 horas se repetirá el taller de dibujo con velas por las calles del casco urbano, con encuentro previo en la haima.

Pasacalles y danza del vientre para cerrar la cita

Entre las 18.00 y las 22.00 horas habrá un taller de terapia emocional, al que se sumará el de papiroflexia de 19.00 a 20.00 horas. A partir de las 20.00 horas se celebrará un cuentacuentos en la Plaza de los Cuentos y, a las 21.00 horas, comenzará el taller de dibujo en la haima. La programación contempla además otro taller de haima a las 22.00 horas.

La jornada continuará con un pasacalles a las 21.45 horas, que recorrerá todo el zoco morisco, mientras que la programación del sábado concluirá a medianoche con una nueva actuación de danza del vientre y música árabe en la Torre Al-Ándalus.