Los vecinos de las VPO de Garnica siguen sin casa tras casi tres años de retrasos: "Las condiciones de la hipoteca acaban en septiembre"

Lo que debería haber sido una dulce espera se ha convertido en toda una pesadilla. Los malagueños adjudicatarios de las VPO de la calle Ingeniero José María Garnica siguen sin poder acceder a sus casas.

Estos 35 vecinos consiguieron sus viviendas de protección oficial en 2022 y, en principio, se esperaba que las obras estuvieran terminadas en 2024. Sin embargo, dos años después continúan inmersos en una batalla que califican de "desesperada" para poder entrar por fin en sus casas.

Ya en abril, Andrés Franco, uno de los afectados, se puso en contacto con este periódico para denunciar lo que definía como una "obra interminable" y reclamar explicaciones a los responsables. Cinco meses después, asegura que "todo sigue igual": "Seguimos en una situación parecida. Lo último que nos dijeron desde el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) es que entregarían las viviendas entre julio y septiembre".

Ante esta situación, los vecinos han convocado para el próximo jueves 17 de septiembre una cacerolada y concentración frente al IMV, que se celebrará entre las 10:00 y las 12:00 horas.

El retraso pone ahora en riesgo las condiciones de las hipotecas

A los problemas derivados de la demora se suma ahora uno nuevo relacionado con la financiación de las viviendas. Franco explica que "había un preacuerdo de CaixaBank con la constructora que nos dejaba unas condiciones bastante favorables para la hipoteca".

Las VPO Garnica se ubican cerca de la Estación María Zambrano / Álex Zea

"Las condiciones con el banco son muy buenas, de menos del 2% fijo, y ahora quién sabe a cuánto puede subir. Las últimas hipotecas que yo he escuchado pasan del 3% y eso supone muchísima diferencia. Pero estas condiciones acaban en septiembre y después habría que volver a renegociar. El euríbor ha subido bastante y no tiene pinta de que vayamos a firmar antes de que termine septiembre", lamenta.

En cuanto al estado de las viviendas, los afectados reconocen que se han producido algunos avances, aunque todavía quedan desperfectos pendientes. "Algo ha avanzado. Fuimos hace cuatro meses a ver los desperfectos porque la obra estaba acabada y, la verdad, era un desastre. La puerta de entrada casi no abría ni cerraba, el resto de puertas estaban rayadas y abolladas, había marcos e interruptores despegados y rodapiés desconchados... Ahora han metido a una empresa externa para arreglar esos desperfectos".

Los vecinos denuncian falta de información del IMV

Franco asegura que tanto él como el resto de adjudicatarios siguen prácticamente sin información sobre cuándo podrán recibir las viviendas: "La información que nos dan es a cuentagotas y muy de vez en cuando. La comunicación es nefasta, a pesar de que llevamos casi tres años de retraso".

Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran a este periódico que "estamos trabajando para ello", en relación con la entrega de las viviendas, "tal y como dicen los vecinos".

Visita del alcalde a la promoción en 2024. / La Opinión

Ya en abril, el Consistorio aseguraba que la obra estaba terminada, aunque permanecía pendiente del certificado final de obra y del suministro eléctrico, que se encontraba en tramitación.

Francisco de la Torre aseguró en enero de 2024 que esta promoción de VPO en Málaga estaría terminada antes de junio de 2024, después de que las obras comenzaran en 2021.

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