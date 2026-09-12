Desaparecido
Buscan a un hombre de 65 años desaparecido en Málaga desde hace cinco días
La última vez que se le vio vestía camisa de cuadros azul, pantalón azul oscuro y calzado de color azul
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene activa una alerta por la desaparición en Málaga de un hombre de 65 años llamado Juan M. C. al que se perdió la pista el pasado 7 de septiembre.
La última vez que se le vio vestía camisa de cuadros azul, pantalón azul oscuro y calzado de color azul. En cuanto a su complexión física, mide 1,50 metros y pesa en torno a 65 kilos. Tiene los ojos marrones y el pelo canoso. Nació el 18 de septiembre de 1960.
En caso de contar con alguna información relevante, es preciso contactar con la Policía Nacional a través del 091.
SOS Desaparecidos
La Asociación SOS Desaparecidos también mantiene la alerta por desaparición activa y detalla que para cualquier dato relevante para la búsqueda se puede contactar al 868 286 726 o bien al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es
- Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
- Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
- Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
- Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
- Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público