Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así serán las obras del Sagrario de MálagaHorario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CFEl Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026Oscar Perelli, de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica"La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrirEl Casco Antiguo de Marbella se abre al público entre historia y patrimonio amenazadoEl Archivo Histórico de Málaga afronta una gran rehabilitación ante el riesgo de incendioEl Rocío presenta nuevo manto
instagramlinkedin

Manifestación

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo: "No sobran migrantes, sobran fascistas"

La movilización se produce una semana después de la convocatoria promovida por la FEMP coincidiendo con el día de la ciudad autónoma

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo

Ver galería

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el racismo y el fascismo / Gregorio Marrero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La ciudadanía de Málaga ha vuelto a movilizarse por la crisis humanitaria que golpea a Ceuta desde el pasado julio en una nueva convocatoria organizada por colectivos ciudadanos, organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos y partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos Málaga.

Bajo el lema "Málaga con Ceuta. Por los derechos humanos. Contra el racismo y el fascismo", la manifiestación ha recorrido el Centro de la capital en un recorrido que ha partido desde la calle Alcazabilla sobre las 12 de la mañana. Una marcha que ha querido poner el foco en los derechos humanos y en el peligro que supone el auge de conductas racistas y fascistas en la sociedad. "No sobran migrantes, sobran fascistas", rezaban algunas de las pancartas que se han visto en la comitiva.

Así, los manifestantes lamentan las 145 personas que han perdido la vida tratando de cruzar desde Marruecos a Ceuta y denuncian el bloqueo y la represión de iniciativas solidarias, así como el crecimiento de discursos de odio y de actuaciones destinadas a "perseguir, expulsar y deshumanizar" a las personas migrantes. Entre ellas, señalan la aparición de llamamientos de la ultraderecha a "cazar migrantes" y la destrucción de asentamientos y chabolas donde viven personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el racismo y el fascismo

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el racismo y el fascismo / Gregorio Marrero / LMA

Contra la persecución

Para las organizaciones convocantes, la respuesta a esta situación no puede ser la persecución ni la violencia, sino la solidaridad, los derechos humanos, el apoyo mutuo y la organización colectiva. "Proteger Ceuta no significa protegerse de las personas migrantes. Significa mejorar las condiciones de vida de quienes viven allí, garantizando derechos sociales, vivienda, alimentación, educación y cuidados", reivindican.

La convocatoria plantea también la necesidad de rechazar los discursos que enfrentan a las personas por su origen, color de piel, religión o situación administrativa, y reivindica una respuesta colectiva ante una emergencia que consideran humanitaria y social.

Segunda movilización

Esta manifestación se ha producido una semana después de la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), coincidiendo justo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Noticias relacionadas y más

A esta primera convocatoria asistió el propio alcalde, Francisco de la Torre; la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España; ; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco o la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. La Policía Nacional cifró la asistencia en 50.000 personas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  2. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  3. Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
  4. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  5. La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
  6. El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
  7. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  8. Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo: "No sobran migrantes, sobran fascistas"

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo: "No sobran migrantes, sobran fascistas"

La Diputación de Málaga refuerza la recogida de residuos con 2,7 millones: más de 500 contenedores y cinco nuevos camiones

La Diputación de Málaga refuerza la recogida de residuos con 2,7 millones: más de 500 contenedores y cinco nuevos camiones

La Fiscalía alerta de una delincuencia organizada «más sofisticada y menos evidente» en Málaga y Marbella

La Fiscalía alerta de una delincuencia organizada «más sofisticada y menos evidente» en Málaga y Marbella

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros

La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros

Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica, no en ilegalidad o incivismo"

Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica, no en ilegalidad o incivismo"

Así serán las obras de la iglesia del Sagrario de Málaga: nueve meses y 150 perforaciones de hasta 19 metros

Así serán las obras de la iglesia del Sagrario de Málaga: nueve meses y 150 perforaciones de hasta 19 metros

Los médicos de Málaga y toda España iniciarán una huelga indefinida el próximo 28 de octubre

Los médicos de Málaga y toda España iniciarán una huelga indefinida el próximo 28 de octubre
Tracking Pixel Contents