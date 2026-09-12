La Fiscalía alerta de una delincuencia organizada «más sofisticada y menos evidente» en Málaga y Marbella

La Fiscalía General del Estado vuelve a poner el foco sobre la delincuencia organizada en Málaga y la Costa del Sol. Su memoria correspondiente a 2025 advierte de que Málaga y Marbella se enfrentan a una criminalidad «más sofisticada y menos evidente» que la registrada en otros puntos de Andalucía, como Cádiz o Huelva, aunque «no menos peligrosa».

La dimensión internacional de estas investigaciones queda reflejada en los datos de cooperación judicial. Málaga tramitó 1.021 expedientes de cooperación internacional durante 2025, frente a los 988 registrados un año antes, lo que la convierte en la tercera fiscalía territorial de España con mayor volumen, únicamente por detrás de Madrid y Barcelona.

Los expedientes malagueños representan el 8,43% del total contabilizado por las fiscalías españolas, según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Más de mil expedientes de cooperación internacional en Málaga

Dentro de esos 1.021 procedimientos, durante 2025 se contabilizaron 398 Órdenes Europeas de Investigación (OEI), 162 comisiones rogatorias pasivas y 386 dictámenes de servicio.

Las inhibiciones descendieron además de las 46 registradas en 2024 a solo 13 durante el pasado ejercicio. De ellas, ocho correspondieron a Órdenes Europeas de Investigación, tres a comisiones rogatorias pasivas y dos a procedimientos de reconocimiento mutuo pasivo.

La Fiscalía considera que esta reducción devuelve este indicador a «cifras razonables para una fiscalía territorial de sus dimensiones».

No obstante, el organismo advierte de que el volumen numérico no refleja por sí solo la dificultad de los asuntos. Las solicitudes ejecutadas en Málaga «suelen estar relacionadas con investigaciones de delincuencia organizada compleja en la Costa del Sol», lo que supone una importante carga de trabajo para los profesionales encargados de estos procedimientos.

La Costa del Sol y las investigaciones de delincuencia organizada

La sección de cooperación internacional en Málaga está integrada por tres fiscales, a los que se suman el punto de contacto de la Sección Territorial de Torremolinos y la fiscal de enlace de la Fiscalía de Área de Marbella.

La memoria destaca que la complejidad de las organizaciones investigadas supone «una carga de trabajo cualitativamente muy relevante» para estos profesionales.

En el apartado dedicado específicamente al tráfico de drogas y el narcotráfico, el documento profundiza en la situación de la provincia y señala que Málaga y Marbella «se enfrentan a una criminalidad más sofisticada y menos evidente», en comparación con la existente en Cádiz o Huelva, «pero no menos peligrosa».

Grandes organizaciones criminales asentadas en la provincia

Uno de los aspectos que más preocupa a la Fiscalía es la presencia en Málaga de grandes organizaciones criminales dedicadas a diferentes tráficos ilícitos y al blanqueo de capitales.

La memoria alerta de «la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de entramados empresariales de todo tipo».

Estas estructuras empresariales complican las investigaciones y contribuyen a alargar los procedimientos. La Fiscalía apunta además a la «ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno» como otro de los factores que dificultan la respuesta frente a este tipo de criminalidad.

La Fiscalía reclama más estructura judicial en Marbella y Estepona

El documento pone especialmente el foco en los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona, que actualmente carecen de Sección de lo Penal.

Como consecuencia, el enjuiciamiento de estos asuntos se lleva a cabo en Málaga, pese a que, según la Fiscalía, tanto el volumen como la complejidad de los procedimientos justificaron ya la creación de una delegación antidroga.

La memoria considera que esos mismos argumentos podrían aplicarse a la creación de nuevos órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de estos delitos.

Las narcolanchas se desplazan cada vez más hacia Málaga

La Fiscalía General del Estado también aborda la evolución del narcotráfico en Andalucía y señala que las características geográficas y sociales de la comunidad siguen convirtiéndola en una de las zonas más afectadas por este fenómeno.

El organismo apunta incluso a que Andalucía es «probablemente el territorio donde el problema sea más visible y menos oculto», frente al carácter tradicionalmente clandestino del tráfico de drogas.

Entre los fenómenos que evidencia esta situación, la memoria destaca la presencia de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las redes de narcotráfico.

Estas embarcaciones ya no operan únicamente en el Estrecho de Gibraltar, sino que, según advierte la Fiscalía, se están desplazando progresivamente hacia otras provincias andaluzas, entre ellas Málaga.

Málaga participa en un proyecto para localizar dinero y bienes en el extranjero

La memoria dedica también un apartado a las investigaciones financieras transfronterizas destinadas a localizar bienes procedentes de actividades delictivas.

Málaga participa junto a Madrid en un proyecto piloto puesto en marcha en 2025 dentro de las secciones de Cooperación Internacional de ambas fiscalías.

La iniciativa busca potenciar las investigaciones financieras durante la fase de ejecución de las sentencias, especialmente cuando existen indicios de que una persona condenada puede disponer de dinero, propiedades u otros activos en el extranjero.

El objetivo es identificar procedimientos en los que exista una condena firme, responsabilidades económicas de una cuantía relevante, impago voluntario y posibles bienes localizados fuera de España.

A partir de estos indicadores, las fiscalías pueden promover la emisión de certificados europeos de decomiso y utilizar otros mecanismos de cooperación internacional para tratar de localizar y recuperar esos activos.