Buscan a un hombre de 65 años desaparecido en Málaga desde hace cinco días

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene activa una alerta por la desaparición en Málaga de un hombre de 65 años llamado Juan M. C. al que se perdió la pista el pasado 7 de septiembre.

La última vez que se le vio vestía camisa de cuadros azul, pantalón azul oscuro y calzado de color azul. En cuanto a su complexión física, mide 1,50 metros y pesa en torno a 65 kilos. Tiene los ojos marrones y el pelo canoso. Nació el 18 de septiembre de 1960.

En caso de contar con alguna información relevante, es preciso contactar con la Policía Nacional a través del 091.

SOS Desaparecidos

La Asociación SOS Desaparecidos también mantiene la alerta por desaparición activa y detalla que para cualquier dato relevante para la búsqueda se puede contactar al 868 286 726 o bien al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es