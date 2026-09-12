La Diputación de Málaga refuerza la recogida de residuos con 2,7 millones: más de 500 contenedores y cinco nuevos camiones

La Diputación de Málaga invertirá 2,7 millones de euros para reforzar la recogida separada de residuos en la provincia, una actuación que permitirá incorporar cinco nuevos camiones, más de 500 contenedores, remolques y 660 compostadoras.

La institución provincial ha aprobado una aportación de 2.753.445,38 euros al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con el objetivo de ampliar sus medios materiales y avanzar en el cumplimiento de la legislación sobre residuos y economía circular, que establece nuevas exigencias en materia de recogida separada.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que el Consorcio presta actualmente el servicio de recogida selectiva de vidrio, papel y envases ligeros en los 91 municipios que lo integran, mientras que la recogida de la fracción resto, correspondiente al contenedor gris, se realiza en 52 localidades.

A esta prestación se sumará también la recogida de residuos orgánicos mediante el contenedor marrón en 44 municipios.

Cinco nuevos camiones para mejorar la recogida de residuos

La mayor parte de la inversión, 1,7 millones de euros, se destinará a renovar y ampliar los vehículos y equipamientos utilizados en la recogida y transporte de residuos.

En concreto, se adquirirán tres camiones de carga trasera destinados a las fracciones resto y orgánica, un camión de carga lateral y otro de carga superior para la recogida separada de vidrio.

También se comprarán cuatro remolques para trasladar los residuos desde las plantas de transferencia hasta el centro medioambiental de Valsequillo, así como 28 grandes cubetas destinadas al transporte de muebles y otros enseres domésticos voluminosos.

Salado ha señalado que tanto la Diputación como el Consorcio llevan años trabajando para mejorar el reciclaje y la gestión sostenible de los residuos y ha destacado el esfuerzo realizado para adaptarse a los objetivos establecidos por la nueva legislación.

Más de 500 nuevos contenedores para los municipios

Otra partida de casi 800.000 euros se empleará en la incorporación de nuevos contenedores.

La inversión contempla la compra de 450 contenedores de carga lateral para la fracción resto y otros 85 destinados a la recogida de papel y cartón.

En total, serán 535 nuevos contenedores que se incorporarán al servicio que presta el Consorcio Provincial de Residuos en los municipios malagueños adheridos.

660 compostadoras para transformar residuos orgánicos en abono

La Diputación dedicará además casi 250.000 euros a la adquisición de 660 compostadoras.

Estos dispositivos permitirán transformar los residuos orgánicos en compost, que posteriormente puede utilizarse como abono, favoreciendo así el aprovechamiento de los restos biodegradables y reduciendo la cantidad de residuos destinados a otras formas de tratamiento.

Esta medida se enmarca también en el impulso de la recogida separada de materia orgánica que se está extendiendo a través del contenedor marrón.

Qué residuos se tiran al contenedor marrón

Además de incrementar los medios disponibles, la Diputación y el Consorcio Provincial de RSU están desarrollando campañas de sensibilización para explicar a los ciudadanos cómo utilizar correctamente el contenedor marrón destinado a los residuos orgánicos.

Estas iniciativas pretenden aumentar la participación tanto de los hogares como de los establecimientos y reducir los errores a la hora de separar los residuos.

El despliegue de esta recogida alcanzará a 44 municipios integrados en el Consorcio Provincial de Residuos.

Puntos limpios para los pueblos de menos de 5.000 habitantes

El Consorcio también ha puesto en marcha medidas específicas destinadas a facilitar la gestión de residuos en los municipios malagueños de menos de 5.000 habitantes.

Entre ellas figuran los puntos limpios móviles y de proximidad, destinados a ofrecer a los pueblos más pequeños instalaciones donde depositar determinados residuos que no deben arrojarse a los contenedores habituales.

La Diputación destaca igualmente que el Consorcio ha elaborado y facilitado dos modelos de ordenanza para ayudar a estos ayuntamientos a adaptarse a la normativa sobre residuos y a las nuevas obligaciones relacionadas con la tasa de basura.