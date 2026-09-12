Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el auge del racismo: "No sobran migrantes, sobran fascistas"

La ciudadanía de Málaga ha vuelto a movilizarse por la crisis humanitaria que golpea a Ceuta desde el pasado julio en una nueva convocatoria organizada por colectivos ciudadanos, organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos y partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos Málaga.

Bajo el lema "Málaga con Ceuta. Por los derechos humanos. Contra el racismo y el fascismo", la manifiestación ha recorrido el Centro de la capital en un recorrido que ha partido desde la calle Alcazabilla sobre las 12 de la mañana. Una marcha que ha querido poner el foco en los derechos humanos y en el peligro que supone el auge de conductas racistas y fascistas en la sociedad. "No sobran migrantes, sobran fascistas", rezaban algunas de las pancartas que se han visto en la comitiva.

Así, los manifestantes lamentan las 145 personas que han perdido la vida tratando de cruzar desde Marruecos a Ceuta y denuncian el bloqueo y la represión de iniciativas solidarias, así como el crecimiento de discursos de odio y de actuaciones destinadas a "perseguir, expulsar y deshumanizar" a las personas migrantes. Entre ellas, señalan la aparición de llamamientos de la ultraderecha a "cazar migrantes" y la destrucción de asentamientos y chabolas donde viven personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Málaga se manifiesta por Ceuta y contra el racismo y el fascismo / Gregorio Marrero / LMA

Contra la persecución

Para las organizaciones convocantes, la respuesta a esta situación no puede ser la persecución ni la violencia, sino la solidaridad, los derechos humanos, el apoyo mutuo y la organización colectiva. "Proteger Ceuta no significa protegerse de las personas migrantes. Significa mejorar las condiciones de vida de quienes viven allí, garantizando derechos sociales, vivienda, alimentación, educación y cuidados", reivindican.

La convocatoria plantea también la necesidad de rechazar los discursos que enfrentan a las personas por su origen, color de piel, religión o situación administrativa, y reivindica una respuesta colectiva ante una emergencia que consideran humanitaria y social.

Segunda movilización

Esta manifestación se ha producido una semana después de la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), coincidiendo justo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A esta primera convocatoria asistió el propio alcalde, Francisco de la Torre; la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España; ; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco o la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. La Policía Nacional cifró la asistencia en 50.000 personas.