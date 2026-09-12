Juanma Moreno pide al Gobierno reforzar medios contra el narcotráfico en Andalucía: "La situación es de máxima gravedad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno de España a aportar una respuesta "contundente e inmediata" hacia el narcotráfico en Andalucía tras advertir la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2025 de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en la comunidad.

Así, en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, Moreno se ha referido a esta advertencia por parte del Ministerio Público y se ha preguntado: "¿Cuándo va a reforzar los medios el Gobierno de la Nación?".

"La situación es de máxima gravedad y es necesaria una respuesta contundente e inmediata", ha concluido en esta comunicación.

En contexto, tal y como publicaba esta agencia, el Ministerio Público subrayaba, además, que las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, a juicio de la Fiscalía, se trata "probablemente", del territorio donde el problema sea "más visible", atendiendo a la "exhibición" de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

Criminalidad "más sofisticada"

La Fiscalía General del Estado ha vuelto a poner el foco sobre la delincuencia organizada en Málaga y la Costa del Sol. Su memoria correspondiente a 2025 advierte de que Málaga y Marbella se enfrentan a una criminalidad «más sofisticada y menos evidente» que la registrada en otros puntos de Andalucía, como Cádiz o Huelva, aunque «no menos peligrosa».

La dimensión internacional de estas investigaciones queda reflejada en los datos de cooperación judicial. Málaga tramitó 1.021 expedientes de cooperación internacional durante 2025, frente a los 988 registrados un año antes, lo que la convierte en la tercera fiscalía territorial de España con mayor volumen, únicamente por detrás de Madrid y Barcelona.