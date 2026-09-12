AEMARK 2026 clausura en Málaga tres jornadas de investigación, innovación y debate sobre el futuro del marketing

El XXXVII Congreso Internacional de Marketing ha reunido a más de 400 participantes y ha reconocido la excelencia científica, la trayectoria académica y la transferencia de la investigación en marketing.

El XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2026 ha celebrado esta tarde su acto de clausura en el Salón de Actos “Fundación Unicaja”, poniendo el broche final a tres jornadas de actividad científica, intercambio de conocimiento y debate en torno a los retos y oportunidades que plantea la transformación digital del marketing.

Bajo el lema “Smart Marketing: Creando valor en clave digital”, el Congreso, organizado por la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) y la Universidad de Málaga, ha reunido en Málaga a más de 400 investigadores, docentes y profesionales procedentes de instituciones nacionales e internacionales.

Uno de los acontecimientos destacados de esta edición ha sido también la celebración, durante la mañana del 11 de septiembre, de la Asamblea General de Socios de AEMARK, en la que se propuso y aprobó la nueva Junta Directiva de la asociación para los próximos cuatro años. En este marco, el profesor Sebastián Molinillo Jiménez, Catedrático de la Universidad de Málaga, fue elegido nuevo presidente de AEMARK para el próximo mandato. Asimismo, durante la Asamblea se nombró a los profesores Francisco Rejón, de la Universidad de Málaga, y Carmen Camarero, de la Universidad de Valladolid, coeditores jefes de la revista Spanish Journal of Marketing-ESIC. La elección de Sebastián Molinillo refuerza el protagonismo de la Universidad de Málaga en el ámbito del marketing académico y supone un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la comunidad científica del marketing.

A lo largo de estas tres jornadas se han presentado investigaciones y trabajos científicos en diferentes áreas del marketing y se han desarrollado sesiones paralelas, presentaciones de pósteres y trabajos en curso, encuentros con editores de revistas científicas, mesas redondas y actividades dirigidas a investigadores en formación. La edición de este año ha recibido 314 contribuciones, de las que 280 han sido aceptadas, firmadas por más de 650 autores pertenecientes a más de 170 instituciones de 12 países.

Reconocimiento a la excelencia y a la trayectoria en marketing

El acto de clausura ha incluido la entrega de los Premios AEMARK, que han reconocido la excelencia de investigadores y trabajos desarrollados en diferentes ámbitos del marketing.

El Premio AEMARK a la Trayectoria del Profesor de Marketing ha sido concedido a Juan Antonio Trespalacios Gutiérrez, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Oviedo. Por su parte, el Premio AEMARK a la Excelencia en Marketing ha reconocido a Fundación Unicaja (Málaga).

Asimismo, se han entregado los premios al Mejor Revisor de Spanish Journal of Marketing - ESIC, correspondientes a los cuatro números de la edición de 2026, que han distinguido a Stephanie Hui-Wen Chuah, de Taylor's University; Khaoula Akdim, de CUNEF; Francisco Liébana Cabanillas, de la Universidad de Granada; y Xinyi Yang, de Tampere University.

El Premio al Mejor Artículo Publicado en Spanish Journal of Marketing - ESIC ha recaído en Aline Simonetti y Enrique Bigné por el trabajo “Does banner advertising still capture attention? An eye-tracking study”, publicado en 2024.

XXXVII Congreso Internacional de Marketing. / L.O

Premios a la investigación y a los mejores trabajos del Congreso

La excelencia de la investigación presentada durante el Congreso también ha sido reconocida con diferentes galardones. El Premio AEMARK al Mejor Artículo de Investigación en Marketing ha sido concedido a Lily (Xuehui) Gao, Iguácel Melero-Polo y F. Javier Sesé por el artículo “The role of customer experience dimensions in expanding customer-firm relationships: A customer expansion journey approach”, publicado en Journal of Retailing.

El premio ha contado además con dos accésits, correspondientes a los trabajos de Sandra Herrada-Lores, Mariola Palazón, M. Ángeles Iniesta-Bonillo y Antonia Estrella-Ramón, y de Sergio Barta, Raquel Gurrea y Carlos Flavián.

En el ámbito de los trabajos presentados durante el Congreso, el Premio al Mejor Póster del XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2026 ha distinguido el trabajo “Communicating to persuade: The three-way interaction between goal framing, construal level, and relevance focus as a key to pro-environmental food marketing”, de Cecilia López Boronat, Sergio Valdelomar Muñoz y Eva Mª Murgado Armenteros, de la Universidad de Jaén.

El Premio al Mejor Trabajo en Curso del XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2026 ha reconocido “Voice assistant language and customer responses”, de Daniel Ruiz-Equihua, de la Universidad Autónoma de Madrid; Jano Jiménez-Barreto, de la Universidad de La Laguna; Jaime Romero, de la Universidad Autónoma de Madrid; y Francisco Villarroel-Órdenes, de la Universidad de Bologna.

Por su parte, el Premio a la Mejor Ponencia del XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2026 ha sido otorgado al trabajo “Asimetría relacional en el consumo de marcas locales”, de Kelly Arce Barboza y Pilar López Belbeze, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Investigación con impacto y conexión con la sociedad

La dimensión aplicada y divulgativa de la investigación también ha tenido un reconocimiento específico. El Premio ESIC University-AEMARK a la Relevancia Empresarial de la Investigación en Marketing ha distinguido la ponencia “¿Competencia o trato cálido? Claves de la satisfacción del cliente con un chatbot”, cuyos autores son Lucía Moreno Rodríguez, de la Universidad de La Laguna; Andrés Fernández Martín, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Ricardo Díaz Armas, de la Universidad de La Laguna.

Asimismo, el Premio de Divulgación Científica en Redes Sociales “Marketing en 90 segundos” ha reconocido el vídeo “¿Qué es el rainbow-washing?”, realizado por Óscar Soria Martínez, Raquel Sánchez Fernández y David Jiménez Castillo, de la Universidad de Almería.

El Premio AEMARK-ESIC University a la Mejor Tesis Doctoral en Marketing ha sido concedido a Elías Vega Riera, de la Universidad de Valladolid, por la tesis “Full-Fledged Games as Marketing Tools: Gamification and User Experience in Diverse Contextual Settings”, dirigida por Carmen Camarero Izquierdo. El premio ha incluido además un accésit para Luca Matteo Zagni, de la Universidad de Málaga, por la tesis “In Good Faith: Rethinking How Advertising Transforms from Intrusion to Integrated Value in Video Games”, dirigida por Rebecca Pera, de la Universidad de Torino, y Sebastián Molinillo Jiménez, de la Universidad de Málaga.

Por último, se ha entregado un reconocimiento a María Tellez Asensi por su contribución artística desarrollando las ilustraciones del Congreso “Cuatro Miradas”.

En definitiva, un Congreso que refuerza el vínculo entre universidad, empresa e instituciones

Con este acto de clausura, AEMARK 2026 ha puesto el cierre a una edición marcada por la elevada participación y por la diversidad de perspectivas académicas y profesionales en torno al marketing y la transformación digital.

El Congreso ha permitido fortalecer el diálogo entre investigación, instituciones y empresas, favoreciendo el intercambio de conocimiento y poniendo de manifiesto la capacidad del marketing para contribuir a la generación de valor en un contexto caracterizado por la digitalización, los datos y la innovación tecnológica.

La celebración de AEMARK 2026 en Málaga ha contado con el respaldo de Fundación Unicaja como principal entidad colaboradora. A este apoyo se le ha sumado otras instituciones públicas: la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga, a través de Turismo y Planificación Costa del Sol así como otras empresas privadas que han contribuido al desarrollo del encuentro y a reforzar su conexión con el entorno económico y social.

La clausura ha supuesto, en definitiva, el cierre de tres jornadas de conocimiento, debate y colaboración que han situado a Málaga como punto de encuentro de la comunidad internacional del marketing, consolidando el compromiso de AEMARK y de la Universidad de Málaga con la excelencia científica, la innovación y la transferencia de conocimiento.