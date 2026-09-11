Europa elige a la Universidad de Málaga para coordinar 'Nanosafe', su proyecto pionero sobre seguridad de nanomateriales

La Universidad de Málaga ha sido seleccionada como coordinadora del proyecto europero Nanosafe (Safe and Sustainable Use of Nanomaterials: Vocational Education, Training and Entrepreneurship), una ambiciosa iniciativa internacional que contará con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) a través del programa Erasmus+.

"La selección de Nanosafe refuerza el posicionamiento internacional de la Universidad de Málaga como institución líder en la coordinación de proyectos europeos y consolida el papel de la ciudad de Málaga como un nodo estratégico para la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías avanzadas", ha afirmado este viernes la UMA.

Nanosafe nace con el objetivo de crear el primer ecosistema europeo integrado de educación, formación e innovación dedicado a la seguridad y sostenibilidad de los nanomateriales, un ámbito considerado "estratégico" para el desarrollo de sectores como la salud, la energía, la electrónica, la industria química, los nuevos materiales o las tecnologías medioambientales.

"El proyecto responde a la creciente necesidad de profesionales cualificados capaces de evaluar los riesgos asociados al uso de nanomateriales, garantizar su aplicación segura e impulsar una innovación alineada con los principios europeos de sostenibilidad y responsabilidad social", ha explicado este viernes la UMA.

La propuesta estará coordinada por la UMA, que liderará un consorcio europeo formado por universidades, centros de investigación, empresas y entidades especializadas en formación profesional de España, Austria, Italia, Polonia, Alemania, Grecia, Bélgica y Países Bajos.

La gestión institucional y administrativa del proyecto se realizará desde la Oficina de Proyectos Internacionales, que forma parte del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales de la Universidad de Málaga, consolidando el papel de la universidad como una de las instituciones españolas con mayor capacidad de liderazgo en proyectos europeos.

Coordinado por la catedrática de Ingeniería Química Olga Guerrero

El proyecto estará coordinado científicamente por la catedrática de Ingeniería Química Olga Guerrero, investigadora de reconocido prestigio internacional en nanomateriales, energía e ingeniería ambiental. Guerrero figura entre el 2% de los científicos más citados del mundo y cuenta con una amplia trayectoria en la coordinación de proyectos internacionales de gran envergadura.

"Su experiencia previa en programas europeos ha sido determinante para situar a la UMA al frente de esta iniciativa estratégica para la Unión Europea", destaca la UMA.

Una vista del campus de Teatinos de la Universidad de Málaga (UMA). / Álex Zea

Además, la participación de la UMA estará respaldada por un equipo multidisciplinar integrado por M. Cruz López, experta en materiales nanoestructurados y tecnologías energéticas; Francisco de Paula, catedrático especializado en nanotecnología e ingeniería química; Enrique Rodríguez-Castellón, catedrático emérito y una de las figuras más destacadas internacionalmente en química de materiales y catálisis de la UMA; Eva María Sánchez, especialista en sostenibilidad empresarial; José María Alonso, experto en comunicación científica e innovación social; las profesoras Carmen de Vivero y M. Teresa Otero, especialistas en derecho tecnológico y regulación, y Mario Gutiérrez Bedmar, experto en salud pública.

¿Quién integra el consorcio de Nanosafe?

El consorcio de Nanosafe reúne a algunas de las organizaciones más relevantes de Europa en el ámbito de la nanotecnología, la educación y la innovación. Entre los socios participantes se encuentran, junto a la UMA, otras instituciones como Bialystok University of Technology (Polonia), Paris Lodron Universität Salzburg (Austria), Università Ca' Foscari Venezia (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Nanotechnology Industries Association (Bélgica), BioNanoNet Forschungsgesellschaft (Austria), Evonik Operations GmbH (Alemania), FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Italia), CESUR (España9, INEKA - Anaptixiako Kentro Thessalias (Grecia) y Malsch TechnoValuation (Países Bajos).

Objetivos de Nanosafe, el proyecto que coordinará la UMA

Entre sus principales objetivos destacan desarrollar nuevas competencias profesionales y perfiles especializados en seguridad de nanomateriales; diseñar programas formativos innovadores para formación profesional, educación superior y aprendizaje permanente; crear contenidos digitales avanzados, laboratorios virtuales y microcredenciales reconocidas a nivel europeo; impulsar la aplicación del marco europeo Safe and Sustainable by Design (SSbD) para el diseño seguro y sostenible de materiales avanzados; fortalecer la colaboración entre universidades, empresas, centros tecnológicos y organismos reguladores; generar herramientas de sensibilización ciudadana y recomendaciones para responsables políticos y administraciones públicas; y crear la futura European Nanosafety Incubator Network, una red europea permanente de cooperación y transferencia de conocimiento en materia de nanosafety.

Además, el proyecto cuenta con una amplia red internacional de entidades asociadas de Europa, América, Asia y Canadá que contribuirán a ampliar el impacto global de la iniciativa.

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Durante los próximos tres años, el proyecto desarrollará una oferta formativa de alcance europeo, generará nuevas oportunidades de colaboración entre universidades y empresas y contribuirá a formar a cientos de estudiantes, docentes y profesionales especializados en uno de los ámbitos emergentes con mayor potencial de crecimiento para la economía europea.