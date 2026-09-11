Así son los casi 400 millones atracados en el Puerto de Málaga: del antiguo yate de Ferrari al que usó la reina Camila en sus vacaciones

El Puerto de Málaga vuelve a convertirse estos días en un escaparate de lujo y opulencia. Quienes hayan paseado por Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas habrán podido contemplar un auténtico desfile de grandes yates atracados en aguas malagueñas. Entre todos, su valor conjunto se acerca a los 400 millones de euros.

Uno de los más llamativos es el Kinship, especialmente por su relación con Ferrari. Construido en 2019, originalmente se llamaba Race y fue encargado por Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari y vicepresidente de Ferrari. El empresario lo vendió en 2024 y el barco pasó a llamarse Kinship. La identidad de su actual propietario no se ha hecho pública y las fuentes especializadas apuntan únicamente a un millonario afincado en Estados Unidos. Su valor se estima en unos 30 millones de dólares.

El Kinship por dentro. / La Opinión

También se encuentra atracado el MY Ilona, vinculado al multimillonario australiano Frank Lowy, cofundador del imperio de centros comerciales Westfield. El yate medía originalmente unos 74 metros, pero una gran reforma permitió ampliar su eslora hasta aproximadamente 82 metros. Entre las mejoras incorporadas figuran una zona de aterrizaje para helicópteros y un renovado beach club. Su valor se ha situado tradicionalmente en torno a los 100 millones de dólares.

El My Ilona está vinculado al multimillonario australiano Frank Lowy. / La Opinión

Un yate con relación la familia británica

Otro viejo conocido del Puerto de Málaga es el Zenobia, un superyate de 57,3 metros de eslora. Su propietario está identificado como el empresario Wafic Saïd, magnate sirio-saudí conocido, entre otros aspectos, por su vinculación con la Saïd Business School de la Universidad de Oxford.

Su valor se estima en torno a los 40 millones y en él veraneó el pasado verano Camila, reina consorte de Reino Unido. Las imágenes fueron captadas en Grecia y generaron polémica en los tabloides británicos por la ausencia de Carlos III.

El Zenobia, propiedad de Wafic Sadic / Álex Zea

El gigante de este particular escaparate es, sin embargo, el I Dynasty, otro habitual de las aguas malagueñas y, con diferencia, el mayor de los yates actualmente atracados. Fue construido para el multimillonario kazajo Alijan Ibragimov, cofundador de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), fallecido en 2021. Actualmente, el barco aparece vinculado al patrimonio y los herederos del empresario, sin que haya trascendido públicamente un nuevo propietario individual.

Vista del Dinasty atracado en el Muelle Uno / Álex Zea

El I Dynasty está actualmente a la venta por 240 millones de euros, una cifra que lo convierte también en el más valioso de todos ellos. La ficha de venta señala capacidad para 34 pasajeros, 12 camarotes y 36 tripulantes, además de dos piscinas, spa, cine, club de playa y un espectacular garaje inundable para embarcaciones auxiliares.