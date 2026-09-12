El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El Archivo Histórico de Málaga, ubicado en una espléndida edificación del siglo XIX de la Alameda Principal, deberá afrontar una gran rehabilitación, entre otros factores, por el riesgo de incendio que pesa sobre el inmueble, en el que se conserva, ni más ni menos, que la memoria de la capital de la Costa del Sol.

Tras una Inspección Técnica (ITE) desfavorable, se detectó riesgo de incendio “por la presencia de material combustible con carga de fuego asociada en los almacenes interiores”, así como por la “falta de instalaciones contra incendio”, a lo que se suma una falta de “señalización de los medios de evacuación”. También se señalan deficiencias en la red eléctrica que “pueden causar situaciones de riesgo a las personas o el patrimonio”.

Asimismo, la inspección informa de pequeños daños estructurales que deben corregirse; la necesidad de sustituir las carpinterías actuales y los equipos de iluminación y climatización para mejorar la eficiencia energética; defectos en instalaciones de salubridad “deteriorados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento”, además de la presencia de humedades. De igual forma, el informe señala una “situación de riesgo por uso característico del edificio” y requiere su “adaptación estructural al uso de archivo de papel”.

Fachada del Archivo Municipal de Málaga. / L. O.

En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Málaga sacó a concurso la redacción del proyecto básico, de ejecución y del estudio de seguridad y salud para acometer el proyecto de reforma, una licitación a la que se presentaron siete ofertas. Este pasado viernes, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) adjudicó definitivamente el contrato a la UTE Moya-Garcia-Málaga, que tendrá dos meses para la redacción del proyecto, según los pliegos del contrato consultados por este periódico. El coste del contrato es de 120.954,52 euros (IVA) incluido).

Tras la redacción del proyecto, el consistorio deberá activar un nuevo concurso para adjudicar las obras de rehabilitación.

El edificio, protegido como BIC

El edificio no solo acoge al Archivo Histórico de Málaga sino que también es la sede de la Fundación Rafael Pérez Estrada, además de ser el espacio de trabajo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Cuenta con salas de exposiciones junto a otros usos secundarios como almacén, sala de máquinas o garaje.

En 1985, fue protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y está catalogado con Protección Integral en el vigente Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico del Ayuntamiento de Málaga.

El Archivo Municipal de Málaga. / L.O

Según la semblanza histórica que recoge el pliego del contrato, aunque la edificación -que es la unión de dos inmuebles- es del siglo XIX, su portada de piedra data de 1792, “por lo que debió traerse de otro edificio emblemático malagueño durante las obras de transformación como edificio público”.

Esta fue una de las primeras construcciones que se erigieron en la Alameda Principal, sobre los terrenos ganados al mar. El original palacete residencial ha tenido varios usos tras su conversión a edificio público por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan. Entonces acogió la sede de los Juzgados y posteriormente la del Colegio de Abogados de Málaga, de la Audiencia de Málaga y de la Facultad de Ciencias Económicas. En 1989, “tras las oportunas obras de acondicionamiento”, se trasladó allí el Fondo Documental, así como la Biblioteca y Hemeroteca Municipales.